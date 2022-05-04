Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 3
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Ну и что?
Все линии сопротивления и поддержки давно известны и по отдельным парам и по всем вместе.
Их всегда можно вычислить и красным цветом и жёлтым, и сиреневым.
Так что всё равно толку от этого индикатора нет никакого!
Пока что толпа оказалась права, поддержка с массовым скоплением лимитников на покупку предсказала рост. Причем уровень этот сохраняется, а ордеров на продажу по прежнему меньше. Можно предположить, что рост продолжится.
Ну и прогноз дальнейшей динамики краткосрочной, опять ложится на уровни. Сейчас есть небольшое сопротивление сверху, которое может быть пробито после небольшой коррекции.
Пока что толпа оказалась права, поддержка с массовым скоплением лимитников на покупку предсказала рост.
Тут большой вопрос что называть "права" ) . Если лимитки не сработали, вряд ли можно считать что "права".
Ну это фигурально выражаясь :) Если большое скопление отложенников то там какой-то значимый уровень. Вчера вон тоже скорректировались от уровня, который на скриншоте, теперь если его пробьем то будет дальше рост. и чуть ниже сейчас большое скопление на продажу, значит там тоже уровень, который можно считать своего рода поддержкой.
Короче я к чему - думал что тут вообще рандомайз полный будет, а нет, индикатор дает полезную инфу именно по уровням, направление не понял еще как по нему определять, и можно ли вообще.
А что это за индикатор у вас красным?
Доброго времени суток.
Скажите, ваш советник (индикатор?) - каким либо образом выгружает эти данные в какие либо файлы? То есть, насколько я понял из описания, он ведет некоторую историю? И если да, то какой там формат?
Я спрашиваю потому, что очень хотелось бы поработать со всеми этими данными в Матлабе.
Спасибо
Доброго времени суток.
Скажите, ваш советник (индикатор?) - каким либо образом выгружает эти данные в какие либо файлы? То есть, насколько я понял из описания, он ведет некоторую историю? И если да, то какой там формат?
Я спрашиваю потому, что очень хотелось бы поработать со всеми этими данными в Матлабе.
Здравствуйте. Да, советник выгружает данные и сохраняет их в папке данных терминала. Формат данных бинарный.
Этот индикатор выложен специально для того, чтобы показать способ хранения, формат и обработку данных.
Здравствуйте. Да, советник выгружает данные и сохраняет их в папке данных терминала. Формат данных бинарный.
Этот индикатор выложен специально для того, чтобы показать способ хранения, формат и обработку данных.
Спасибо за ответ. Скажите, очень ли трудно сделать "временный" советник, который выгружал бы их в текстовом формате?
Спрашиваю потому, что, возможно, это просто дело 5 минут (поменять формат в советнике).
Если сложно, то извините...
П.С. Я языка MQL не знаю, поэтому и спрашиваю
И еще, если можно, такой вопрос - на сайте Оанды , расположены картинки, на которых мы можем наблюдать этот "стакан".
Скажите, вы из своего советника, берете тоже именно КАРТИНКИ (и потом декодируете), или же вам поступает какая то уже текстово-числовая информация, и вы с ней дальше работаете?