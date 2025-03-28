Помогите перейти на MetaTrader 5 без потерь - страница 17
Люди добрые , прошу о помощи!
Языками программирования, к сожалению, не владею :*(
Кому не трудно, перепишите,пожалуйста ,этот очень нужный индикатор ATR_the_bat на mql5...
Заранее благодарен!!! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4
Доброго всем времени суток.
На МТ4 давно пользуюсь информационным индикатором.
Скрины орегинального индикатора http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif
Индикатор называется VisualOrders уже не помню где скачал, добавил в него размер свапа, актуально для пар с большим минусовым свапом AUDUSD NZDUSD и т.д. чтобы случайно не открытся в сторону с большим минусовым свапом и тем более в день когда его начисляют в тройном размере, не сообразил правда как минусовой свап писать красным а плюсовой синим, поэтому пишет белым :-).
Историю сделок на графике можно отключать, будут видны только открытые ордера.
В МТ5 так понимаю, будет виден только один открытый ордер.
В этой теме уже спрашивал переделать скрипт МТ4 https://www.mql5.com/ru/code/9567 , --- Valmars --- переделал для МТ5 https://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, получился даже лучше чем орегинал, за что ему РЕСПЕКТ!
Может и этот индикатор кто переделает? На мой взгляд достаточно полезный индикатор, чтобы обратить на него внимание.
Добрый вечер! Скажите пожалуста, как использовать в советнике в MQL5 традиционный индикатор? Возможно ли просто традиционным, самым простым методом, например так double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_);
А то я в справку заглянул и больше запутался- хендлы и т.п. .... После седьмого прочтения что-то примерно доходит, но как-то очень тяжело все это наворочено в пятом.. И вобще трудно доходит
И пример там для индикатора.
Вот пожалуйста.Ничего лишнего.Только создание хендла,получение значений.
https://www.mql5.com/ru/articles/31
Добрый день.
Уважаемые программисты, у кого есть возможность, переведите пожалуйста индикатор.
Или если такой на mql5 уже существует, подскажите где его можно найти.
Надеюсь, многие уже разобрались с программированием на MT5
К сожалению, не всем дано постичь премудрости программирования.
За время существования MT4 были созданы хорошие индикаторы. Думаю, кому то хотелось бы перенести их на платформу MT5
Хочется надеяться, что здесь можно будет найти помощь в этом
Присоединяю файл с индикаторами, которые хотелось бы перенести в MT5