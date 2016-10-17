Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 9
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оба три - SMA,GMA и их разницу. В свойствах индикатора задать сдвиг SHIFT -полпериода (отрицательный).
:-)
Индикатор для МТ4
Что за индикатор? Копия индикатора Коши для МТ4?
Да, на 1-ом посте это отражено, как и благодарность Вам.
По золоту на ТФ Д1 ожидается флэт, впрочем, сами можете анализировать работу индикатора https://www.mql5.com/ru/charts/5618930/gold-d1-e-global-trade.
Исходный код гораздо интереснее увидеть, чем скомпилированный черный ящик.
падение до мизерных величин более-менее показывает флэт. Стоит посмотреть что в боковиках получается, возможно выйдет детектор начала бокового движения - по логике SMA-GMA тож будет типичной, но нужна нелинейная шкала в индикаторе или как-то его нормировать, чтобы было чётко видно.
Рассчитывается очень просто: ПК = К2-К1.
К2 - это показания индикатора на предыдущем баре
К1 - на текущем
?
К2 - это показания индикатора на предыдущем баре
К1 - на текущем
?