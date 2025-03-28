Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 20

vspexp:
вот тут нашел, глянь мож тебе подойдет, в нём все валюты входящие в индекс доллара
Там некорректный расчет с подглядыванием в будущее на всех барах кроме последнего.
 

День добрый. 2 года назад писал индикатор для мт4, теперь пользуюсь мт5 и никак не могу перевести эти строки на mql5. Помогите пожалуйста. 

#property indicator_chart_window



int init()

  {

   return(0);

  }

int start()

  {

int t=OrdersTotal();

int th=OrdersHistoryTotal();

int a,day;

double p=0;

double profit=0;

double spread=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);

if(DayOfWeek()==1)day = DayOfYear()-1;

if(DayOfWeek()==2)day = DayOfYear()-2;

if(DayOfWeek()==3)day = DayOfYear()-3;

if(DayOfWeek()==4)day = DayOfYear()-4;

if(DayOfWeek()==5)day = DayOfYear()-5;

for(a=th-1;a>=0;a--)

 {

  OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);

  if(TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day)

   {profit+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;}

  if((Symbol() == OrderSymbol()) && (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day))

   {p+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;}

 }



Comment("СПРЕД = ",spread,"\n","НЕДЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ по текущему инструменту = ",p,"\n","ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ за неделю = ",profit+"\n"+

        "Стоимость пункта = "+MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE));

   return(0);

zlodei:

День добрый. 2 года назад писал индикатор под мт4, теперь пользуюсь мт5 и никак не могу перевести эти строки на mql5. Помогите пожалуйста...

Злодей, если собираетесь кодировать на MQL5 и в будущем, то рекомендую статью "Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5" . Там увидите, чем концептуально отличается система работы с ордерами в МТ4 от МТ5.

ЗЫ. И код вставлять принято через кнопку SRC вверху на панели окна, в котором пишите свой коммент...

denkir:

Злодей, если собираетесь кодировать на MQL5 и в будущем, то рекомендую статью "Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5" . Там увидите, чем концептуально отличается система работы с ордерами в МТ4 от МТ5.

 

 На счёт SRC - исправил.

Еслиб с позициями была проблема )))) так я не могу  DayOfWeek() перевести, статья https://www.mql5.com/ru/articles/81 во многом меня спасала, но не в этот раз. (((

zlodei:

 

 На счёт SRC - исправил.

Еслиб с позициями была проблема )))) так я не могу  DayOfWeek() перевести, статья https://www.mql5.com/ru/articles/81 во многом меня спасала, но не в этот раз. (((

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
komposter:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Спасибо, я уже это читал........
 
zlodei:
Спасибо, я уже это читал........

И? Чем не подходит пример?

   datetime date1=D'2008.03.01';
 
   MqlDateTime str1;
   TimeToStruct(date1,str1);

   printf("day of week= ",str1.day_of_week);
 
Помогите перевести на MQL5 отличный индикатор, без него как без рук..))
Файлы:
TimeDayOfWeek.mq4  6 kb
[Удален]  
BilliGordon:
Помогите перевести на MQL5 отличный индикатор, без него как без рук..))
Файлы:
DayOfWeek.ex5  5 kb
 

Здравствуйте Всем!

Торгую по одной ТС, собрался перейти  на МТ 5

 

Если кто сможет переделать под МТ5 буду очень Благодарен!

Файлы:
81l.zip  67 kb
