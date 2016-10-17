Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 2
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правильно: MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n) - корень n-ой степени из произведения цен;
можете показать как это описано у перво истока ?
Они будут пОняты будущим поколением программистов. А пока - задача полегче и ближе к практике торговли.
можете показать как это описано у перво истока ?
http://www.grandars.ru/student/statistika/srednyaya-geometricheskaya.html
Среднегеометрическая величина дает возможность сохранять в неизменном виде не сумму, а произведение индивидуальных значений данной величины. Ее можно определить по следующей формуле:
= MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n)
Среднегеометрические величины наиболее часто используются при анализе темпов роста экономических показателей.
В частности, здесь:
ок, напишите в личку свой почтовый ящик, с понедельника спишимся
Даже в приведенной ссылке авторы ошиблись, правильно так:
Даже в приведенной ссылке авторы ошиблись, правильно так:
"Все умрут, лишь я останусь" )))))
n - период индикатора.
в вашей расчетной таблице период равен порядковому номеру
с каждым разом увеличивается на 1 ???
этот момент не понятен
Видно, что, действительно, на ТФ М1 разность Коши (К) разворачивается раньше, чем цена, а обманные всплески цены перед разворотом уже не влияют на вердикт индикатора - снижение. Впоследствии подтвердился разворот. Повторяю, пока все на уровне предположения. Когда будет индикатор, будет ясно.
разница между средне-арифметическим и средне-геометрическим будет достигать максимума через пол-периода после вершины, плюс-минус некоторый %%периода (сдвиг зависит от разницы и отношения текущей цены и цены период-назад); Это для движения вверх..если вниз, то через полпериода будет минимум разницы (опять +-).
Это по памяти, про арифметику :-) Не надо выдумывать лишних сущностей типа "разниц Коши", бритва Оккама всё одно сильнее :-)