Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 20
вот тут нашел, глянь мож тебе подойдет, в нём все валюты входящие в индекс доллара
День добрый. 2 года назад писал индикатор для мт4, теперь пользуюсь мт5 и никак не могу перевести эти строки на mql5. Помогите пожалуйста.
Злодей, если собираетесь кодировать на MQL5 и в будущем, то рекомендую статью "Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5" . Там увидите, чем концептуально отличается система работы с ордерами в МТ4 от МТ5.
ЗЫ. И код вставлять принято через кнопку SRC вверху на панели окна, в котором пишите свой коммент...
На счёт SRC - исправил.
Еслиб с позициями была проблема )))) так я не могу DayOfWeek() перевести, статья https://www.mql5.com/ru/articles/81 во многом меня спасала, но не в этот раз. (((
Еслиб с позициями была проблема )))) так я не могу DayOfWeek() перевести, статья https://www.mql5.com/ru/articles/81 во многом меня спасала, но не в этот раз. (((
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Спасибо, я уже это читал........
И? Чем не подходит пример?
Помогите перевести на MQL5 отличный индикатор, без него как без рук..))
Здравствуйте Всем!
Торгую по одной ТС, собрался перейти на МТ 5
Если кто сможет переделать под МТ5 буду очень Благодарен!