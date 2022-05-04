Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 6
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Интересный индикатор!
Возможно ли из данных Оанды сделать гистограмму в подвале, которая бы показывала сколько ордеров было открыто на конкретном баре?
Интересный индикатор!
Возможно ли из данных Оанды сделать гистограмму в подвале, которая бы показывала сколько ордеров было открыто на конкретном баре?
Спасибо. Нет, вряд ли получится, потому что данные всегда относительны, абсолютные данные по позициям и ордерам к сожалению не предоставляются сервисом.
Если у нас есть относительные данные - я так понимаю в процентном соотношении, то можно узнать дельту изменения этих данных с прошлыми данными - это, вероятно, позволит увидеть значимые места для принятия решения, что так же может быть полезным.
Да, я понимаю что вы хотите. Но размер выборки каждый раз разный, поэтому чистую гистограмму изменений сделать не получится.
Впрочем, большие выбросы будут видны даже на грубой простой разнице.
Грубую разницу сделать не очень сложно. Вам надо загрузить две соседние гистограммы и найти их разницу по уровням.
Здравствуйте,
а есть такой индикатор, чтобы показывал уровни прямо в чарте, для МТ5?Не удобно сопоставлять уровни с чарта и с имеющегося индикатора для МТ5.
Нет, приоритетная платформа сейчас МТ4.
Портированием этого индикатора займусь когда закрою текущие таски по разработке на МТ4.
Еще проблема. На МТ5 запускаю Download manager. Он отбражает и индикатор. Потом на любой другой график (например NZDUSD на рисунке) помещаю индикатор OrderBook image, но он не отображается. Хотя судя по вызванным свойствам индикатора он на графике есть. И в менеджере указано, что но есть. Но его не видно.
Он подгружает и индикатор. Потом на любой другой график (например NZDUSD на рисунке) помещаю индикатор OrderBook image, но он не отображается.
Еще не понятно, с индикатором Positions Ratio. Если я правильно понимаю, значения в нем должны показывать одинаковую пропорцию с графиком MarketBook Positions & чистое значение & Cumulative (т.е. накопленная сумма чистых (суммарных) позиций).
На рисунке MarketBook Positions для EURUSD видно, что Short в 3,5 раза меньше Long позиций. А на Positions Ratio по EURUSD их соотношение = 1,5 раза.
На рисунке MarketBook Positions для EURUSD видно, что Short в 3,5 раза меньше Long позиций. А на Positions Ratio по EURUSD их соотношение = 1,5 раза.