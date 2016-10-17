Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 12

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Yousufkhodja Sultonov:

Сейчас делаем так:

GM=(H1*H2*....*Hn)^(1/n)

Теперь попробуем делать так:

A=(H1*H2*....*Hn)/n

GM=exp(A)

Или сразу

GM=exp((H1*H2*....*Hn)/n)

где Н - цена.

все.

ок
 
Iurii Tokman:
ок

Если и это не поможет, то, и произведение цен также выполним через операцию логарифмирования:

A=Н1*Н2*......*Hn

B=Lg A = LgH1+LgH2+......+LgHn

A=exp(B)

GM=A^1/n

Lg(GM)=LgA*n=B/n

GM=exp(B/n)

всё.

 
Iurii Tokman:
https://www.mql5.com/ru/charts/5627163/gbpusd-m5-instaforex-group-e
Какой период у индикаторов? Я брал максимально возможное (пока не переделаем) N=76.
 
Я так понимаю что под четвёрку индикаторов нет???? Если есть, то киньте в меня ссылкой, интересно проверить его на Моей теории......
 
Mihail Marchukajtes:
Я так понимаю что под четвёрку индикаторов нет???? Если есть, то киньте в меня ссылкой, интересно проверить его на Моей теории......
Есть, смотрите первый пост или https://www.mql5.com/ru/forum/159883
Индикаторы "Разность Коши" и "Производная от разности Коши" для идентификации тренда и флэтта. (Юсуфходжа) - MQL4 форум
Индикаторы "Разность Коши" и "Производная от разности Коши" для идентификации тренда и флэтта. (Юсуфходжа) - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Индикаторы "Разность Коши" и "Производная от разности Коши" для идентификации тренда и флэтта. (Юсуфходжа) - MQL4 форум
 
Yousufkhodja Sultonov:

Возможно, будем ждать. Попутно, к Вам вопрос: до значения периода N=76 индикатор работает нормально. Начиная с N=77 он вырождается и не показывает, а нижний индикатор выводит сообщение об ошибке, с чем это может быть связано? Если окажется, что, это связано с невозможностью брать корень бОльше 76-ой степени, то, обойдем этот баг логарифмированием с последующим потенциированием для вычисления корней высших порядков:

Период N=76:

Период N=77:


в МТ5 и 1000 считает

 
elibrarius:

в МТ5 и 1000 считает

В чем тогда проблема в МТ4?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Есть, смотрите первый пост или https://www.mql5.com/ru/forum/159883
Отлично! Сейчас запихну его в стою нейросетевую ТС, и сразу станет видно насколько он хорош. Есть какиенибудь рекомендации по настройке?
 
elibrarius:

в МТ5 и 1000 считает

Поздравляю и Вас с триумфом индикатора! Благодарю! https://www.mql5.com/ru/charts/5627350/eurusd-m5-metaquotes-software-corp:


График EURUSD, M5, 2016.08.16 13:42 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График EURUSD, M5, 2016.08.16 13:42 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M5. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Demo. Дата: 2016.08.16 13:42 UTC.
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