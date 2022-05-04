Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 13
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Я не пойму, зачем вы морочите людям голову с этими "BETA"? Оставьте на сайте только платные индикаторы. Эти "BETA" не работают. Только время отнимаете у людей.
бета настолько же работоспособен, насколько и платный.
бета настолько же работоспособен, насколько и платный.
Незнаю, что тут может быть причиной, но не работает.
вы вебреквест разрешили? урл правильный прописали? это есть в описании советника в маркете и в видео наглядно.
если да, покажите скриншот нужных свойств терминала.если вы все сделали как в видео и правильно и все равно не пашет, пишите в личку, или сюда, будем разбираться.
вы вебреквест разрешили? урл правильный прописали? это есть в описании советника в маркете и в видео наглядно.
если да, покажите скриншот нужных свойств терминала.если вы все сделали как в видео и правильно и все равно не пашет, пишите в личку, или сюда, будем разбираться.
Прописал адрес вебриквеста и индикатор и советник начали работать. Огромное спасибо за это разработчику.
Но возникли новые баги: - Если удаляешь индикатор из рабочего окна, то на графике всё равно остаётся гистограмма. Сначала она вроде бы исчезла, перезапустил терминал - она опять на графике и не удаляется.
Вопрос: - Что можно сделать в этом случае? Как удалить гистограмму из рабочего пространства графика.
А если невозможно её удалить, то как можно отрегулировать цвет самой гистограммы на более тёмный. Можно ли в коде продправить цвет и компильнуть потом?
Но возникли новые баги: - Если удаляешь индикатор из рабочего окна, то на графике всё равно остаётся гистограмма. Сначала она вроде бы исчезла, перезапустил терминал - она опять графике и не удаляется.
судя по вашим картинкам, одну из гистограм рисует советник, можно задать в свойствах, чтобы не рисовал
судя по вашим картинкам, одну из гистограм рисует советник, можно задать в свойствах, чтобы не рисовал
Дублирующую гистограмму советника убрал.
И гистограмма индикатора тоже стала удаляться из рабочего пространства.
На всякий случай - советник не нужен на каждый график - его хватает одного на терминал, он обрабатывает все индикаторы для всех символов.
Поэтому я обычно вешаю советник на график, который не используется для анализа и просто висит свернутый.
На всякий случай - советник не нужен на каждый график - его хватает одного на терминал, он обрабатывает все индикаторы для всех символов.
Поэтому я обычно вешаю советник на график, который не используется для анализа и просто висит свернутый.
Покажите как правильно закамментить этот блок, без потерь для индикатора?
можно комментировать полностью от
//draw scale
до
//draw histogram
и эти две стоки сверху
это горизонтальный нулевой пунктир