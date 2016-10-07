Два дня назад у меня купили два продукта по цене 30 000$ . Но я такие цены делаю когда снимаю на время с продажи, когда модифицирую продукты. - страница 4

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ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ !

Очень большая просьба - удаляя сообщения хотя-бы сообщайте в личку причину их удаления.

Можно даже не ссылаться на правила, они всё равно не соблюдаются, просто чтобы понимать - это кеш броузера заглючил или кто.

 
Alexey Kozitsyn:

Сочувствую Вам, правда. 

А скажите пожалуйста, вот сервисдеск сказал, что отмывание денег.  Чем обосновали отмывание? Покупки были совершены с одного IP? И дальше куда MQ эти деньги денут? Вернут отправителю? Обратятся в полицию?

Хотелось бы услышать комментарии MQ в том числе.

 

возможно с китайских айпи вот уведомления.

 

 возможно такое- когда покупают с Пэйпэл или с карты - деньги не сразу поступают в кошель мкл5, а пока зависают на промежутке.

Ну и у того у кого пластик-карту украли (мне Сервисдеск писал -что покупки были с украденной карты) - тот сразу наверно заявил в свой банк-

и банк этот проследил куда были переведены деньги. И полиция сразу вышла наверно в mql5.com . ИМХО.

 

Но одно удивляет - зачем купили? если деньги не смогли вернуть?

Ведь я сразу хотел использовать на ремонт дома и купить мастерской столярный  + станки и материал :))) специальность мебельщик--краснодеревщик.

[Удален]  
Alexander Ivanov:

Но одно удивляет - зачем купили? если деньги не смогли вернуть? Ведь я сразу хотел использовать на ремонт дома и купить мастерской столярный :))) специальность мебельщик--краснодеревщик.

И, как я понимаю, покупатель на связь с Вами не выходил? 
 
Alexey Kozitsyn:
И, как я понимаю, покупатель на связь с Вами не выходил? 

нет досихпор. Даже боялся - вдруг нагрянут за деньгами )) Ведь покупка была с Китая, но могут быть  и наши мошенники работать оттуда. 

Но как то нереально - что это отмывание денег.  Ведь я мог уйти в лес купив спутниковый интернет.

И оттуда снимать и переводить в свой счет. Тогда откуда эти мошенники меня найдут то?

 
Alexander Ivanov:

... 

Ведь я сразу хотел использовать на ремонт дома и купить мастерской столярный  + станки и материал :))) специальность мебельщик--краснодеревщик.

То, что вам это очень нужно, мы уже поняли )  Там ещё про Сочи что-то было )
 

Но вчера был телефонный звонок - номер  московский вроде +7499 ... какой русскоговорящий нервно бросал трубки , ему перзвонил, а он сразу сказал - "ничего, потом свяжусь", 

Я спросил -кто вы? - тот ответил - мы помогаем в инвестировании и бросил трубку. Но в голосе было раздражение.

Сейчас любой звонок на тел. подозреваю, любой стук в двери )))) 

[Удален]  
Alexander Ivanov:

нет досихпор. Даже боялся - вдруг нагрянут за деньгами )) Ведь покупка была с Китая, но могут быть  и наши мошенники работать оттуда. 

Но как то нереально - что это отмывание денег.  Ведь я мог уйти в лес купив спутниковый интернет.

И оттуда снимать и переводить в свой счет. Тогда откуда эти мошенники меня найдут то?

Вообще, в данной ситуации много темных моментов. Хотелось бы разъяснений MQ как и что они делают в подобных ситуациях. Вдруг захочу выставить дорогой продукт.

И, в любом случае, мошенники бы получили на 20% меньше... не слишком ли большие потери...? 

 
Alexey Kozitsyn:

Вообще, в данной ситуации много темных моментов. Хотелось бы разъяснений MQ как и что они делают в подобных ситуациях. Вдруг захочу выставить дорогой продукт.

И, в любом случае, мошенники бы получили на 20% меньше... не слишком ли большие потери...? 

Серьезно думаете, что кто-то покупал советника за 30тз, да не одного, сразу двух?
 
Stanislav Aksenov:

с учет 40% налогов, да.

А стоимость жизни там очень дорогая, так что вот и получается что выгодней заниматься аутсорсингом отсюда (Россия/Украина/Беларусь).

Да дешевая там жизнь, не верьте пропаганде. Если конечно не болеете.

Я был в Калифорнии, а это самый дорогой штат США. Когда доллар был 30 р, цены на все бытовое, типа питание, промтовары и т.д. в переводе на рубли были сопоставимы с нашими или дешевле. Ну а если говорить про машины, то долларовые цены изумляют дешевизной. Помню, мустанг новый стоил около $35000.

У меня знакомый за $1500 снимает 2-х этажный пентхауз с бассейном, двумя  спальнями, санузлами, гостинной. З/п программистов в Силиконовой долине тогда были от $120000 до налогов.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:
Серьезно думаете, что кто-то покупал советника за 30тз, да не одного, сразу двух?
Думаю, что те, кто совершил эти покупки - просчитался, а покупки, видимо, были, и не важно с какой целью.
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