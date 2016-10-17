Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 15

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Поставил индикаторы и посмотрел - результат практически "0" т.е. для торговли фактически не пригоден - он пытается описать поведение цены которая не является линейной т.е. не имеет цикличности из моих шести сигналов есть подтверждение 2 в остальных случаех или обратный сигнал или пауза...в Добавок очень много ложных как на тренде так и на флете..

 

 
Evgeniy Gutorov:

Поставил индикаторы и посмотрел - результат практически "0" т.е. для торговли фактически не пригоден - он пытается описать поведение цены которая не является линейной т.е. не имеет цикличности из моих шести сигналов есть подтверждение 2 в остальных случаех или обратный сигнал или пауза...в Добавок очень много ложных как на тренде так и на флете..

 

А я замети, что, тренд, в данном случае, падение, не прекратиться, пока сила индикатора растет и нижний индикатор находиться в положительной области. Проверьте это предположение. Период индикаторов 50, ТФ Д1, евро/доллар, время 10-26 МСК (я все еще нахожусь в Москве): https://www.mql5.com/ru/charts/5712203/eurusd-m1-weltrade. Если этот факт подтвердиться многократно, то, трейдеру, думаю, больше ничего и не надо.
График EURUSD, M1, 2016.09.01 07:26 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2016.09.01 07:26 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: Weltrade. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.09.01 07:26 UTC.
 
Вот, нижний индикатор ушел в минусовую область раньше, чем цена сделала рывок вверх: https://www.mql5.com/ru/charts/5712353/eurusd-m1-weltrade 
График EURUSD, M1, 2016.09.01 07:48 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2016.09.01 07:48 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: Weltrade. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.09.01 07:48 UTC.
 
Наконец, завершая этот реальный эксперимент, можно предположить, что, ожидается флэтт до появления признаков нового импульса вверх или вниз: https://www.mql5.com/ru/charts/5712549/eurusd-m1-weltrade и я залочил все позиции SELL одним BUY- ем.
График EURUSD, M1, 2016.09.01 08:18 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2016.09.01 08:18 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: Weltrade. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.09.01 08:18 UTC.
 
И этот импульс на верх не заставил себя ждать:https://www.mql5.com/ru/charts/5712667/eurusd-m1-weltrade
График EURUSD, M1, 2016.09.01 08:34 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2016.09.01 08:34 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: Weltrade. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.09.01 08:34 UTC.
 
Импульс на подъем оказался сильнее (0,0202) прежнего импульса на падение (0,0140): https://www.mql5.com/ru/charts/5712834/eurusd-m1-weltrade 
График EURUSD, M1, 2016.09.01 08:55 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2016.09.01 08:55 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: Weltrade. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.09.01 08:55 UTC.
 
Индикаторы оповестили о завершении движения вверх и я закрыл BAU: https://www.mql5.com/ru/charts/5712935/eurusd-m1-weltrade . Вот так, приблизительно, можно торговать с использованием этих индикаторов, основанных на анализе свойств поведения введенного понятия "Разность Коши".
График EURUSD, M1, 2016.09.01 09:09 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2016.09.01 09:09 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: Weltrade. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.09.01 09:09 UTC.
 
Теперь, попробуем проследить за этим трендом: https://www.mql5.com/ru/charts/5714673/eurusd-m1-weltrade . Пока, вверх.
График EURUSD, M1, 2016.09.01 14:07 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2016.09.01 14:07 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: Weltrade. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.09.01 14:07 UTC.
 
Несмотря на значительную коррекцию, тренд на идикаторе остается положительным и не "сломался" https://www.mql5.com/ru/charts/5714714/eurusd-m1-weltrade :
График EURUSD, M1, 2016.09.01 14:13 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2016.09.01 14:13 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: Weltrade. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.09.01 14:13 UTC.
 
Только теперь индикатор начал снижение https://www.mql5.com/ru/charts/5714894/eurusd-m1-weltrade :
График EURUSD, M1, 2016.09.01 14:37 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2016.09.01 14:37 UTC, Weltrade, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: Weltrade. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.09.01 14:37 UTC.
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