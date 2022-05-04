Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пока выглядит так, что проблемы не на стороне нашего сервера, а так отдает оанда. Если это так, я ничего не могу сделать.
Буду все перепроверять конечно.
Пока выглядит так, что проблемы не на стороне нашего сервера, а так отдает оанда. Если это так, я ничего не могу сделать.
Мне тоже так показалось... на их сайте некоторые страницы показывают данные вовремя, а некоторые (видимо которые через АПИ работают) с задержкой.
Может в поддержку Оанды сообщить о проблеме в АПИ?
Дело в том что я думаю оанда свои данные берет через тот же АПИ. В смысле картинки рисует и ратио собирает, возможно на отдельном серваке. И по идее эти задержки должны быть и на данных прямо на сайте, это я тоже постараюсь проверить.
А еще ошибка очень мутная и непонятная. Т.е. просто новых данных нет, а потом появляются сразу два отсчета. Сегодня словили такую же штуку не на гистограммах а на ратио, тоже евробакс.
Сообщали в поддержку? Вот начало часа - и данные все подгрузились)
Нет.
Опять появилось((
Это не наша ошибка, это ошибка того датафида оанды где мы берем данные
Мой запрос они с большей вероятностью проигнорируют, чем ваш.
У меня нет аккаунта на оанде по нескольким причинам, понятия не имею как им отписаться и даже как ошибку сформулировать.
По крайней мере их форум сдох уже очень давно