Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну да, так в стакане работают на фьючах, думаю здесь логика такая же
Конкретно меня больше всего интересуют скопления стопов, которые по размеру превышают скопления лимиток в том же месте. По идее они должны вызывать лавинный эффект.
Вопрос по корреляции связан был с тем, насколько репрезентативен источник. Сам источник - давнишняя кухня с большой клиентской базой и неплохим оборотом для ретейла. Поэтому в какой-то мере она отражает настроение толпы (кучки). Но как подобная толпа влияет на рынок и влияет ли вообще - ХЗ.
У каждого брокера есть такая инфа по своим клиентам. Помогает ли это поднять мат. ожидание им - большой вопрос.
Мат. ожидание очень крупных клиентских баз всегда в отрицательной зоне и по абсолюту не превосходит "двойной спред". Т.е. торговля против толпы убыточна, как и с толпой.
Вопрос по корреляции связан был с тем, насколько репрезентативен источник. Сам источник - давнишняя кухня с большой клиентской базой и неплохим оборотом для ретейла. Поэтому в какой-то мере она отражает настроение толпы (кучки). Но как подобная толпа влияет на рынок и влияет ли вообще - ХЗ.
Вот из-за этого по сути эта штука и написана -- хорошенько все проверить.
В том что толпа не влияет на рынок меня никто не сможет убедить, это не так. Насчет 2 спредов... По идее верно, но только если в базе репрезентативно представлены все группы участников рынка, а это не так.
Насчет репрезентативности. Если данные помогают, частичной репрезентативности достаточно, а база все-таки немаленькая и источник не инста какая-нибудь.
Т.е. синие уровни ниже текущей цены это ордера на продажу а желтые на покупку? Вот сейчас наложил свой прогноз на гистограмму и получил совпадения по уровням - на наиболее сильных развороты получились.
Вот из-за этого по сути эта штука и написана -- хорошенько все проверить.
В том что толпа не влияет на рынок меня никто не сможет убедить, это не так. Насчет 2 спредов... По идее верно, но только если в базе репрезентативно представлены все группы участников рынка, а это не так.
Насчет репрезентативности. Если данные помогают, частичной репрезентативности достаточно, а база все-таки немаленькая и источник не инста какая-нибудь.
Maxim Dmitrievsky:
Там написано. Справа все ордера (позиции) покупки, слева все ордера (позиции) продажи.
Для ордеров синие это стоповые ордера, желтые -- лимитные.
Для позиций синие это убыточные позиции, желтые профитные.
Там написано. Справа все ордера (позиции) покупки, слева все ордера (позиции) продажи.
Для ордеров синие это стоповые ордера, желтые -- лимитные.
Для позиций синие это убыточные позиции, желтые профитные.
а как часто инфа по ордерам обновляется у них?
каждые 20 минут. Но такой истории пока немного -- пару месяцев наверное. В глубокой истории промежутки доходят до суток.
Это кстати еще один большой плюс проекта -- у меня больше истории и лучше к ней доступ чем у самой оанды :)
Вот почти ушли к массовому скоплению ордеров на покупку, что будет на этом уровне - вопрос пока открытый :) Но видно что покупателей явно больше чем продавцов. Этот уровень со вчерашнего дня не изменился. Вообще есть 2 варианта - если пробивают уровень то будет шортсквиз, если не пробивают то он станет приличной поддержкой.
Ну и что?
Все линии сопротивления и поддержки давно известны и по отдельным парам и по всем вместе.
Их всегда можно вычислить и красным цветом и жёлтым, и сиреневым.
Так что всё равно толку от этого индикатора нет никакого!