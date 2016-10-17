Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 11

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   for( int i=0; i<limit && !IsStopped(); i++)

     ExtMapBuffer1[i] = (MA(i) - MG(i)) - (MA(i+1) - MG(i+1));

просто у вас   i-1

и при i=0 вы получите значения из будущего, которых к сожалению ))) нет  

 
Iurii Tokman:

просто у вас   i-1

и при i=0 вы получите значения из будущего, которых к сожалению ))) нет  


В моем индикаторе i=0 это самое старое значение.

i = rates_total-1 - самое новое.

Видимо у вас массив индикатора установлен как серийный, а у меня нет.

В общем, если графики одинаковые - значит все правильно )

 
elibrarius:

В моем индикаторе i=0 это самое старое значение.

i = rates_total-1 - самое новое.

Видимо у вас массив индикатора установлен как серийный, а у меня нет.

В общем, если графики одинаковые - значит все правильно )

Недопонимание с моей стороны получилось из-за того, что, Вы считаете ценовой ряд с конца, а я - с начала. Теперь, нет никаких противоречий, спасибо.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Недопонимание с моей стороны получилось из-за того, что, Вы считаете ценовой ряд с конца, а я - с начала. Теперь, нет никаких противоречий, спасибо.
Ну это просто различия в способе реализации.

Вот с интерпретацией - не понятно совсем.

Просматриваю графики по истории - и не вижу, как его можно использовать ((
После импульсов - никаких закономерностей на наблюдаю.

 

Если сейчас, согласно логике создания индикатора, цена не пойдет вниз, то, гипотезу следует считать ошибочной https://www.mql5.com/ru/charts/5626054/eurusd-m5-e-global-trade :


График EURUSD, M5, 2016.08.16 10:33 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M5, 2016.08.16 10:33 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M5. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.08.16 10:33 UTC.
 

сейчас не пойдет

через время 

 
Iurii Tokman:

сейчас не пойдет

через время 

Возможно, будем ждать. Попутно, к Вам вопрос: до значения периода N=76 индикатор работает нормально. Начиная с N=77 он вырождается и не показывает, а нижний индикатор выводит сообщение об ошибке, с чем это может быть связано? Если окажется, что, это связано с невозможностью брать корень бОльше 76-ой степени, то, обойдем этот баг логарифмированием с последующим потенциированием для вычисления корней высших порядков:

Период N=76:

Период N=77:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Возможно, будем ждать. Попутно, к Вам вопрос: до значения периода N=76 индикатор работает нормально. Начиная с N=77 он вырождается и не показывает, а нижний индикатор выводит сообщение об ошибке, с чем это может быть связано? Если окажется, что, это связано с невозможностью брать корень бОльше 76-ой степени, то, обойдем этот баг логарифмированием с последующим потенциированием для вычисления корней высших порядков:

Период N=76:

Период N=77:


да, я это тоже заметил

можно попробовать другую формулу, пишите ... 

 
Iurii Tokman:

да, я это тоже заметил

можно попробовать другую формулу, пишите ... 

Сейчас делаем так:

GM=(H1*H2*....*Hn)^(1/n)

Теперь попробуем делать так:

A=(H1*H2*....*Hn)/n

GM=exp(A)

Или сразу

GM=exp((H1*H2*....*Hn)/n)

где Н - цена.

все.

 

Господа, если сейчас случиться разворот, предсказанный индикатором за полтора часа до этого события, то, это будет предвестником триумфа теории и индикатора https://www.mql5.com/ru/charts/5626865/eurusd-m5-e-global-trade:


График EURUSD, M5, 2016.08.16 12:41 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M5, 2016.08.16 12:41 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M5. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2016.08.16 12:41 UTC.
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