Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 15
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Поставил индикаторы и посмотрел - результат практически "0" т.е. для торговли фактически не пригоден - он пытается описать поведение цены которая не является линейной т.е. не имеет цикличности из моих шести сигналов есть подтверждение 2 в остальных случаех или обратный сигнал или пауза...в Добавок очень много ложных как на тренде так и на флете..
Поставил индикаторы и посмотрел - результат практически "0" т.е. для торговли фактически не пригоден - он пытается описать поведение цены которая не является линейной т.е. не имеет цикличности из моих шести сигналов есть подтверждение 2 в остальных случаех или обратный сигнал или пауза...в Добавок очень много ложных как на тренде так и на флете..