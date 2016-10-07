Два дня назад у меня купили два продукта по цене 30 000$ . Но я такие цены делаю когда снимаю на время с продажи, когда модифицирую продукты. - страница 4
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Можно даже не ссылаться на правила, они всё равно не соблюдаются, просто чтобы понимать - это кеш броузера заглючил или кто.
Сочувствую Вам, правда.
А скажите пожалуйста, вот сервисдеск сказал, что отмывание денег. Чем обосновали отмывание? Покупки были совершены с одного IP? И дальше куда MQ эти деньги денут? Вернут отправителю? Обратятся в полицию?
Хотелось бы услышать комментарии MQ в том числе.
возможно с китайских айпи вот уведомления.
возможно такое- когда покупают с Пэйпэл или с карты - деньги не сразу поступают в кошель мкл5, а пока зависают на промежутке.
Ну и у того у кого пластик-карту украли (мне Сервисдеск писал -что покупки были с украденной карты) - тот сразу наверно заявил в свой банк-
и банк этот проследил куда были переведены деньги. И полиция сразу вышла наверно в mql5.com . ИМХО.
Но одно удивляет - зачем купили? если деньги не смогли вернуть?
Ведь я сразу хотел использовать на ремонт дома и купить мастерской столярный + станки и материал :))) специальность мебельщик--краснодеревщик.
Но одно удивляет - зачем купили? если деньги не смогли вернуть? Ведь я сразу хотел использовать на ремонт дома и купить мастерской столярный :))) специальность мебельщик--краснодеревщик.
И, как я понимаю, покупатель на связь с Вами не выходил?
нет досихпор. Даже боялся - вдруг нагрянут за деньгами )) Ведь покупка была с Китая, но могут быть и наши мошенники работать оттуда.
Но как то нереально - что это отмывание денег. Ведь я мог уйти в лес купив спутниковый интернет.
И оттуда снимать и переводить в свой счет. Тогда откуда эти мошенники меня найдут то?
...
Ведь я сразу хотел использовать на ремонт дома и купить мастерской столярный + станки и материал :))) специальность мебельщик--краснодеревщик.
Но вчера был телефонный звонок - номер московский вроде +7499 ... какой русскоговорящий нервно бросал трубки , ему перзвонил, а он сразу сказал - "ничего, потом свяжусь",
Я спросил -кто вы? - тот ответил - мы помогаем в инвестировании и бросил трубку. Но в голосе было раздражение.
Сейчас любой звонок на тел. подозреваю, любой стук в двери ))))
нет досихпор. Даже боялся - вдруг нагрянут за деньгами )) Ведь покупка была с Китая, но могут быть и наши мошенники работать оттуда.
Но как то нереально - что это отмывание денег. Ведь я мог уйти в лес купив спутниковый интернет.
И оттуда снимать и переводить в свой счет. Тогда откуда эти мошенники меня найдут то?
Вообще, в данной ситуации много темных моментов. Хотелось бы разъяснений MQ как и что они делают в подобных ситуациях. Вдруг захочу выставить дорогой продукт.
И, в любом случае, мошенники бы получили на 20% меньше... не слишком ли большие потери...?
Вообще, в данной ситуации много темных моментов. Хотелось бы разъяснений MQ как и что они делают в подобных ситуациях. Вдруг захочу выставить дорогой продукт.
И, в любом случае, мошенники бы получили на 20% меньше... не слишком ли большие потери...?
с учет 40% налогов, да.
А стоимость жизни там очень дорогая, так что вот и получается что выгодней заниматься аутсорсингом отсюда (Россия/Украина/Беларусь).
Да дешевая там жизнь, не верьте пропаганде. Если конечно не болеете.
Я был в Калифорнии, а это самый дорогой штат США. Когда доллар был 30 р, цены на все бытовое, типа питание, промтовары и т.д. в переводе на рубли были сопоставимы с нашими или дешевле. Ну а если говорить про машины, то долларовые цены изумляют дешевизной. Помню, мустанг новый стоил около $35000.
У меня знакомый за $1500 снимает 2-х этажный пентхауз с бассейном, двумя спальнями, санузлами, гостинной. З/п программистов в Силиконовой долине тогда были от $120000 до налогов.
Серьезно думаете, что кто-то покупал советника за 30тз, да не одного, сразу двух?