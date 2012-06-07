Automated Trading Championship 2010 - страница 29

Отчет о тестировании приаттачен на странице файлов.


 
Хорошая новость! В таком случае надо попробовать поюзать конкурсный демо-счёт. Спасибо за идею!
 
Чего ж хорошего? Все плохо как раз.

Ответит ли кто-нибудь из официальных лиц? Откуда такие расхождения? Как получить лог эксперта за время автоматического тестирования? Получается, что без него невозможо отлаживаться, глядя только на отчет.

Ответит ли кто-нибудь из официальных лиц? Откуда такие расхождения? Как получить лог эксперта за время автоматического тестирования? Получается, что без него невозможо отлаживаться, глядя только на отчет.

По поводу отчета о тестировании ответ был дан на предыдущей странице, в самом низу.
 
Вы меня удивляете, Interesting и Renat. Читайте внимательно вопрос.

Я получили отчет о тестировании. В нем заметные разночтения с точно таким же отчетом полученным в тестере терминала. Для выяснения проблем нужен лог тестирования!


 
Да я со своей колокольни. Для меня уже хуже не будет, а Ваши слова дают надежду, что можно ещё и конкурсный демо-счёт попробовать. (У меня советники, показывающие хоть какие-то положительные результаты на сервере Альпари, стабильно cливают всё на обычных демо-счетах сервера MQ. Общими усилиями пришли к промежуточному выводу, что всему виной "торговое окружение серверов". А тут оказывается, что у сервера MQ ещё не все доступные резервы проверены). 
 
Я получили отчет о тестировании. В нем заметные разночтения с точно таким же отчетом полученным в тестере терминала. Для выяснения проблем нужен лог тестирования!


Зачем Вам нужен лог именно с автоматического тестирования? Есть же возможность тестирования на конкурсном счете. Это же одно и тоже. Если это не одно и тоже, то это уже не Ваша проблема.
Что значит тестирование на конкурсном счете? В онлайне советник крутится, но речь о том, что на исторических данных должно быть соответствие тестов. На конкурсном демо счете я и запускал тестирование. Если считать, что автоматический тест МетаКвоты проводят на тех же котировках, которые сейчас на конкурсном демо-счете, то объясните мне, откуда разночтения в 2 раза в худшую сторону?

Это именно наша проблема, потому что пока я не наблюдаю понимания со стороны МетаКвотов и желания оказать поддержку. В пролете-то будут наши советники.

 
Это именно наша проблема, потому что пока я не наблюдаю понимания со стороны МетаКвотов и желания оказать поддержку. В пролете-то будут наши советники.

Не тратьте время, пожалуйста.

Опубликуйте прямо тут в ZIP архиве свой собственный отчет, сравним его с отчетом автоматического тестера и сразу все станет ясно.

