Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 12
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Сейчас делаем так:
GM=(H1*H2*....*Hn)^(1/n)
Теперь попробуем делать так:
A=(H1*H2*....*Hn)/n
GM=exp(A)
Или сразу
GM=exp((H1*H2*....*Hn)/n)
где Н - цена.
все.
ок
Если и это не поможет, то, и произведение цен также выполним через операцию логарифмирования:
A=Н1*Н2*......*Hn
B=Lg A = LgH1+LgH2+......+LgHn
A=exp(B)
GM=A^1/n
Lg(GM)=LgA*n=B/n
GM=exp(B/n)
всё.
https://www.mql5.com/ru/charts/5627163/gbpusd-m5-instaforex-group-e
Я так понимаю что под четвёрку индикаторов нет???? Если есть, то киньте в меня ссылкой, интересно проверить его на Моей теории......
Возможно, будем ждать. Попутно, к Вам вопрос: до значения периода N=76 индикатор работает нормально. Начиная с N=77 он вырождается и не показывает, а нижний индикатор выводит сообщение об ошибке, с чем это может быть связано? Если окажется, что, это связано с невозможностью брать корень бОльше 76-ой степени, то, обойдем этот баг логарифмированием с последующим потенциированием для вычисления корней высших порядков:
Период N=76:
Период N=77:
в МТ5 и 1000 считает
в МТ5 и 1000 считает
Есть, смотрите первый пост или https://www.mql5.com/ru/forum/159883
в МТ5 и 1000 считает
Поздравляю и Вас с триумфом индикатора! Благодарю! https://www.mql5.com/ru/charts/5627350/eurusd-m5-metaquotes-software-corp: