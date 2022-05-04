Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 13

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0ffer:
Я не пойму, зачем вы морочите людям голову с этими "BETA"? Оставьте на сайте только платные индикаторы. Эти "BETA" не работают. Только время отнимаете у людей. 

бета настолько же работоспособен, насколько и платный.

 
Andrei Trukhanovich:

бета настолько же работоспособен, насколько и платный.

Незнаю, что тут может быть причиной, но не работает. 



 
0ffer:

вы вебреквест разрешили? урл правильный прописали? это есть в описании советника в маркете и в видео наглядно.

если да, покажите скриншот нужных свойств терминала.

если вы все сделали как в видео и правильно и все равно не пашет, пишите в личку, или сюда, будем разбираться.
 
TheXpert:

вы вебреквест разрешили? урл правильный прописали? это есть в описании советника в маркете и в видео наглядно.

если да, покажите скриншот нужных свойств терминала.

если вы все сделали как в видео и правильно и все равно не пашет, пишите в личку, или сюда, будем разбираться.

Прописал адрес вебриквеста и индикатор и советник начали работать. Огромное спасибо за это разработчику. 
Но возникли новые баги: - Если удаляешь индикатор из рабочего окна, то на графике всё равно остаётся гистограмма. Сначала она вроде бы исчезла, перезапустил терминал - она опять на графике и не удаляется. 
Вопрос: - Что можно сделать в этом случае? Как удалить гистограмму из рабочего пространства графика. 
А если невозможно её удалить, то как можно отрегулировать цвет самой гистограммы на более тёмный. Можно ли в коде продправить цвет и компильнуть потом?

 
0ffer:

Но возникли новые баги: - Если удаляешь индикатор из рабочего окна, то на графике всё равно остаётся гистограмма. Сначала она вроде бы исчезла, перезапустил терминал - она опять графике и не удаляется. 

судя по вашим картинкам, одну из гистограм рисует советник, можно задать в свойствах, чтобы не рисовал

 
Andrei Trukhanovich:

судя по вашим картинкам, одну из гистограм рисует советник, можно задать в свойствах, чтобы не рисовал

Дублирующую гистограмму советника убрал. 
И гистограмма индикатора тоже стала удаляться из рабочего пространства. 

 
0ffer:

На всякий случай - советник не нужен на каждый график - его хватает одного на терминал, он обрабатывает все индикаторы для всех символов.

Поэтому я обычно вешаю советник на график, который не используется для анализа и просто висит свернутый.

 
Andrei Trukhanovich:

На всякий случай - советник не нужен на каждый график - его хватает одного на терминал, он обрабатывает все индикаторы для всех символов.

Поэтому я обычно вешаю советник на график, который не используется для анализа и просто висит свернутый.

Пожалуйста,проценты и линии покажите мне в коде где находятся вот эти показатели процентов (кстати, что они у вас показывают?) Я хочу убрать их, они затеняют график. И если возможно, покажите как убрать вертикальные и горизонтальные линии (темно-красного цвета). Лишние линии затеняют сам график. 
 
Вот так вот можно сделать?Покажите как правильно закамментить этот блок, без потерь для индикатора? 

шкала
 
0ffer:
Покажите как правильно закамментить этот блок, без потерь для индикатора? 

можно комментировать полностью от 

//draw scale

до 

//draw histogram

и эти две стоки сверху

  DrawLine(name, wnd, GetTime(x0 - width), price_, GetTime(x0 + width), price_, clrMaroon, STYLE_DOT);
  Remember(name);

это горизонтальный нулевой пунктир

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