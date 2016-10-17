Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 7

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elibrarius:
По интерпретации графика...
Тут казалось бы что разворот индикатора сигнализирует о начале коррекции или смене тренда.

А чуть раньше, явно ложные сигналы....


Согласен, будем думать. М.б.,  попробовать использовать, одновременно, индикаторы с разными периодами?
 

Здесь индикатор, по моему, довольно четко передает ритм рынка https://www.mql5.com/ru/charts/5616848/gbpusd-h1-metaquotes-software-corp:


График GBPUSD, H1, 2016.08.14 20:11 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График GBPUSD, H1, 2016.08.14 20:11 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: GBPUSD. Период графика: H1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2016.08.14 20:11 UTC.
 
elibrarius:
А нет!
Ошибка в терминале!
При нажатии на "Сохранить как рисунок" график цены прокручивается на апрель, а график индикатора остается за август ...
Я делаю принтскрином и далее в фотошопе обрезаю.
Отправлю проблему в сервисдек.
Тогда, будем ждать исправления проблемы терминала. Пока не сохраняем как рисунок, все нормально.
 
Yuriy Asaulenko:
Имхо, здесь четко видно, что индикатор бьет хвостом.
Выяснилась проблема терминала или индикатора, подождем с выводами.
 
elibrarius:
Это был какой то глюк с сохранением скриншотов из терминала, я его тоже видел.... но теперь все работает. Видимо они там что-то уже подправили...

Пересохранил и все нормально. Что можно сказать - импульс падения фунта сохраняется - ждем дальнейшего снижения https://www.mql5.com/ru/charts/5616925/gbpusd-h1-metaquotes-software-corp:


График GBPUSD, H1, 2016.08.14 20:47 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График GBPUSD, H1, 2016.08.14 20:47 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: GBPUSD. Период графика: H1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2016.08.14 20:47 UTC.
 
elibrarius:
Проблема с сохранением картинок. И похоже, что она уже решена.

Вот итоговый результат


У нас одинаковые скриншоты - ждем снижения фунта. Пока не рекомендую следовать рекомендациям индикатора, пока он полностью не будет исследован и изучен. Идет тестовый прогон.

По Иене также сохраняется значительный потенциал снижения https://www.mql5.com/ru/charts/5616944/usdjpy-h1-metaquotes-software-corp:


График USDJPY, H1, 2016.08.14 20:55 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График USDJPY, H1, 2016.08.14 20:55 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: USDJPY. Период графика: H1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2016.08.14 20:55 UTC.
 

По Франку потенциал роста снизился, а потенциал падения увеличился и удерживается на значительном уровне https://www.mql5.com/ru/charts/5616984/usdchf-h1-metaquotes-software-corp:


График USDCHF, H1, 2016.08.14 21:06 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График USDCHF, H1, 2016.08.14 21:06 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: USDCHF. Период графика: H1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2016.08.14 21:06 UTC.
 
Уважаемый 

elibrarius

  принмите, пожалуйста, мои искренние почтения и поклон!
 

А что, до сих пор никто не пытался написать эту самую разницу на бумажке, взять производные и получить экстремумы (минимум/максимум) ? и понять отчего они зависят...

тут походу вообще никто нигде не учился...
 

По золоту потенциал падения превысил (последняя часть последнего подъема) потенциал подъема (начальная часть последнего подъема) активности на рынке https://www.mql5.com/ru/charts/5617000/xauusd-h1-metaquotes-software-corp:


График XAUUSD, H1, 2016.08.14 21:14 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График XAUUSD, H1, 2016.08.14 21:14 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: XAUUSD. Период графика: H1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2016.08.14 21:14 UTC.
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