Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 3

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Аркадий:

Ну и что?

Все линии сопротивления и поддержки давно известны и по отдельным парам и по всем вместе.

Их всегда можно вычислить и красным цветом и жёлтым, и сиреневым. 

Так что всё равно толку от этого индикатора нет никакого! 

сожги себя, плз
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Пока что толпа оказалась права, поддержка с массовым скоплением лимитников на покупку предсказала рост. Причем уровень этот сохраняется, а ордеров на продажу по прежнему меньше. Можно предположить, что рост продолжится.

 

 

Ну и прогноз дальнейшей динамики краткосрочной, опять ложится на уровни. Сейчас есть небольшое сопротивление сверху, которое может быть пробито после небольшой коррекции.

 

 

 
Maxim Dmitrievsky:

Пока что толпа оказалась права, поддержка с массовым скоплением лимитников на покупку предсказала рост.

Тут большой вопрос что называть "права" ) . Если лимитки не сработали, вряд ли можно считать что "права".
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Комбинатор:
Тут большой вопрос что называть "права" ) . Если лимитки не сработали, вряд ли можно считать что "права".

Ну это фигурально выражаясь :) Если большое скопление отложенников то там какой-то значимый уровень. Вчера вон тоже скорректировались от уровня, который на скриншоте, теперь если его пробьем то будет дальше рост. и чуть ниже сейчас большое скопление на продажу, значит там тоже уровень, который можно считать своего рода поддержкой. 

Короче я к чему - думал что тут вообще рандомайз полный будет, а нет, индикатор дает полезную инфу именно по уровням, направление не понял еще как по нему определять, и можно ли вообще.

 

 
Maxim Dmitrievsky:
А что это за индикатор у вас красным?
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Комбинатор:
А что это за индикатор у вас красным?
скрипт CTG mirror, в интернетах есть бесплатно - отзеркаливает прошлое в будущее из выбранной точки, для поиска симметричных формаций
 

Доброго времени суток.
Скажите, ваш советник (индикатор?) - каким либо образом выгружает эти данные в какие либо файлы? То есть, насколько я понял из описания, он ведет некоторую историю? И если да, то какой там формат?
Я спрашиваю потому, что очень хотелось бы поработать со всеми этими данными в Матлабе.

Спасибо

 
IronBird72:

Доброго времени суток.
Скажите, ваш советник (индикатор?) - каким либо образом выгружает эти данные в какие либо файлы? То есть, насколько я понял из описания, он ведет некоторую историю? И если да, то какой там формат?
Я спрашиваю потому, что очень хотелось бы поработать со всеми этими данными в Матлабе.

Здравствуйте. Да, советник выгружает данные и сохраняет их в папке данных терминала. Формат данных бинарный.

Этот индикатор выложен специально для того, чтобы показать способ хранения, формат и обработку данных.

 
Andrei Trukhanovich:

Здравствуйте. Да, советник выгружает данные и сохраняет их в папке данных терминала. Формат данных бинарный.

Этот индикатор выложен специально для того, чтобы показать способ хранения, формат и обработку данных.

Спасибо за ответ. Скажите, очень ли трудно сделать "временный" советник, который выгружал бы их в текстовом формате?
Спрашиваю потому, что, возможно, это просто дело 5 минут (поменять формат в советнике).
Если сложно, то извините...
П.С. Я языка MQL не знаю, поэтому и спрашиваю

 

И еще, если можно, такой вопрос - на сайте Оанды , расположены картинки, на которых мы можем наблюдать этот "стакан".
Скажите, вы из своего советника, берете тоже именно КАРТИНКИ (и потом декодируете), или же вам поступает какая то уже текстово-числовая информация, и вы с ней дальше работаете?

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