Разность Коши - предвестник разворота и/или коррекции? - страница 2

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Yousufkhodja Sultonov:

 правильно: MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n) - корень n-ой степени из произведения цен;

можете показать как это описано у перво истока ?

 
Yousufkhodja Sultonov:
Они будут пОняты будущим поколением программистов. А пока - задача полегче и ближе к практике торговли.
"Все умрут, лишь я останусь" )))))
 
Iurii Tokman:

можете показать как это описано у перво истока ?

В частности, здесь:


http://www.grandars.ru/student/statistika/srednyaya-geometricheskaya.html

Среднегеометрическая величина дает возможность сохранять в неизменном виде не сумму, а произведение индивидуальных значений данной величины. Ее можно определить по следующей формуле:

= MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n)

Среднегеометрические величины наиболее часто используются при анализе темпов роста экономических показателей.

Средняя геометрическая
Средняя геометрическая
  • Кондратьев Арсений
  • www.grandars.ru
Средняя геометрическая простая и взвешенная
 
Yousufkhodja Sultonov:
В частности, здесь:
ок, напишите в личку свой почтовый ящик, с понедельника спишимся
 
Iurii Tokman:
ок, напишите в личку свой почтовый ящик, с понедельника спишимся

Даже в приведенной ссылке авторы ошиблись, правильно так:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Даже в приведенной ссылке авторы ошиблись, правильно так:


да, я заметил
 
elibrarius:
"Все умрут, лишь я останусь" )))))
Было сказано не в этом смысле, мне 69 и осталось лет 5, если судить по отцу.
 
Yousufkhodja Sultonov:


n - период индикатора.

в вашей расчетной таблице период равен порядковому номеру

с каждым разом увеличивается на 1  ???

этот момент не понятен 

 
Yousufkhodja Sultonov:



Видно, что, действительно, на ТФ М1 разность Коши (К) разворачивается раньше, чем цена, а обманные всплески цены перед разворотом уже не влияют на вердикт индикатора - снижение. Впоследствии подтвердился разворот. Повторяю, пока все на уровне предположения. Когда будет индикатор, будет ясно.

Вообще-то не видно. Видно, что как во всех индикаторах - запаздывание. Вначале цена - а уж потом индикатор.)
 

разница между средне-арифметическим и средне-геометрическим будет достигать максимума через пол-периода после вершины, плюс-минус некоторый %%периода (сдвиг зависит от разницы и отношения текущей цены и цены период-назад); Это для движения вверх..если вниз, то через полпериода будет минимум разницы (опять +-).

Это по памяти, про арифметику :-) Не надо выдумывать лишних сущностей типа "разниц Коши", бритва Оккама всё одно сильнее :-)

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