Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 6

Serj74 :
Огромное спасибо
Второй готов, извени что так долго, неделю небыло возможности к компу подойти.
Файлы:
macd-rsi.mq5  7 kb
 
vdv2001 :
Второй готов, извени что так долго, неделю небыло возможности к компу подойти.
Спасибо
 

Для вдв2001

Может я конечно опоздал, но все таки хочется попросить по возможности перевести в МКЛ 5 вот эти три индикатора, два из них сделаны рошем. Сам  к сожалению полный чайник в програмировании

Файлы:
coeffofline_true2.mq4  3 kb
nrtr_rosh_v2.mq4  10 kb
laguerre.mq4  3 kb
 
Кроме того имеется группа индикаторов по торговой системе АСТТРЕНД, (может помните была когда популярной)  если не откажетесь, то могу Вам прислать и их для перевода в МКЛ 5 (индикаторов там штук 6, три основных, а остальные обслуживающего характера)
 
vdv2001:
Второй готов, извени что так долго, неделю небыло возможности к компу подойти.
видимо надо было писать в стиле ответа на соответствующий пост. Если так то обратить внимание пожалста на два моих предыдущих поста. заранее спасибо за внимание
 

  iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
  iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
  dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
  dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];

Как данный код написать в MT5? 

Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует:

int iBarShift(string symbol,
                  int tf,
                  datetime time,
                  bool exact=false)
  {
   if(time<0) return(-1);
   ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
   datetime Arr[],time1;
   CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
   time1=Arr[0];
   if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
     {
      if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
      if(time<time1) return(1);
      else return(0);
     }
   else return(-1);
  } 

 
посмотри, Переход с MQL4 на MQL5
 

Перепишите пожалуйста индикатор MultiInstrument или аналогичный для накладывания графика одного инструмента на другой.

 

 

Очень необходимые индикаторы, возможно ли сделать что-то подобное в mt5?

Файлы:
ind.rar  3 kb
 

Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует:

ENUM_TIMEFRAMES TFMigrate(int tf){switch(tf) { case 0: return(PERIOD_CURRENT);   case 1: return(PERIOD_M1);      case 5: return(PERIOD_M5);   case 15: return(PERIOD_M15);
                                               case 30: return(PERIOD_M30);      case 60: return(PERIOD_H1);     case 240: return(PERIOD_H4); case 1440: return(PERIOD_D1);
                                               case 10080: return(PERIOD_W1);    case 43200: return(PERIOD_MN1); default: return(PERIOD_CURRENT);}}
вот пожалуйста.
