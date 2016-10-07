Два дня назад у меня купили два продукта по цене 30 000$ . Но я такие цены делаю когда снимаю на время с продажи, когда модифицирую продукты.
Ну может же какой то богатый человек купить продукты- проста одаривая деньги. Наверно был болен, и хотел сделать добро. Или просто от щедрости тоже же мог купить не глядя. Или не может?
Мне один раз тоже платеж анулировали сказав, что он был осуществлен с украденной карты. Сумма была 140$. Покупатель со мной ранее не связывался и неконсультировался по продукту. Поэтому я поверил сервис деску.
Мне админы сказали что это отмывание денег.
Но какой резон - Не зная меня и не связавшись заранее - отмывать деньги?? Ведь я им то не верну же.)))
Или они потом хотели выйти на меня- "Типа мы ошибочно купили -пожалуйста верни нам 30 000$" . ??
Только дурак может так поступить.
тяжела и неказиста
жизнь простого программиста
вы держитесь там. хорошего вам настроения. главное - здоровье
жизнь простого программиста
вы держитесь там. хорошего вам настроения. главное - здоровье
Написал в Сервисдеск , чтобы обьяснили.
Alexander Ivanov:так чего еще объяснять? денег нет, но вы держитесь (с)
Написал в Сервисдеск , чтобы обьяснили.
Написал в Сервисдеск , чтобы обьяснили.
Думаю явно не отмывание денег, как могут отправить или купить незная кому отправляют.
И явно не хакерство. Ведь админ мне писал, что это китайцы хотели отмыть деньги, значить метаквот просто арестовал все эти деньги.
Но я их спросил- как не зная меня и заранее не обговорив "отправили" деньги? Но админ не ответил.
Но я их спросил- как не зная меня и заранее не обговорив "отправили" деньги? Но админ не ответил.
Была покупка советников . Хоть вернули 20% от суммы, а остальную забирают к себе. Если они не знают даже кто купил советники.
На этт 20% мог бы отремонттровать дом свой.
теперь, наверно, кто-то другой займётся ремонтом своего дома))
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Смотрел Платежи и ахнул -там было 48 000$ (но пока 7 дней были в блокировке). Ну думал какой то щедрый человек купил мои продукты даже в такой дикой цене)))) Уже готовился полностью сделать ремонт дома по новой, о поездках в Сочи успел помечтать)))
А вчера админы осудили меня и удалили было мой аккаунт. Но тогда писал в Сервисдеск, чтобы расследовали досконально, тщательно, что никакой не агент мошенников китайских, что даже на суде, в прокуратуре могу отстоять свою правоту.
Через несколько часов восстановили аккаунт, но покупки эти аннулировали. А я еще успел рассказать всем ближним- что теперь я богатый))))
Но еще раз писал в Сервисдеск- чтобы обьяснили - Что вообще это было?
П.с. думаю такие темы имеют право быть, чтобы сообщество знал, какие удивительные дела творятся..
Вот прилагаю скрин вчерашний.