Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 13
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Отлично! Сейчас запихну его в стою нейросетевую ТС, и сразу станет видно насколько он хорош. Есть какиенибудь рекомендации по настройке?
Поздравляю и Вас с триумфом индикатора! Благодарю! https://www.mql5.com/ru/charts/5627350/eurusd-m5-metaquotes-software-corp:
Триумф - это слишком громко сказано. Одна картинка ничего не значит, только статистика может дать ответ триумф это или не триумф.
Вы правы, я погорячился. Вот, работа индикаторов на золоте https://www.mql5.com/ru/charts/5627490/xauusd-m5-weltrade, огромные объемы задействованы, видимо, именно при падении цены:
Какой период у индикаторов? Я брал максимально возможное (пока не переделаем) N=76.
Триумф - это слишком громко сказано. Одна картинка ничего не значит, только статистика может дать ответ триумф это или не триумф.
Если честно то что то индикаторы эти не впечатлили. ВАУУУУУ не произошло. Однако это может быть именно для моей системы.....
Расскажите о своей системы, если не секрет, так-же открыто, здесь и сейчас. Разве с Вами мы можем тягаться? Разворота не произошло, но, коррекция есть, о чем я анонсировал ранее.
Основа системы Торговая стратегия Томаса Демарка "Секвента" Которая говорит о сигналах перекупленности или перепроданности. Говорит не всегда удачно. Работаю на М5. Изюменка системы это нейросетевая классификация сигналов с помощью входных данных. Одним из входов были представленны Ваши индикаторы, вполне возможно что именно это не согласование систем впринципе и с играло злую шутку, НО в построении модели Ваши индикаторы абсолютно не с игранли никакой роли. Думаю если бы они имели в себе изюминку, то уж както были бы полезни нейронной сети, но толку от них оказалось мало.....
Если уж говорить более расширенно, то предиктор Решетова очень полезен на предмет ответа на вопрос. На сколько Ваши индикаторы адекватны рынку. В процентном соотношении. Его очень удобно использовать для определения насколько входные данные (ваши индикаторы) обобщают выходное значение (вот тут нужно подумать что брать за выход) как то так.....
Поведение индикаторов на ТФ М1 при N=50 баров https://www.mql5.com/ru/charts/5633732/eurusd-m1-weltrade:
Импульс на снижение превзошел в 3 раза импульса на подъем https://www.mql5.com/ru/charts/5638785/eurusd-m1-weltrade :