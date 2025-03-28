Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 21
Здравствуйте Всем!
Торгую по одной ТС, собрался перейти на МТ 5
Если кто сможет переделать под МТ5 буду очень Благодарен!
Ребята,
есть ли возможность написать в 5ке
https://www.mql5.com/ru/code/download/10513/4Sessions.mq4
?
Грааль, практически! Видимо, перевод всех функций с 4ки на 5ку можно найти здесь.
https://www.mql5.com/ru/articles/81
По поводу мюрей, я просто индюк переписал, вам лучше погуглить
По поводу пивота, это нестандартный пивот, он предназначен для стратегии, обсуждение было на форуме http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , в нем только желтый пивот соответствует действительности.
Здравствуйте Всем!
Помогите перевести на MQL5 индикаторы, без них как без рук.
Спасибо
Hi, great coder!
Who can convert the indicator to mq5 ?
Thanks in advance.
Я вот решил сам переносить всё..... но начались запары...
Ктонить может помочь, почему не работает индикатор?
Добрый день. Может кто помочь с индикатором. нужен для МТ5. ссылка на индикатор <...>
Это декомпил -
.. и так далее.
Вы попросите на том форуме, откуда вы его загрузили.