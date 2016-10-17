Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 14

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Непорядок в индкаторе. Деление на ноль происходит...... Выложи исходники или исправь ошибку....
 
Mihail Marchukajtes:
Непорядок в индкаторе. Деление на ноль происходит...... Выложи исходники или исправь ошибку....
На варианте МТ4 или МТ5?
 
Yousufkhodja Sultonov:
На варианте МТ4 или МТ5?
На МТ4.
 
Mihail Marchukajtes:
На МТ4.
какой period установленный ?  = 0 ?
 
Нет, период от 2 до 15 примерно... так....
 

Посмотрел Ваши обсуждения но из всего что увидел попытка найти точку входа на таком индикаторе посути равна 50 на 50..но может это вопрос только из наблюдений но не обкатки самого индикатора но направление мысли верное - необходимо выделить импульс который позволить найти точку входа..Может примерно так как это получилось у меня..

 

 
Evgeniy Gutorov:

Посмотрел Ваши обсуждения но из всего что увидел попытка найти точку входа на таком индикаторе посути равна 50 на 50..но может это вопрос только из наблюдений но не обкатки самого индикатора но направление мысли верное - необходимо выделить импульс который позволить найти точку входа..Может примерно так как это получилось у меня..

 

Спасибо, совместное изучение поведения индикатора позволит выяснить его возможности, преимущества и недостатки. Чем большее количество участников подключатся к этому процессу, тем объективнее будут выводы. Наверное, Вы заметили, что, при подъеме и падении знак импульса одинаковый -  положительный, что, может затруднять анализ. В этом случае, приходит на помощь второй индикатор -  производная от линии индикатора. Удачи в поисках точек входа/выхода и режимов тренд/флэт.
 

Yousufkhodja Sultonov:
Спасибо, совместное изучение поведения индикатора позволит выяснить его возможности, преимущества и недостатки. Чем большее количество участников подключатся к этому процессу, тем объективнее будут выводы. Наверное, Вы заметили, что, при подъеме и падении знак импульса одинаковый -  положительный, что, может затруднять анализ. В этом случае, приходит на помощь второй индикатор -  производная от линии индикатора. Удачи в поисках точек входа/выхода и режимов тренд/флэт.

Ну а что с ошибкой то? Делаться будет? 

 

исходники в код базе, выложил 15 числа

ждите пока их опубликуют 

 
Mihail Marchukajtes:
Программист занимается над ее устранением.
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