Индикаторы: OandaX OrderBook Chart - страница 4

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IronBird72:

Скажите, вы из своего советника, берете тоже именно КАРТИНКИ (и потом декодируете), или же вам поступает какая то уже текстово-числовая информация, и вы с ней дальше работаете?

Нет, я получаю голые данные.
 
IronBird72:

Спасибо за ответ. Скажите, очень ли трудно сделать "временный" советник, который выгружал бы их в текстовом формате?
Спрашиваю потому, что, возможно, это просто дело 5 минут (поменять формат в советнике).

Формат меняться не будет. Советника написать несложно.

 
Andrei Trukhanovich:

 Советника написать несложно.

Это должны быть уже оплачиваемые услуги?
 
IronBird72:
Это должны быть уже оплачиваемые услуги?

Ну, у меня в планах этого нет. Позже возможно что-то подобное появится, но точно не скоро.

На заказ я этим тоже не буду заниматься, просто потому что я уже давно не пишу на заказ.

Вы можете заказать во фрилансе или найти энтузиаста, который вам это сделает.

[Удален]  

Продолжаю скидывать сюда свои наблюдения, если никто не против.. Евробакс отрос по прогнозу, т.к. не было никаких значимых уровней сверху, и вот сегодня, после очередной новости, скопилось довольно много стоп ордеров на покупку, что можно обозначить как уровень сопротивления. Объем примерно сопоставим с крупным уровнем ниже, от которого росли.. смущает только что, по идее, там должно быть еще и много лимитных ордеров на продажу, которых сейчас нет.. мб позже начнут появляться. Но ситуация начинает быть похожей на начало коррекции к росту. В целом, ордеров на покупку пока еще больше в совокупном объеме.

 

 
Доброго времени суток! Автору безоговорочный зачёт! При всей громоздкости задачи, получилось отлично. Если прицепить индикатор на нестандартный, но родной таймфрейм ОАНДы M20, то можно увидеть картину, близкую к реальной. Одно замечание: перед запуском надо бы прописать, на всякий случАй поиск и удаление своих графических объектов, т.к. после падения терминала, они остаются бесхозными и приходится их все удалять руками или открывать новый график и его настраивать. И один вопрос: у Вас обновление данных после каждых 20 минут происходит практически мгновенно, а на ОАНДе https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/forex-order-book с задержкой минуты в четыре. Если не секрет, где Вы берете такую быструю картинку? Заранее спасибо.
Книга заявок Форекс | Открытые заявки | Открытые позиции | Купить и продать валюту | OANDA
  • www.oanda.com
Сравнивайте открытые заказы и открытые позиции в системе OANDA для любых основных валютных пар. Используйте ползунок на графике курсов для просмотра изменений статистики за последние 24 часа. Как интерпретировать график (Смотреть видео-учебник) Открытые заказы: моментальный снимок точек срабатывания всех открытых заказов клиентов OANDA (то есть...
 

M24:
Доброго времени суток! Автору безоговорочный зачёт! При всей громоздкости задачи, получилось отлично.

Спасибо! :) Всегда приятно читать такие комменты от людей, которые в теме.

Если прицепить индикатор на нестандартный, но родной таймфрейм ОАНДы M20, то можно увидеть картину, близкую к реальной.

На М5 М10 М2 М1 тоже все будет хорошо. Он будет показывать точно там, где надо.

Одно замечание: перед запуском надо бы прописать, на всякий случАй поиск и удаление своих графических объектов, т.к. после падения терминала, они остаются бесхозными и приходится их все удалять руками или открывать новый график и его настраивать.

Честно говоря, я не очень представляю как это можно нормально сделать, С учетом того, что на графике может быть любое количество индикаторов, удалить только нужные вполне даже проблема. Можно конечно все объекты удалять, но это не лучшее решение, как по мне.

И один вопрос: у Вас обновление данных после каждых 20 минут происходит практически мгновенно, а на ОАНДе с задержкой минуты в четыре. Если не секрет, где Вы берете такую быструю картинку? Заранее спасибо.

Не картинку, данные. Картинку рисует уже терминал. У оанды есть АПИ
Forex Labs
  • developer.oanda.com
As part of our OANDA API offering, we provide access to OANDA fxLabs for forex analysis, signals and tools. The information provided by these API requests is available on our Forex Labs website. This offering is under development so you can expect changes to some of the resources. Please monitor our release notes page for any recent changes...
 
