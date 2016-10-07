Два дня назад у меня купили два продукта по цене 30 000$ . Но я такие цены делаю когда снимаю на время с продажи, когда модифицирую продукты. - страница 9
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Вот ответ от Сервисдеск. Возможно дальше идут расследования.
платежная система аннулировала нам эти транзакции, соотверственно мы вынуждены были ануллировать приходы этих денег, а также все покупки, сделанные на эти деньги"
================Похоже на истину.
Тут возникает несколько вопросов. Чел, купивший роботов, должен быть зареган здесь. Деньги на свой счет на мкл5 можно положить только со своей карты. Каким образом могли поступить деньги с ворованной карты? Далее деньги зачисленные на счет мкл5 ведь вернуть назад нельзя, можно только потратить на покупку чего либо здесь. Вроде было так, или что то поменялось?
могет и так.) но могет и не так.
Как видите админы не вмешиваются в ход нашего общения.
Значит пока идут расследования. Еще многое непонятно.
MQL5.com вообще не при делах.
Смотрите -Если была бы "правильная" покупка - То обязательно на меня вышел бы клиент (Покупатель)
А его до сих пор нет.
Значит что? - они не хотят светиться. Явно криминал.
Если бы даже купил какой то обкуренный богач , то мог бы потом написать , либо извиниться, либо спросил бы еще что.
Пока нет клиента - нет и покупок. Всё было мошенничество.
Поэтому со 100% уверенностью могу сказать- что это были мошенники. (констатирую факт).
Кю! транклюкатором бы их или в вечный эцих на гвоздях. ))
могет и так.) но могет и не так.
Как видите админы не вмешиваются в ход нашего общения.
Значит пока идут расследования. Еще многое непонятно.
VII. Порядок расчетов
И Продавец и Покупатель должны иметь счет в Платежной системе.
Это из правил маркета.
Значит первое, деньги на свой Счет в Платежной системе можно завести только через две системы WebMoney и PayPal.
Второе, с ворованной карты перевести деньги на любой кошелек WebMoney и PayPal невозможно, только на кошелек привязанный к карте, то бишь на кошелек хозяина карты.
Третье, из этого следует, что невозможно пополнить свой счет в Платежной системе с ворованной карты.
Что то здесь не так.
...
Что то здесь не так.
Вы ошибаетесь. Можно прямо купить с карты.
Значит первое, деньги на свой Счет в Платежной системе можно завести только через две системы WebMoney и PayPal.
Второе, с ворованной карты перевести деньги на любой кошелек WebMoney и PayPal невозможно, только на кошелек привязанный к карте, то бишь на кошелек хозяина карты.
Третье, из этого следует, что невозможно пополнить свой счет в Платежной системе с ворованной карты.
Что то здесь не так.
для покупок нет привязки карты вроде. Попробовал сейчас. Реально можно купить с чужой карты , если знаешь пин-код .
И нужен е-мэйл.
явно хакеры были. Но явно слабые чем наши российские :)))
На новостях говорят - "российские мошенники хакеры переводили с американских банков несколько 1000 000 $ итд итп.".
И российские программисты намного выше по уровню , чем западных или китайских. ))