Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 6

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Yousufkhodja Sultonov:

Вы предусмотрели возможность изменения периода в параметрах индикатора? Значения К получились у Вас правдоподобными, вернее, правильными. Индикатор верно определяет импульсы движения, согласно приведенному, Вами, графику. Теперь, надо собирать статистику исполнения на всевозможных ТФ и различных инструментов и на предмет раннего обнаружения эффекта от новостей.

Это универсальный код, - работает на любом ТФ (пример М30)


и типе цены.


 
Yuriy Asaulenko:
Вначале цена, а уж потом индикатор. Еще раз, все глазами видно, даже без индикаторов.
Фокус не удался. Факир (доцент) был пьян.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Возьмите, пож., период побольше. Он показывает импульс, но, почему-то запаздывает. Но, если эти импульсы считать как останавливающие падение, то, все верно. Будем учиться понимать индикатор.


в вашей таблице расчет идет по наростающей, в индикаторе сейчас наростающей нет

нужны еще примеры расчетов

возьмите меньший период, скажем 5 и покажите расчет для 1 бара и для 10 бара 

 
Iurii Tokman:


в вашей таблице расчет идет по наростающей, в индикаторе сейчас наростающей нет

нужны еще примеры расчетов

возьмите меньший период, скажем 5 и покажите расчет для 1 бара и для 10 бара 

Думаю правильно считать первое значение, с учетом предыдущих  N баров. Где N - период МА. Что и сделано в коде индикатора, аналогично расчету обычной МА (пример в первом посте этого не делает).
 
elibrarius:
Думаю правильно считать первое значение, с учетом предыдущих  N баров. Где N - период МА. Что и сделано в коде индикатора, аналогично расчету обычной МА (пример в первом посте этого не делает).

ну если следовать таблице то будет это

График EURUSD, M1, 2016.08.14 18:57 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Demo

 
Yousufkhodja Sultonov:
МА = (С1+С2+...+Сn)/n    - верно;

MG = (C1*C2*...*Cn)/n    - не верно, правильно: MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n) - корень n-ой степени из произведения цен;

K = MA - MG  - верно.

Да, х=С - текущая цена. Для конкретного бара: С = (O+H+L+C)/4

n - период индикатора.

В общем индикатор на 3-й странице сделан по этим формулам. Где n - период вычислений MA и GMA

Единственное отличие: вместо  С = (O+H+L+C)/4

Используются стандартные варианты


 
elibrarius:

Это универсальный код, - работает на любом ТФ (пример М30)


и типе цены.


Как задается период?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Как задается период?

Период ТФ - кнопками в панели терминала.


Период для расчета МА и ГМА - во входных переменных


 
По интерпретации графика...
Тут казалось бы что разворот индикатора сигнализирует о начале коррекции или смене тренда.


А чуть раньше, явно ложные сигналы....


В общем получился очередной дифференциальный индикатор или индикатор скорости изменения цены. Возможно за счет новизны и окажется прибыльным.

 
elibrarius:

Период ТФ - кнопками в панели терминала.


Период для расчета МА и ГМА - во входных переменных


Спасибо, понял.
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