Andrei Trukhanovich:

Спасибо! :) Всегда приятно читать такие комменты от людей, которые в теме.

На М5 М10 М2 М1 тоже все будет хорошо. Он будет показывать точно там, где надо.

Честно говоря, я не очень представляю как это можно нормально сделать, С учетом того, что на графике может быть любое количество индикаторов, удалить только нужные вполне даже проблема. Можно конечно все объекты удалять, но это не лучшее решение, как по мне.

Не картинку, данные. Картинку рисует уже терминал. У оанды есть АПИ
Ситуация падения терминала у меня была один раз, может это и не стоит внимания. А вот сделать небольшую графическую панельку управления, которая бы висела, где-нибудь в левом верхнем углу, было бы очень полезно. Чтобы видеть всю книгу заявок, я делаю очень мелким масштаб графика, как по вертикали, так и по горизонтали, поэтому при перемещении мышкой указателя, сразу точно попасть на соседний отсчет не всегда получается. Кроме того, для переключения вида ордера-позиции, неттинг-нарастющий итог-полная, надо нажимать много кнопок, поэтому прикладная мысль в этот момент прерывается и ее надо вспоминать. Резюме: на панели должны быть три группы кнопок. Первая: шаг влево, шаг вправо, к последней котировке - это перемещение одним нажатием между отсчетами, для которые, в общем случае, есть информация. Вторая группа: переключение вида неттинг-нарастющий итог-полная. И третья: показать-скрыть. Как вариант, возможно для этого использовать отличную библиотеку Анатолия Кажарского https://www.mql5.com/ru/articles/2634. Извините, если "много буков".
Графические интерфейсы X: Обновления для библиотеки Easy And Fast (build 2)
Графические интерфейсы X: Обновления для библиотеки Easy And Fast (build 2)
  • 2016.08.04
  • Anatoli Kazharski
  • www.mql5.com
С момента предыдущей публикации статьи этой серии, библиотека Easy And Fast пополнилась новыми возможностями. Проведена частичная оптимизация схемы и кода библиотеки, что немного сократило потребление ресурсов CPU. Некоторые повторяющиеся методы во многих классах элементов были перенесены в базовый класс CElement.
 
M24:
А вот сделать небольшую графическую панельку управления, которая бы висела, где-нибудь в левом верхнем углу, было бы очень полезно.

Панелька позже наверное будет.

Чтобы видеть всю книгу заявок, вам лучше использовать индикатор OandaX OrderBook Image History.

 
Andrei Trukhanovich:

Субъективно цена ходит "против толпы" и "ловит стопы".

Объективно пока ничего, но надеюсь руки дойдут проверить все идеи на практике.

"против толпы" проверяется проторговкой ратио, скопления стопов видно на гистограмме.

Конкретно меня больше всего интересуют скопления стопов, которые по размеру превышают скопления лимиток в том же месте. По идее они должны вызывать лавинный эффект.

Т.е. по логике должны быть ценовые точки, при достижении которых цена почти без остановки проходит еще некоторое, заранее видимое, расстояние. По идее именно этот эффект проявляется на ловле стопов на значимых уровнях

Толпа, это не синоним объемов - тут опять псевдо объемы в виде количества ордеров, а не их суммы в лотах... Вот цитата из описания https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/forex-order-book

"Количество заказов на каждом уровне цен отображается в виде процентов от максимального количества всех открытых заказов (и покупки и продажи) за последние 24 часа."

Ведь может быть 100 ордеров по 0,1 лота на продажу и в противовес 1 ордер на 10 лотов а покупку. Т.е. будет 100 против 1 на гистограмме и 1 к 1 в реальных деньгах.  И стратегии ни против толпы, ни с толпой не сработают, т.к. опять объемы не реальные, а количественные.

Хотя это предположение. Нужно делать советник и тестировать на длительной истории, чтобы статистика показала так ли это...

Книга заявок Форекс | Открытые заявки | Открытые позиции | Купить и продать валюту | OANDA
  • www.oanda.com
Сравнивайте открытые заказы и открытые позиции в системе OANDA для любых основных валютных пар. Используйте ползунок на графике курсов для просмотра изменений статистики за последние 24 часа. Как интерпретировать график (Смотреть видео-учебник) Открытые заказы: моментальный снимок точек срабатывания всех открытых заказов клиентов OANDA (то есть...
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