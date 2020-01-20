Я что нашел баг с просадкой?!

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По рисунку ниже видно, что прибыль составила 14 долларов. Если смотреть цену открытия в обратную сторону (в сторону просадки), то видно, что просадка была примерно на том же уровне, что и зафиксированная прибыль. То есть и просадка была 14 долларов.

Таким образом, и просадка и прибыль всего 1,4% от депозита 1000 долларов.

И теперь посмотрите на данные в отчете под графиком. Просадка больше 6%.

Я понимаю, кто-то скажет, что это типа погрешность... Однако я обращаю на это внимание и с более сложной ситуацией, когда "просадка" доходит до 20% там, где ее вообще не должно быть.

Мое предположение: просадка в отчете учитывает упущенную прибыль. Вот где-то в метатрейдере перепутали, что с чем суммировать и суммировали не те значения. Если посмотреть еще раз на график, то именно упущенная прибыль по этой сделке доходит до 6%. Но не просадка!!

Я пробовал изменить плечо. Картина одинаковая для плеча 100 и 500.





Для наглядности я поменял селл на бай и вуаля в следующем рисунке видно, что упущенная прибыль из предыдущего рисунка стала просадкой.


 
Evgeniy Scherbina:

По рисунку ниже видно, что прибыль составила 14 долларов. Если смотреть цену открытия в обратную сторону (в сторону просадки), то видно, что просадка была примерно на том же уровне, что и зафиксированная прибыль. То есть и просадка была 14 долларов.

Таким образом, и просадка и прибыль всего 1,4% от депозита 1000 долларов.

И теперь посмотрите на данные в отчете под графиком. Просадка больше 6%.

А какой спред поставили? Текущий?

 
Vasiliy Pushkaryov:

А какой спред поставили? Текущий?

Да, текущий. Но этот спред должен быть под 120 пипсов (1200 пунктов), чтобы создать просадку 6%. Это невозможно.

Боже какой я хороший, нашел баг в метатрейдере!! Сижу глажу себя по голове

 
Evgeniy Scherbina:
Да, текущий. Но этот спред должен быть под 120 пипсов (1200 пунктов), чтобы создать просадку 6%. Это невозможно.
И какой сейчас получается, по франку?
 
Vasiliy Pushkaryov:
И какой сейчас получается, по франку?

2 (20)

Дело не в спреде и это точно. Посмотрите в на второй рисунок. Это упущенная прибыль, которая по ошибке считается как просадка.

 
Evgeniy Scherbina:

Мое предположение: просадка в отчете учитывает упущенную прибыль. Вот где-то в метатрейдере перепутали, что с чем суммировать и суммировали не те значения. Если посмотреть еще раз на график, то именно упущенная прибыль по этой сделке доходит до 6%. Но не просадка!!

Я не сразу понял эту фразу. Получается, что да, подсчет, скорее всего, по средствам идет от максимально возможной прибыли до максимально возможной просадки.

 
Evgeniy Scherbina:

По рисунку ниже видно, что прибыль составила 14 долларов. Если смотреть цену открытия в обратную сторону (в сторону просадки), то видно, что просадка была примерно на том же уровне, что и зафиксированная прибыль. То есть и просадка была 14 долларов.

Таким образом, и просадка и прибыль всего 1,4% от депозита 1000 долларов.

И теперь посмотрите на данные в отчете под графиком. Просадка больше 6%.

Я понимаю, кто-то скажет, что это типа погрешность... Однако я обращаю на это внимание и с более сложной ситуацией, когда "просадка" доходит до 20% там, где ее вообще не должно быть.

Мое предположение: просадка в отчете учитывает упущенную прибыль. Вот где-то в метатрейдере перепутали, что с чем суммировать и суммировали не те значения. Если посмотреть еще раз на график, то именно упущенная прибыль по этой сделке доходит до 6%. Но не просадка!!

Я пробовал изменить плечо. Картина одинаковая для плеча 100 и 500.





Для наглядности я поменял селл на бай и вуаля в следующем рисунке видно, что упущенная прибыль из предыдущего рисунка стала просадкой.


Никто ничего не перепутал и нет никакого бага. Найдите сначала определение просадки по средствам, а потом смотрите, противоречит ли это результату вашего отчёта. А то вы пытаетесь найти противоречие с вашим представлением что такое просадка по средствам. Однако ваше представление не соответствует официальному определению просадки.

 
khorosh:

Никто ничего не перепутал и нет никакого бага. Найдите сначала определение просадки по средствам, а потом смотрите, противоречит ли это результату вашего отчёта. А то вы пытаетесь найти противоречие с вашим представлением что такое просадка по средствам. Однако ваше представление не соответствует официальному определению просадки.

Я что-то не пойму. Зачем нужно какое-то официальное определение просадки, если оно противоречит нормальному и всеобщему (не побоюсь этого слова) представлению о просадке по средствам?
 
Evgeniy Scherbina:
Я что-то не пойму. Зачем нужно какое-то официальное определение просадки, если оно противоречит нормальному и всеобщему (не побоюсь этого слова) представлению о просадке по средствам?

Ошибки нет:

Во время тестирования убыток достигал 71 доллара, а это около 7% просадки.

 
MetaQuotes:

Ошибки нет:

Во время тестирования убыток достигал 71 доллара, а это около 7% просадки.

В этом все дело. Вы думаете, что достигал. А он не достигал.

Я придумал, как учитывать текущую просадку по средствам (согласно всеобщему представлению) и затем сигнализировать себе в конце теста или прохода, если разница более 3% от просадки, вычисляемой в отчете.

Трудно поверить, понимаю. Вариантов два: не верить или все же поверить.

 
Evgeniy Scherbina:

В этом все дело. Вы думаете, что достигал. А он не достигал.

Я придумал, как учитывать текущую просадку по средствам (согласно всеобщему представлению) и затем сигнализировать себе в конце теста или прохода, если разница более 3% от просадки, вычисляемой в отчете.

Докажите это с полной выкладкой доказательств, пожалуйста. Обычно во время подготовки данных находится упущенный момент.

Иначе странно словами опровергать цифры.

"Верить" - это не к нам на форум.

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