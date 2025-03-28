Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 6
Огромное спасибо
Второй готов, извени что так долго, неделю небыло возможности к компу подойти.
Для вдв2001
Может я конечно опоздал, но все таки хочется попросить по возможности перевести в МКЛ 5 вот эти три индикатора, два из них сделаны рошем. Сам к сожалению полный чайник в програмировании
Второй готов, извени что так долго, неделю небыло возможности к компу подойти.
iBarBegin = iBarShift(NULL, 0, dtTimeBegin);
iBarEnd = iBarShift(NULL, 0, dtTimeEnd);
dPriceHigh = High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH, iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
dPriceLow = Low [Lowest (NULL, 0, MODE_LOW , iBarBegin-iBarEnd, iBarEnd)];
Как данный код написать в MT5?
Процедуру iBarShift я нашел на форуме, но копилятор ругается на функцию TFMigrate что она не существует:
int iBarShift(string symbol,
int tf,
datetime time,
bool exact=false)
{
if(time<0) return(-1);
ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf);
datetime Arr[],time1;
CopyTime(symbol,timeframe,0,1,Arr);
time1=Arr[0];
if(CopyTime(symbol,timeframe,time,time1,Arr)>0)
{
if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
if(time<time1) return(1);
else return(0);
}
else return(-1);
}
Перепишите пожалуйста индикатор MultiInstrument или аналогичный для накладывания графика одного инструмента на другой.
Очень необходимые индикаторы, возможно ли сделать что-то подобное в mt5?
