Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 9

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Maxim Kuznetsov:

оба три - SMA,GMA и их разницу. В свойствах индикатора задать сдвиг SHIFT -полпериода (отрицательный).

:-)

Я  не нашел места для SMA и GMA в отдельности в новой "Теории рынка", тогда как их разность присутствует в формуле (45) прибыли https://www.mql5.com/ru/articles/1825 , поэтому и занялся исследованием этой разности.
Теория рынка
Теория рынка
  • 2015.08.19
  • Yousufkhodja Sultonov
  • www.mql5.com
До сих пор не существует логически завершенной теории рынка, охватывающей все типы и разновидности рынков товаров и услуг, микро- и макро-рынков, наподобие Форекс. Статья повествует о сущности новой теории рынка, основанной на анализе прибыли, вскрывает закономерности изменения текущей цены, а также выявляет принцип работы механизма, позволяющего цене находить наиболее оптимальное свое значение путем образования цепи виртуальных цен, способных вырабатывать управляющие воздействия на саму цену. Выявлены механизмы образования и смены трендов на рынке.
 
Индикатор для МТ4
Файлы:
Yousufkhodja_Sultonov.ex4  9 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:
Индикатор для МТ4
Что за индикатор? Копия индикатора Коши для МТ4?
 
elibrarius:
Что за индикатор? Копия индикатора Коши для МТ4?
Да, на 1-ом посте это отражено, как и благодарность Вам - двум исполнителям.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Да, на 1-ом посте это отражено, как и благодарность Вам.
Исходный код гораздо интереснее увидеть, чем скомпилированный черный ящик.
 

По золоту на ТФ Д1 ожидается флэт, впрочем, сами можете анализировать работу индикатора https://www.mql5.com/ru/charts/5618930/gold-d1-e-global-trade.


График GOLD, D1, 2016.08.15 08:04 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График GOLD, D1, 2016.08.15 08:04 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: GOLD. Период графика: D1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.08.15 08:04 UTC.
 
elibrarius:
Исходный код гораздо интереснее увидеть, чем скомпилированный черный ящик.
Только такой вариант любезно был предоставлен мне. Кстати, для полноты картины, не могли-бы сделать индикатор "Производная от Разности Коши" (ПК), вид, которого, приведен на предыдущей странице https://www.mql5.com/ru/forum/93823/page8 . Рассчитывается очень просто: ПК = К2-К1.
Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции?
Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции?
  • отзывов: 2
  • www.mql5.com
Уважаемые программисты. Предлагаю проверить данную гипотезу. Как я ранее указывал https://www.mql5...
 
Maxim Kuznetsov:
падение до мизерных величин более-менее показывает флэт. Стоит посмотреть что в боковиках получается, возможно выйдет детектор начала бокового движения - по логике SMA-GMA тож будет типичной, но нужна нелинейная шкала в индикаторе или как-то его нормировать, чтобы было чётко видно.
Вот версия индикатора Коши с возможностью отображения его в логарифмическом масштабе и с графиком его производной.
Файлы:
Koshi.mq5  7 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:
 Рассчитывается очень просто: ПК = К2-К1.

К2 - это показания индикатора на предыдущем баре

К1 - на текущем

 
Iurii Tokman:

К2 - это показания индикатора на предыдущем баре

К1 - на текущем

Да.
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