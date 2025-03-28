Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 7

Новый комментарий
 

Со стрелками индикаторы тут переводились?

Можно ли попросить перевести этот: https://www.mql5.com/ru/code/8329

 

Как-то незаметно прошла инфа о том, что ко дню сисадмина (в 299 билде) открыли дебаггер индикаторов

8. MQL5: Добавлена возможность отладки пользовательских индикаторов. 

https://www.mql5.com/ru/forum/23/page7/#comment_12788   

 

попробовал написать / переделать первый индикатор на mql5, даже не ожидал насколько это окажется для меня сложно :( 

помогите плз переделать https://www.mql5.com/ru/code/9397

на mql5, чет не пойму где брать мне эти iClose 

заранее спс 

 
IgorM:

на mql5, чет не пойму где брать мне эти iClose 

заранее спс 

Почитайте статьи из раздела Индикаторы
 
Rosh:
Почитайте статьи из раздела Индикаторы

спс, вот нашел хороший пример https://www.mql5.com/ru/articles/83

только теперь смущает конструкция mql5 :

...
if(EUR){copied=CopyClose("EURUSD",PERIOD_CURRENT,0,shiftbars,EURUSD);if(copied==-1){f_comment("Ждите...EURUSD");return(0);}}
...

получается, чтобы получить данные о ценах закрытия нужно постоянно копировать исторические данные в приемный массив EURUSD[] , а если индикатор уже посчитан и прорисован, ведь следующий раз нет необходимости копировать input int shiftbars=500;

вот это и смущает/вводит в заблуждение, как это выполнить оптимальнее без лишних перерасчетов и выделения излишней памяти

Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
  • 2010.05.17
  • Alexey Klenov
  • www.mql5.com
В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора.
 
Kareon:

Здравствуйте!

Очень хочется иметь в MQL5 индикатор CCFp. Его недавно оптимизировал Vinin https://www.mql5.com/ru/code/9568 . Пробовал сделать сам для MQL5, но без успеха. Может кто-то сможет помочь?

Лови. Прошу принять участие в тестировании всех желающих.

ccfp 

Файлы:
ccfp.mq5  8 kb
 

подскажите где найти информацию об ошибки, которая выходит в сообщение? например:

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array out of range in 'trend_v3_5.mq5' (81,9)

 

 
m_a_sim:

подскажите где найти информацию об ошибки, которая выходит в сообщение? например:

2010.08.30 20:59:22 trend_v3_5 (EURUSD,H1) Array out of range in 'trend_v3_5.mq5' (81,9)

 

 эта строка гласит что в коде допущена ошибка в строке под номером 81, в частности не правильное обращение с массивом, если перевести дословно, это значит вы вышли за пределы массива, то есть обратились к несуществующей ячейки массива
[Удален]  

Друзья, у кого есть время, пройдите по этой ссылке https://www.mql5.com/ru/forum/2015

Спасибо. 

 

На профессиональном форуме никто не в состоянии ответить на простой вопрос? ! Возможно ли добавить еще несколько нестандартных периодов в мт5 через индикатор period converter??

Файлы:
Period_Converter_Opt.zip  6 kb
1234567891011121314...21
Новый комментарий