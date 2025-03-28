Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 4
С передачей массива, все просто, нужно указывать конкретно размерность.
или хотя бы
Дальше сам с индюком разрулиш, или заниматся?
Попробуй сам, если не сможеш, помогу но познее (через пару тройку дней).
Справишся не справишся, напиши !
Ошибок вроде особо нет, но не рисует. Пока добиться его работы не получилось, на 343 строке выходит деление на ноль. Надо копать глубже или искать другой метод реализации.
Ок, вышли в личку что навоял, разберусь, подскажу в чем ошибка.
Не разберусь перепишу :))
Нашел другой метод реализации... :))
Думаю более эфективный, гибкие каналы на буферах, правда небыло времени возится с прямыми каналами линейной регресии (в буфера запихивать) использовал объекты, захочеш сам сделаеш.
Здравствуйте! Прошу переписать мой индикатор(файл predictor4.mq4) на MQL5. Его программирование даже на MQL4 мне далось с огромным трудом, т.к. я по образованию не программист(и то еще учусь). Данный индикатор рассчитывает корреляцию по всем инструментам в обзоре рынка к инструменту, на котором используется индикатор. По полученным данным показывает на какое расстояние может уйти цена на нужном инструменте. В связи с тем, что терминал на время рассчетов замирал вынес часть кода в ДЛЛ, что значительно повысило быстродействие. В ДЛЛ вынесена только ф-я MTF_MC_Correlation. Писал его исключительно для пары EURUSD, хотя на других парах, кроме йен кроссов, тоже работает. В архив вложена старая версия без ДЛЛ predictor2_old_wo_dll.mq4. Т.к. для работы индикатора требуется истроия, а МТ4 не очень любит ее самостоятельно скачивать очень прошу переписать на МТ5.
Посмотрю. Чем смогу помогу.
Дмитрий! Добавьте меня в скайпе или ICQ(Отправил Вам свои координаты в ПМ). Попробуем вместе переписать.
Черновой вариант готов.
Дальше сам ;)
Здравствуйте Дмитрий.
Перепишите пожалуйста эти 2 индикатора на MQL5, сам пытался но не получается, хотя они не сложные.
Заранее спасибо.
Пару дней, сделаю.