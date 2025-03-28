Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В МТ5 нельзя создавать нестандартные таймфреймы. Вместо этого есть 21 стандартных индикаторов.
Чуствуеться усталость организаторов
Смысл то Вы поняли, я думаю :) Это описка.
Конечно понял. Кстати вопрос как их все увидеть таймфреймы (кнопочек то не 21)?
З.Ы. отправляйте начальника домой, пусть отдохнет, Вам же легче будет )) тики тикают...чемпионат идет...
Конечно понял. Кстати вопрос как их все увидеть таймфреймы (кнопочек то не 21)?
Читайте хэлп, отвлекитесь от тиков, ибо за ними таймфреймов не видно.
В МТ5 нельзя создавать нестандартные таймфреймы. Вместо этого есть 21 стандартных индикаторов.
Благодарю за ответ , жаль нет такой возможности . Важные таймфреймы пропущены - m40 , h10 , D2 -5 , W2 / Но за остальные огромный респект - стало намного удобней работать .
Ничего не понимаю в программировании , но если они работают как индикатор - может впоследствии реально поставить доп. дневки?
Смысл то Вы поняли, я думаю :) Это описка.
Помогите, пожалуйста, перевести на MQL5 индюк. Сам не программист, и каждый кусочек кода дается с огромным скрипом. На 4-ке было более менее понятно, а в логике программирования на MQL5 пока не разобрался. Индюк то по сути плевый, но мозгов не хватает. Буду очень благодарен, если кто-нибудь откликнется. Думаю, там делов на 10 минут.
И если не трудно, объясните, что такое хендлы? Как я понял, это базовое понятие, которое в 4-ке не употреблялось. Очень хочется разобраться. Учебника до сих пор нет...
Заранее всем спасибо!