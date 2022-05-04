Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 9

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Пока выглядит так, что проблемы не на стороне нашего сервера, а так отдает оанда. Если это так, я ничего не могу сделать.

Буду все перепроверять конечно.

 
Комбинатор:

Пока выглядит так, что проблемы не на стороне нашего сервера, а так отдает оанда. Если это так, я ничего не могу сделать.

Мне тоже так показалось... на их сайте некоторые страницы показывают данные вовремя, а некоторые (видимо которые через АПИ работают) с задержкой.

Может в поддержку Оанды сообщить о проблеме в АПИ?

 
elibrarius:

Дело в том что я думаю оанда свои данные берет через тот же АПИ. В смысле картинки рисует и ратио собирает, возможно на отдельном серваке. И по идее эти задержки должны быть и на данных прямо на сайте, это я тоже постараюсь проверить.

А еще ошибка очень мутная и непонятная. Т.е. просто новых данных нет, а потом появляются сразу два отсчета. Сегодня словили такую же штуку не на гистограммах а на ратио, тоже евробакс.

 
Сообщали в поддержку? Вот начало часа - и данные все подгрузились)
 
elibrarius:
Сообщали в поддержку? Вот начало часа - и данные все подгрузились)
Нет.
 
Andrei Trukhanovich:
Нет.
Ну вот опять 11:01 - данные есть. Видимо сами разобрались, или др. клиенты сообщили...
 
Опять появилось((
 
elibrarius:
Опять появилось((
Это не наша ошибка, это ошибка того датафида оанды где мы берем данные
 
Andrei Trukhanovich:
Это не наша ошибка, это ошибка того датафида оанды где мы берем данные
А нельзя ли им написать об этой ошибке? Может исправят? Я бы сам написал, но у меня нет с ними счета и их АПИ непосредственно не пользуюсь. Мой запрос они с большей вероятностью проигнорируют, чем ваш.
 
elibrarius:
Мой запрос они с большей вероятностью проигнорируют, чем ваш.

У меня нет аккаунта на оанде по нескольким причинам, понятия не имею как им отписаться и даже как ошибку сформулировать.

По крайней мере их форум сдох уже очень давно

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