vit1968:

Здравствуйте Всем!

Торгую по одной ТС, собрался перейти  на МТ 5

 

Если кто сможет переделать под МТ5 буду очень Благодарен!

Никто не поможет здесь бесплатно, обращайся во Фриланс, там тебе за деньги переведут с mql4 на mql5.
 

Ребята,

есть ли возможность написать в 5ке

https://www.mql5.com/ru/code/download/10513/4Sessions.mq4 

?

Грааль, практически! Видимо, перевод всех функций с 4ки на 5ку можно найти здесь.

https://www.mql5.com/ru/articles/81&nbsp;

 
Dmitry Voronkov:

 

По поводу мюрей, я просто индюк переписал, вам лучше погуглить

По поводу пивота, это нестандартный пивот, он предназначен для стратегии, обсуждение было на форуме http://goodservice.su/forum/25-3550-1&nbsp;, в нем только желтый пивот соответствует действительности.

Ссылка битая :-(
 

Здравствуйте Всем!

 Помогите перевести на MQL5 индикаторы, без них как без рук.

Спасибо 

 

Hi, great coder!

     Who can convert the indicator to mq5 ? 

Thanks in advance.

Файлы:
CCFp_mtf_s_alerts_2.04.mq4  27 kb
 

Я вот решил сам переносить всё..... но начались запары...

Ктонить может помочь, почему не работает индикатор?

 
Всем привет , кто нибудь сможет переписать в mq5 индюк нужен для скальпа, перекопал инет нету нигде, похожий есть VP-Range но это не то.
 

Добрый день. Может кто помочь с индикатором. нужен для МТ5. ссылка на индикатор <...>

 
dima1995 #:

Добрый день. Может кто помочь с индикатором. нужен для МТ5. ссылка на индикатор <...>

Это декомпил -


.. и так далее.
Вы попросите на том форуме, откуда вы его загрузили.

