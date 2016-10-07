Два дня назад у меня купили два продукта по цене 30 000$ . Но я такие цены делаю когда снимаю на время с продажи, когда модифицирую продукты. - страница 13
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Конечно давал, когда платеж за заказ идет через Qiwi wallet. Ведь когда заказывают русскоговорящие то платят либо яндекс , киви или вебмани. А на вебмани могут увидеть даже фотку и откуда ты.
Значит, если бы все получилось, приехали бы к вам в гости и спросили долю. Если, конечно, изначально вы не с ними.
Еще немножко и в понедельник могут дать 15 кредитов. ;))
Не стоит так явно афишировать накрутку рейтинга.
Не стоит так явно афишировать накрутку рейтинга.
Хэхэхэээ))))) кю!
Может чем нибудь дельным займетесь?
Alexander Ivanov:
Еще немножко и в понедельник могут дать 15 кредитов. ;))
А это 900 руб
Я б на месте MQ отрицательные бонусы вел для некоторых вместо банов. И каждый пост бы таких флудорастов приносил казне денюжку. По моему отличная идея!
А по теме: ну мало ли как получились такие нелепые продажи... чел по пьяни купил, кот прошелся по клаве, ребёнок мылый баловался, да мало ли как ещё могла случится такая нелепость.
кот прошелся по клаве
Ага. Кот прошелся по клаве на 60 штук вечнозеленых))) На котейку-то не наговаривайте...
при покупке картой код подтверждения в смс не у всех приходит что ли ?Остались ещё люди без смсок?