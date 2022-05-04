Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 12
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В этой версии никак. Можете дописать.
Я вообще использую картинки и никаких неудобств не ощущаю.
но я нашел старую версию, там все есть)
плохо( это была главная достопримичательность индикатора. можно было стакан двигать про графику и смотреть как люди выставляли селлки, байки.
но я нашел старую версию, там все есть)
Ааа, прошу прощения, неправильно понял.
Настройку Always Show Latest Available Information поставить false.
По просьбе добавил чтобы рисуемые объекты (кроме вертикального указателя) нельзя было выбрать
Пока проверяется выложу здесь
Возможно ли установить данный индикатор в MT5?
попробуйте просто поменять ему расширение на .mq5 положить в терминал куда надо и скомпилировать, должно получиться
если не получится, напишите
Ошибка при компиляции.
Ошибка при компиляции.
да, метаквоты некоторые старые функции вернули. вот исправленный вариант
Я установил демо-счет Oanda, установил OandaX Download Manager BETA, затем установил OandaX OrderBook Image History, но советник и индикатор не работают. Что я не так сделал?
должно работать у любого брокера.
не знаю что вы сделали не так. посмотрите это видео