Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 8
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А что, до сих пор никто не пытался написать эту самую разницу на бумажке, взять производные и получить экстремумы (минимум/максимум) ? и понять отчего они зависят...тут походу вообще никто нигде не учился...
Здесь нет производных в привычном их понимании. Если-бы исследовалась только разность цен - была-бы производная, которая перепахана вдоль и поперек.
Здесь нет производных в привычном их понимании. Если-бы исследовалась только разность цен - была-бы производная, которая перепахана вдоль и поперек.
Минимумы / максимумы - это места где производные обращаются в 0. И они тут есть. Вы же функции рассматриваете (точнее одну которая разница двух других).
Исследование производной от этой комплексной функции - предмет дальнейших исследований с интересными выводами, но, пока на это нет времени.
График производной от разности Коши (К) рассчитывается и выглядит вот так:
Евро/доллар на перепутии, снижение остановлено, но, совсем скоро выяснится, куда пойдет кривая индикатора и уровень цены https://www.mql5.com/ru/charts/5617036/eurusd-h1-metaquotes-software-corp:
Евро/доллар на перепутии, снижение остановлено, но, совсем скоро выяснится, куда пойдет кривая индикатора и уровень цены https://www.mql5.com/ru/charts/5617036/eurusd-h1-metaquotes-software-corp:
Юсуф, не мучайтесь так - сдвиньте оба индикатора на пол-периода назад и посмотрите что в действительности они показывают.
по моему он больше показывает затухания
https://charts.mql5.com/12/158/eurusd-h1-instaforex-group-4.png
Как это сделать? И каких два индикатора?
оба три - SMA,GMA и их разницу. В свойствах индикатора задать сдвиг SHIFT -полпериода (отрицательный).
:-)
по моему он больше показывает затухания
https://charts.mql5.com/12/158/eurusd-h1-instaforex-group-4.png