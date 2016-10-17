Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 6
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Вы предусмотрели возможность изменения периода в параметрах индикатора? Значения К получились у Вас правдоподобными, вернее, правильными. Индикатор верно определяет импульсы движения, согласно приведенному, Вами, графику. Теперь, надо собирать статистику исполнения на всевозможных ТФ и различных инструментов и на предмет раннего обнаружения эффекта от новостей.
Это универсальный код, - работает на любом ТФ (пример М30)
и типе цены.
Вначале цена, а уж потом индикатор. Еще раз, все глазами видно, даже без индикаторов.
Возьмите, пож., период побольше. Он показывает импульс, но, почему-то запаздывает. Но, если эти импульсы считать как останавливающие падение, то, все верно. Будем учиться понимать индикатор.
в вашей таблице расчет идет по наростающей, в индикаторе сейчас наростающей нет
нужны еще примеры расчетов
возьмите меньший период, скажем 5 и покажите расчет для 1 бара и для 10 бара
в вашей таблице расчет идет по наростающей, в индикаторе сейчас наростающей нет
нужны еще примеры расчетов
возьмите меньший период, скажем 5 и покажите расчет для 1 бара и для 10 бара
Думаю правильно считать первое значение, с учетом предыдущих N баров. Где N - период МА. Что и сделано в коде индикатора, аналогично расчету обычной МА (пример в первом посте этого не делает).
ну если следовать таблице то будет это
МА = (С1+С2+...+Сn)/n - верно;
MG = (C1*C2*...*Cn)/n - не верно, правильно: MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n) - корень n-ой степени из произведения цен;
K = MA - MG - верно.
Да, х=С - текущая цена. Для конкретного бара: С = (O+H+L+C)/4
n - период индикатора.
Единственное отличие: вместо С = (O+H+L+C)/4
Используются стандартные варианты
Это универсальный код, - работает на любом ТФ (пример М30)
и типе цены.
Как задается период?
Период ТФ - кнопками в панели терминала.
Период для расчета МА и ГМА - во входных переменных
Тут казалось бы что разворот индикатора сигнализирует о начале коррекции или смене тренда.
А чуть раньше, явно ложные сигналы....
В общем получился очередной дифференциальный индикатор или индикатор скорости изменения цены. Возможно за счет новизны и окажется прибыльным.
Период ТФ - кнопками в панели терминала.
Период для расчета МА и ГМА - во входных переменных