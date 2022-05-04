Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 8
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Там одним инклудником в начале все должно решаться. Тогда автоматом кроссплатформенным индикатор станет.
У меня такого инклудника нет
Он отбражает и индикатор. Потом на любой другой график (например NZDUSD на рисунке) помещаю индикатор OrderBook image, но он не отображается.
Хм, странно, я посмотрю.
Запустил версию для МТ5. Вначале тоже ничего не показывалось. Последовательно прошелся по ф-ям и нашел
orderbook.rate = FileReadFloat(file_handle);
//if (!GetLastError())
if (orderbook.rate!=-1)
//if (!GetLastError()) - вызывает ошибку, т.к. обращение к файлу без расширения (терминал думает что это папка), но информация считывается корректно. см https://www.mql5.com/ru/docs/files/filegetinteger про 5018 ошибку
Думаю у вас в том же проблема.
вот код для МТ5
Кстати, если через CTRL+B посмотреть свойства объекта "OandaX Data Manager", ничего не меняя. То сняв downloader-советник, объект не удалится.
Боюсь пока не могу пофиксить этот баг. Это как раз из-за того, что во время открытия свойств объект лочится и у него нельзя менять свойства и удалить. Как в МТ5 не знаю, это в МТ4.
Сейчас ковыряю CCanvas, но косяк в том, что уже после закрытия свойств ObjectCreate возвращает false. Советник не может привязаться к объекту и таблица вообще в принципе перестает работать.
Боюсь пока не могу пофиксить этот баг. Это как раз из-за того, что во время открытия свойств объект лочится и у него нельзя менять свойства и удалить.
Там только открытие свойств и сразу закрытие. А неудачная попытка удалить - апосля.
Сегодня сам на затык с ObjectFind напоролся. Баги есть (в терминале) и их много.
Отбой, пофиксил. Правда CCanvas пришлось править
Если все будет хорошо, в течение следующей недели будет апдейт в маркете.
Часто возникает такая ситуация, что по EURUSD не подкачиваются данные на начале нового часа. А через 20 мин подкачиваются сразу 2 20минутных периода (очередной и пропущенный).
В течении этих 20 минут терминал каждые 5 сек. делает запросы к вашему сайту и думаю нагоняет лишний траффик (по 107 байт за запрос).
Полагаю это проблема АПИ или вашего парсера. Вы данные парсите с сайта Оанды или по API получаете? (Думаю оба варианта будут рабочими.)