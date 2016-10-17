Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 11
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просто у вас i-1
и при i=0 вы получите значения из будущего, которых к сожалению ))) нет
просто у вас i-1
и при i=0 вы получите значения из будущего, которых к сожалению ))) нет
В моем индикаторе i=0 это самое старое значение.
i = rates_total-1 - самое новое.
Видимо у вас массив индикатора установлен как серийный, а у меня нет.
В общем, если графики одинаковые - значит все правильно )
В моем индикаторе i=0 это самое старое значение.
i = rates_total-1 - самое новое.
Видимо у вас массив индикатора установлен как серийный, а у меня нет.
В общем, если графики одинаковые - значит все правильно )
Недопонимание с моей стороны получилось из-за того, что, Вы считаете ценовой ряд с конца, а я - с начала. Теперь, нет никаких противоречий, спасибо.
Вот с интерпретацией - не понятно совсем.
Просматриваю графики по истории - и не вижу, как его можно использовать ((
После импульсов - никаких закономерностей на наблюдаю.
Если сейчас, согласно логике создания индикатора, цена не пойдет вниз, то, гипотезу следует считать ошибочной https://www.mql5.com/ru/charts/5626054/eurusd-m5-e-global-trade :
сейчас не пойдет
через время
сейчас не пойдет
через время
Возможно, будем ждать. Попутно, к Вам вопрос: до значения периода N=76 индикатор работает нормально. Начиная с N=77 он вырождается и не показывает, а нижний индикатор выводит сообщение об ошибке, с чем это может быть связано? Если окажется, что, это связано с невозможностью брать корень бОльше 76-ой степени, то, обойдем этот баг логарифмированием с последующим потенциированием для вычисления корней высших порядков:
Период N=76:
Период N=77:
Возможно, будем ждать. Попутно, к Вам вопрос: до значения периода N=76 индикатор работает нормально. Начиная с N=77 он вырождается и не показывает, а нижний индикатор выводит сообщение об ошибке, с чем это может быть связано? Если окажется, что, это связано с невозможностью брать корень бОльше 76-ой степени, то, обойдем этот баг логарифмированием с последующим потенциированием для вычисления корней высших порядков:
Период N=76:
Период N=77:
да, я это тоже заметил
можно попробовать другую формулу, пишите ...
да, я это тоже заметил
можно попробовать другую формулу, пишите ...
Сейчас делаем так:
GM=(H1*H2*....*Hn)^(1/n)
Теперь попробуем делать так:
A=(H1*H2*....*Hn)/n
GM=exp(A)
Или сразу
GM=exp((H1*H2*....*Hn)/n)
где Н - цена.
все.
Господа, если сейчас случиться разворот, предсказанный индикатором за полтора часа до этого события, то, это будет предвестником триумфа теории и индикатора https://www.mql5.com/ru/charts/5626865/eurusd-m5-e-global-trade: