Со стрелками индикаторы тут переводились?
Можно ли попросить перевести этот: https://www.mql5.com/ru/code/8329
Как-то незаметно прошла инфа о том, что ко дню сисадмина (в 299 билде) открыли дебаггер индикаторов
8. MQL5: Добавлена возможность отладки пользовательских индикаторов.
https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788
попробовал написать / переделать первый индикатор на mql5, даже не ожидал насколько это окажется для меня сложно :(
помогите плз переделать https://www.mql5.com/ru/code/9397
на mql5, чет не пойму где брать мне эти iClose
заранее спс
Почитайте статьи из раздела Индикаторы
спс, вот нашел хороший пример https://www.mql5.com/ru/articles/83
только теперь смущает конструкция mql5 :
получается, чтобы получить данные о ценах закрытия нужно постоянно копировать исторические данные в приемный массив EURUSD[] , а если индикатор уже посчитан и прорисован, ведь следующий раз нет необходимости копировать input int shiftbars=500;
вот это и смущает/вводит в заблуждение, как это выполнить оптимальнее без лишних перерасчетов и выделения излишней памяти
Здравствуйте!
Очень хочется иметь в MQL5 индикатор CCFp. Его недавно оптимизировал Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568 . Пробовал сделать сам для MQL5, но без успеха. Может кто-то сможет помочь?
Лови. Прошу принять участие в тестировании всех желающих.
подскажите где найти информацию об ошибки, которая выходит в сообщение? например:
2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array out of range in 'trend_v3_5.mq5' (81,9)
Друзья, у кого есть время, пройдите по этой ссылке https://www.mql5.com/ru/forum/2015
Спасибо.
На профессиональном форуме никто не в состоянии ответить на простой вопрос? ! Возможно ли добавить еще несколько нестандартных периодов в мт5 через индикатор period converter??