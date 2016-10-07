Два дня назад у меня купили два продукта по цене 30 000$ . Но я такие цены делаю когда снимаю на время с продажи, когда модифицирую продукты. - страница 13

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После этих злосчастных покупок, через день звонил кто то,   с этого номера
+74996094245
Голос был раздраденный, бросил трубку. Но я им сам звонил, и спросил кто вы? Ответил инвест.компания и все. 
Молодой человек был, и где то далеко были слышны женские голоса.

Всех подозреваю теперь;)) могет и здесь в общении есть их агент)) что то холодом веет от некоторых... Чую...
 
Неделю назад , один мой знакомый, ( раньше купил у меня индикатор за 5 т.р.)
Заходил на мой профиль и увидел цены продуктов моих в маркете и ругал меня, - " ты что такой жадный, за 30 000$ продаешь чтоли??" - спросил.
Но я ему ответил, да это сделал чтобы временно никто не купил. 
А он смеясь спросил-"А что, если вдруг кто то купит?"
Тогда ему ответил,-"Вот тогда пойду работать дворником и чтобы не лениться ".... 
Ну так смеялись поболтали и на этом расходились.. 
И через 3-5 дней, как на зло , кто покупает эти продукты))))  я тогда лежал на кровати и через смартфон пролистал страницы. Смотрю пришли два сообщения личных, открываю, а там уведомления о покупках.... сначала открыл какой продукт купили, и увидел там цену= 30 000$   думал   неправильно нажал , и вошел в платежи а там эти злосчастные 24 000 + 24 000 $ красуются.... сначала ущепнул себя, думал снится))) Потом смотрел на свой постель- думал умер, и демоны издеваются... нет, кровать был пустой и душа была в теле. Конечно радовался, на синем форуме раструбил всем, все хвалили, другие ругали, но никто и не думал тогда о мошенниках;))

Но что то подозревал.. может ошиблись покупатели, и обратно возьмут деньги, ждал их письма.. Но до сего дня так и никто не писал по поводу советниках..
 

На этом и сказки конец, добрым молодцам урок.
 
Alexander Ivanov:
Конечно давал, когда платеж за заказ идет через Qiwi wallet. Ведь когда заказывают русскоговорящие то платят либо яндекс , киви или вебмани. А на вебмани могут увидеть даже фотку и откуда ты.
Значит, если бы все получилось, приехали бы к вам в гости и спросили долю. Если, конечно, изначально вы не с ними.
 
Dmitry Fedoseev:
Значит, если бы все получилось, приехали бы к вам в гости и спросили долю. Если, конечно, изначально вы не с ними.
От вас веет холодом, вы может их агент, ... Чую.
 
Короче эцелопы их поймают и в эцих отправят пацаков.
Ку!))
 
Alexander Ivanov:
Еще немножко и в понедельник могут дать 15 кредитов. ;))
А это 900 руб. 
Не стоит так явно афишировать накрутку рейтинга.
 
Karputov Vladimir:
Не стоит так явно афишировать накрутку рейтинга.
Понял. Не буду. 
 
Karputov Vladimir:
Не стоит так явно афишировать накрутку рейтинга.
Человек просто прикидывает сколько ему "Ку!" написать, чтобы отбить $48000-
 
Alexander Ivanov:
Хэхэхэээ))))) кю! 

Надень цапу четлан, и плати чапу.

Может чем нибудь дельным займетесь?

 Alexander Ivanov:

Еще немножко и в понедельник могут дать 15 кредитов. ;))

А это 900 руб 

 Я б на месте MQ отрицательные бонусы вел для некоторых вместо банов. И каждый пост бы таких флудорастов приносил казне денюжку. По моему отличная идея!

 А по теме: ну мало ли как получились такие нелепые продажи... чел по пьяни купил, кот прошелся по клаве, ребёнок мылый баловался, да мало ли как ещё могла случится такая нелепость. 

 
Andrey Dik:

 кот прошелся по клаве

Ага. Кот прошелся по клаве на 60 штук вечнозеленых))) На котейку-то не наговаривайте...  

 

при покупке картой код подтверждения в смс не у всех приходит что ли ?Остались ещё люди без смсок?

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