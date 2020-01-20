Я что нашел баг с просадкой?!
По рисунку ниже видно, что прибыль составила 14 долларов. Если смотреть цену открытия в обратную сторону (в сторону просадки), то видно, что просадка была примерно на том же уровне, что и зафиксированная прибыль. То есть и просадка была 14 долларов.
Таким образом, и просадка и прибыль всего 1,4% от депозита 1000 долларов.
И теперь посмотрите на данные в отчете под графиком. Просадка больше 6%.
А какой спред поставили? Текущий?
А какой спред поставили? Текущий?
Да, текущий. Но этот спред должен быть под 120 пипсов (1200 пунктов), чтобы создать просадку 6%. Это невозможно.
Боже какой я хороший, нашел баг в метатрейдере!! Сижу глажу себя по голове
Да, текущий. Но этот спред должен быть под 120 пипсов (1200 пунктов), чтобы создать просадку 6%. Это невозможно.
И какой сейчас получается, по франку?
2 (20)
Дело не в спреде и это точно. Посмотрите в на второй рисунок. Это упущенная прибыль, которая по ошибке считается как просадка.
Мое предположение: просадка в отчете учитывает упущенную прибыль. Вот где-то в метатрейдере перепутали, что с чем суммировать и суммировали не те значения. Если посмотреть еще раз на график, то именно упущенная прибыль по этой сделке доходит до 6%. Но не просадка!!
Я не сразу понял эту фразу. Получается, что да, подсчет, скорее всего, по средствам идет от максимально возможной прибыли до максимально
возможной просадки.
По рисунку ниже видно, что прибыль составила 14 долларов. Если смотреть цену открытия в обратную сторону (в сторону просадки), то видно, что просадка была примерно на том же уровне, что и зафиксированная прибыль. То есть и просадка была 14 долларов.
Таким образом, и просадка и прибыль всего 1,4% от депозита 1000 долларов.
И теперь посмотрите на данные в отчете под графиком. Просадка больше 6%.
Я понимаю, кто-то скажет, что это типа погрешность... Однако я обращаю на это внимание и с более сложной ситуацией, когда "просадка" доходит до 20% там, где ее вообще не должно быть.
Мое предположение: просадка в отчете учитывает упущенную прибыль. Вот где-то в метатрейдере перепутали, что с чем суммировать и суммировали не те значения. Если посмотреть еще раз на график, то именно упущенная прибыль по этой сделке доходит до 6%. Но не просадка!!
Я пробовал изменить плечо. Картина одинаковая для плеча 100 и 500.
Для наглядности я поменял селл на бай и вуаля в следующем рисунке видно, что упущенная прибыль из предыдущего рисунка стала просадкой.
Никто ничего не перепутал и нет никакого бага. Найдите сначала определение просадки по средствам, а потом смотрите, противоречит ли это результату вашего отчёта. А то вы пытаетесь найти противоречие с вашим представлением что такое просадка по средствам. Однако ваше представление не соответствует официальному определению просадки.
Никто ничего не перепутал и нет никакого бага. Найдите сначала определение просадки по средствам, а потом смотрите, противоречит ли это результату вашего отчёта. А то вы пытаетесь найти противоречие с вашим представлением что такое просадка по средствам. Однако ваше представление не соответствует официальному определению просадки.
Ошибки нет:
Во время тестирования убыток достигал 71 доллара, а это около 7% просадки.
В этом все дело. Вы думаете, что достигал. А он не достигал.
Я придумал, как учитывать текущую просадку по средствам (согласно всеобщему представлению) и затем сигнализировать себе в конце теста или прохода, если разница более 3% от просадки, вычисляемой в отчете.
Трудно поверить, понимаю. Вариантов два: не верить или все же поверить.
В этом все дело. Вы думаете, что достигал. А он не достигал.
Я придумал, как учитывать текущую просадку по средствам (согласно всеобщему представлению) и затем сигнализировать себе в конце
теста или прохода, если разница более 3% от просадки, вычисляемой в отчете.
Докажите это с полной выкладкой доказательств, пожалуйста. Обычно во время подготовки данных находится упущенный момент.
Иначе странно словами опровергать цифры.
"Верить" - это не к нам на форум.
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По рисунку ниже видно, что прибыль составила 14 долларов. Если смотреть цену открытия в обратную сторону (в сторону просадки), то видно, что просадка была примерно на том же уровне, что и зафиксированная прибыль. То есть и просадка была 14 долларов.
Таким образом, и просадка и прибыль всего 1,4% от депозита 1000 долларов.
И теперь посмотрите на данные в отчете под графиком. Просадка больше 6%.
Я понимаю, кто-то скажет, что это типа погрешность... Однако я обращаю на это внимание и с более сложной ситуацией, когда "просадка" доходит до 20% там, где ее вообще не должно быть.
Мое предположение: просадка в отчете учитывает упущенную прибыль. Вот где-то в метатрейдере перепутали, что с чем суммировать и суммировали не те значения. Если посмотреть еще раз на график, то именно упущенная прибыль по этой сделке доходит до 6%. Но не просадка!!
Я пробовал изменить плечо. Картина одинаковая для плеча 100 и 500.
Для наглядности я поменял селл на бай и вуаля в следующем рисунке видно, что упущенная прибыль из предыдущего рисунка стала просадкой.