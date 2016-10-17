Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 8

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Maxim Kuznetsov:

А что, до сих пор никто не пытался написать эту самую разницу на бумажке, взять производные и получить экстремумы (минимум/максимум) ? и понять отчего они зависят...

тут походу вообще никто нигде не учился...
Здесь нет производных в привычном их понимании. Если-бы исследовалась только разность цен - была-бы производная, которая перепахана вдоль и поперек.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Здесь нет производных в привычном их понимании. Если-бы исследовалась только разность цен - была-бы производная, которая перепахана вдоль и поперек.
Минимумы / максимумы - это места где производные обращаются в 0. И они тут есть. Вы же функции рассматриваете (точнее одну которая разница двух других).
 
Yousufkhodja Sultonov:
Здесь нет производных в привычном их понимании. Если-бы исследовалась только разность цен - была-бы производная, которая перепахана вдоль и поперек.
отсутствие производных это из области фракталов, то есть не этот случай :-)
 
Maxim Kuznetsov:
Минимумы / максимумы - это места где производные обращаются в 0. И они тут есть. Вы же функции рассматриваете (точнее одну которая разница двух других).

Исследование производной от этой комплексной функции - предмет дальнейших исследований с интересными выводами, но, пока на это нет времени.

График производной от разности Коши (К) рассчитывается и выглядит вот так:





 

Евро/доллар на перепутии, снижение остановлено, но, совсем скоро выяснится, куда пойдет кривая индикатора и уровень цены https://www.mql5.com/ru/charts/5617036/eurusd-h1-metaquotes-software-corp:


График EURUSD, H1, 2016.08.14 21:39 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График EURUSD, H1, 2016.08.14 21:39 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
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Символ: EURUSD. Период графика: H1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2016.08.14 21:39 UTC.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Евро/доллар на перепутии, снижение остановлено, но, совсем скоро выяснится, куда пойдет кривая индикатора и уровень цены https://www.mql5.com/ru/charts/5617036/eurusd-h1-metaquotes-software-corp:


Юсуф, не мучайтесь так - сдвиньте оба индикатора на пол-периода назад и посмотрите что в действительности они показывают.
 
Maxim Kuznetsov:
Юсуф, не мучайтесь так - сдвиньте оба индикатора на пол-периода назад и посмотрите что в действительности они показывают.
Как это сделать? И каких два индикатора?
 

по моему он больше показывает затухания

https://charts.mql5.com/12/158/eurusd-h1-instaforex-group-4.png 

График EURUSD, H1, 2016.08.14 22:01 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Demo
График EURUSD, H1, 2016.08.14 22:01 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Demo
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График EURUSD, H1, InstaForex Group: 4
 
Yousufkhodja Sultonov:
Как это сделать? И каких два индикатора?

оба три - SMA,GMA и их разницу. В свойствах индикатора задать сдвиг SHIFT -полпериода (отрицательный).

:-)

 
Iurii Tokman:

по моему он больше показывает затухания

https://charts.mql5.com/12/158/eurusd-h1-instaforex-group-4.png 

падение до мизерных величин более-менее показывает флэт. Стоит посмотреть что в боковиках получается, возможно выйдет детектор начала бокового движения - по логике SMA-GMA тож будет типичной, но нужна нелинейная шкала в индикаторе или как-то его нормировать, чтобы было чётко видно.
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