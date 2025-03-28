Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 17

 Люди добрые , прошу о помощи!

Языками программирования, к сожалению, не владею :*( 

Кому не трудно, перепишите,пожалуйста ,этот очень нужный индикатор ATR_the_bat на mql5...

Заранее благодарен!!!    http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4

 

Доброго всем времени суток.

На МТ4 давно пользуюсь информационным индикатором.

 

Скрины орегинального индикатора http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif 

Индикатор называется VisualOrders уже не помню где скачал, добавил в него размер свапа, актуально для пар с большим минусовым свапом AUDUSD NZDUSD и т.д. чтобы случайно не открытся в сторону с большим минусовым свапом и тем более в день когда его начисляют в тройном размере, не сообразил правда как минусовой свап писать красным а плюсовой синим, поэтому пишет белым :-).

Историю сделок на графике можно отключать, будут видны только открытые ордера.

В МТ5 так понимаю, будет виден только один открытый ордер. 

В этой теме уже спрашивал переделать скрипт МТ4 https://www.mql5.com/ru/code/9567 , --- Valmars ---  переделал для МТ5 https://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, получился даже лучше чем орегинал, за что ему РЕСПЕКТ!

Может и этот индикатор кто переделает? На мой взгляд достаточно полезный индикатор, чтобы обратить на него внимание. 

Файлы:
i-VisualOrders.mq4  12 kb
i-VisualOrders_oreginal.mq4  10 kb
 
мт5 конечно вещь и плюсы есть и не мало но и значимый минус в сравнении с мт4 картинка в обьеме. а если быть точным когда торгуеш линейно это не надо в принципе но когда как я на усреднение весьма рискованно не брать во внимание мт4 как индикатор. хотья если честно не понимаю народ который пользуется индикаторами и советниками,лично по мне глаз набил в анализе хорошо понимаю как работает схема торгов и чувствуется рынок уже на 90% можно сказать что и где когда будет а если учесть что есть специальная формула то и банально на все 100 торговать в плюс тоже реально.
 
Прошу переписать торговую систему, состоящую из нескольких индикаторов.                                                                                                                                                                                                                                       http://jobmm.ru/publ/torgovie_systemi/novaja_super_sistema_ss2009/3-1-0-56
Файлы:
SS2009.zip  48 kb
 

Добрый вечер! Скажите пожалуста, как использовать в советнике в MQL5 традиционный индикатор? Возможно ли просто традиционным, самым простым методом, например так  double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);

  А то я в справку заглянул и больше запутался- хендлы и т.п. ....     После седьмого прочтения что-то примерно доходит, но как-то очень тяжело все это наворочено в пятом..  И вобще трудно доходит

И пример там для индикатора. 

 
Dimka-novitsek:

Добрый вечер! Скажите пожалуста, как использовать в советнике в MQL5 традиционный индикатор? Возможно ли просто традиционным, самым простым методом, например так  double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);

  А то я в справку заглянул и больше запутался- хендлы и т.п. ....     После седьмого прочтения что-то примерно доходит, но как-то очень тяжело все это наворочено в пятом..  И вобще трудно доходит

Вот пожалуйста.Ничего лишнего.Только создание хендла,получение значений.

https://www.mql5.com/ru/articles/31 

 
Спасибо, щас пойду!
 

Добрый день.

Уважаемые программисты, у кого есть возможность, переведите пожалуйста индикатор.

Или если такой на mql5 уже существует, подскажите где его можно найти.


Файлы:
supdem.jpg  152 kb
mII_SupDem.mq4  30 kb
 
nei:

Надеюсь, многие уже разобрались с программированием на MT5

К сожалению, не всем дано постичь премудрости программирования.

За время существования MT4 были созданы хорошие индикаторы. Думаю, кому то хотелось бы перенести их на платформу MT5

Хочется надеяться, что здесь можно будет найти помощь в этом

Присоединяю файл с индикаторами, которые хотелось бы перенести в MT5

 
тут можно перевести mq4 d mq5 http://funkydonkey.net/mq4tomq5/
mq4 to mq5 converter free, Бесплатный конвертер файлов mq4 в mq5
  • funkydonkey.net
онвертер файлов из стандарта mq4 в стандарт mq5 — это все, что нужно для перехода на Metatrader 5! Как конвертировать файл mq4 в mq5, используя наш сервис? Для этого следует загрузить файл формата mq4, который нужно конвертировать в файл формата mq5, через форму чуть ниже этого текста (нажать кнопку “Выберите файл” и указать путь к...
