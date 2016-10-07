Два дня назад у меня купили два продукта по цене 30 000$ . Но я такие цены делаю когда снимаю на время с продажи, когда модифицирую продукты.

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Смотрел Платежи и ахнул -там было 48 000$ (но пока 7 дней были в блокировке).  Ну думал какой то щедрый человек купил мои продукты даже в такой дикой цене)))) Уже готовился полностью сделать ремонт дома по новой, о поездках в Сочи успел помечтать))) 

А вчера админы осудили меня и удалили было мой аккаунт. Но  тогда писал в Сервисдеск, чтобы расследовали досконально, тщательно, что никакой не агент мошенников китайских, что даже на суде, в прокуратуре могу отстоять свою правоту. 

Через несколько часов восстановили аккаунт, но покупки эти аннулировали. А я еще успел рассказать всем ближним- что теперь я богатый))))

Но еще раз писал в Сервисдеск- чтобы обьяснили -  Что вообще это было? 

 

 

П.с.  думаю такие темы имеют право быть, чтобы сообщество знал, какие удивительные дела творятся.. 

 

 Вот прилагаю скрин вчерашний. 

 

 

 
Ну может же какой то богатый человек купить продукты- проста одаривая деньги. Наверно был болен, и хотел сделать добро. Или просто от щедрости тоже же мог купить не глядя.  Или не может? 
 
Мне один раз тоже платеж анулировали сказав, что он был осуществлен с украденной карты. Сумма была 140$. Покупатель со мной ранее не связывался и неконсультировался по продукту. Поэтому я поверил сервис деску.
 

Мне админы сказали что это отмывание денег. 

Но какой резон - Не зная меня и не связавшись заранее -  отмывать деньги??  Ведь я им то не верну же.))) 

Или они потом хотели выйти на меня- "Типа мы ошибочно купили -пожалуйста верни нам 30 000$" . ?? 

Только дурак может так поступить.

[Удален]  
тяжела и неказиста
жизнь простого программиста 

вы держитесь там. хорошего вам настроения. главное - здоровье 
 
Написал в Сервисдеск , чтобы обьяснили. 
[Удален]  
Alexander Ivanov:
Написал в Сервисдеск , чтобы обьяснили. 
так чего еще объяснять? денег нет, но вы держитесь (с) 
 
Думаю явно не отмывание денег, как могут отправить или купить незная кому отправляют. 
 
И явно не хакерство. Ведь админ мне писал, что это китайцы хотели отмыть деньги, значить метаквот просто арестовал все эти деньги.
Но я их спросил- как не зная меня и заранее не обговорив "отправили" деньги? Но админ не ответил.
 
Была покупка советников . Хоть вернули 20% от суммы, а остальную забирают к себе.  Если они не знают даже кто купил советники.

На этт 20% мог бы отремонттровать дом свой. 
 
теперь, наверно, кто-то другой займётся ремонтом своего дома))
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