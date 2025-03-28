Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь
Надеюсь, многие уже разобрались с программированием на MT5
К сожалению, не всем дано постичь премудрости программирования.
За время существования MT4 были созданы хорошие индикаторы. Думаю, кому то хотелось бы перенести их на платформу MT5
Хочется надеяться, что здесь можно будет найти помощь в этом
Присоединяю файл с индикаторами, которые хотелось бы перенести в MT5
Первый пошел: Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление) https://www.mql5.com/ru/code/101
Будут и другие ;)
- голосов: 14
- 2010.04.20
- Dmitry
- www.mql5.com
Первый пошел: Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление) https://www.mql5.com/ru/code/101
Будут и другие ;)
Всем добрый день.
Присоединяюсь к автору этой ветки. Прошу специалистов переделать код индикатора Гартли с mql4 на MQL5
Индикатор необходим мне для открытия позиций и определения целей в мт5.
Без него, - как без рук ! Код большой, но дело стоит того!
Спасибо огромное!!! С нетерпением жду продолжения
Продолжаем:
В атаче Pivot_ESAZ_Day_GMT.mq5
Опять таки без использования объектов, поэтому на вчерашнем, позавчерашнем и т.д. отсуцтвует уголочек в одну последнюю свечу (все на буферах, на мелких ТФ почти не видно :) ). Для текущего дня отображается нормально. Все строится по GMT.
С недельным, вопрос: делать из расчета 5 рабочих дней или всей недели, сильно влияет на наклон диагоналей.
слабо знаю методы и применения уровней мюрей, подскажите литературу
недавно закончил осознавать стохастический движок.
п.с. и ищё по пивоту былоб интересно
но с Гартли 222 и Пессавенто знаком плотно и не особо склонен к их трудам.
слабо знаю методы и применения уровней мюрей, подскажите литературу
недавно закончил осознавать стохастический движок.
п.с. и ищё по пивоту былоб интересно
По поводу мюрей, я просто индюк переписал, вам лучше погуглить
По поводу пивота, это нестандартный пивот, он предназначен для стратегии, обсуждение было на форуме http://goodservice.su/forum/25-3550-1 , в нем только желтый пивот соответствует действительности.
слабо знаю методы и применения уровней мюрей, подскажите литературу
во первых там в индикаторе для MT4 в комментариях написано - почитайте
во вторых здесь: http://www.murreymath.com/
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Надеюсь, многие уже разобрались с программированием на MT5
К сожалению, не всем дано постичь премудрости программирования.
За время существования MT4 были созданы хорошие индикаторы. Думаю, кому то хотелось бы перенести их на платформу MT5
Хочется надеяться, что здесь можно будет найти помощь в этом
Присоединяю файл с индикаторами, которые хотелось бы перенести в MT5