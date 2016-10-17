Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 14
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Непорядок в индкаторе. Деление на ноль происходит...... Выложи исходники или исправь ошибку....
На варианте МТ4 или МТ5?
На МТ4.
Посмотрел Ваши обсуждения но из всего что увидел попытка найти точку входа на таком индикаторе посути равна 50 на 50..но может это вопрос только из наблюдений но не обкатки самого индикатора но направление мысли верное - необходимо выделить импульс который позволить найти точку входа..Может примерно так как это получилось у меня..
Посмотрел Ваши обсуждения но из всего что увидел попытка найти точку входа на таком индикаторе посути равна 50 на 50..но может это вопрос только из наблюдений но не обкатки самого индикатора но направление мысли верное - необходимо выделить импульс который позволить найти точку входа..Может примерно так как это получилось у меня..
Yousufkhodja Sultonov:
Спасибо, совместное изучение поведения индикатора позволит выяснить его возможности, преимущества и недостатки. Чем большее количество участников подключатся к этому процессу, тем объективнее будут выводы. Наверное, Вы заметили, что, при подъеме и падении знак импульса одинаковый - положительный, что, может затруднять анализ. В этом случае, приходит на помощь второй индикатор - производная от линии индикатора. Удачи в поисках точек входа/выхода и режимов тренд/флэт.
Ну а что с ошибкой то? Делаться будет?
исходники в код базе, выложил 15 числа
ждите пока их опубликуют