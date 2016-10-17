Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По интерпретации графика...
Тут казалось бы что разворот индикатора сигнализирует о начале коррекции или смене тренда.
А чуть раньше, явно ложные сигналы....
Здесь индикатор, по моему, довольно четко передает ритм рынка https://www.mql5.com/ru/charts/5616848/gbpusd-h1-metaquotes-software-corp:
А нет!
Ошибка в терминале!
При нажатии на "Сохранить как рисунок" график цены прокручивается на апрель, а график индикатора остается за август ...
Я делаю принтскрином и далее в фотошопе обрезаю.
Отправлю проблему в сервисдек.
Имхо, здесь четко видно, что индикатор бьет хвостом.
Это был какой то глюк с сохранением скриншотов из терминала, я его тоже видел.... но теперь все работает. Видимо они там что-то уже подправили...
Пересохранил и все нормально. Что можно сказать - импульс падения фунта сохраняется - ждем дальнейшего снижения https://www.mql5.com/ru/charts/5616925/gbpusd-h1-metaquotes-software-corp:
Проблема с сохранением картинок. И похоже, что она уже решена.
Вот итоговый результат
У нас одинаковые скриншоты - ждем снижения фунта. Пока не рекомендую следовать рекомендациям индикатора, пока он полностью не будет исследован и изучен. Идет тестовый прогон.
По Иене также сохраняется значительный потенциал снижения https://www.mql5.com/ru/charts/5616944/usdjpy-h1-metaquotes-software-corp:
По Франку потенциал роста снизился, а потенциал падения увеличился и удерживается на значительном уровне https://www.mql5.com/ru/charts/5616984/usdchf-h1-metaquotes-software-corp:
elibrariusпринмите, пожалуйста, мои искренние почтения и поклон!
А что, до сих пор никто не пытался написать эту самую разницу на бумажке, взять производные и получить экстремумы (минимум/максимум) ? и понять отчего они зависят...тут походу вообще никто нигде не учился...
По золоту потенциал падения превысил (последняя часть последнего подъема) потенциал подъема (начальная часть последнего подъема) активности на рынке https://www.mql5.com/ru/charts/5617000/xauusd-h1-metaquotes-software-corp: