Automated Trading Championship 2010 - страница 29
Отчет о тестировании приаттачен на странице файлов.
... сравнение отчетов, полученных автоматическим тестером и тестером 316 билда на конкурсном демо-счете дает расхождение в 2 раза по многим основным показателям (про прочих равных условиях). Допускаю, что там эмулируются реквоты, но без логов самого эксперта это не очевидно. По анализу времен и уровней сделок в отчетах можно предположить различие котировок
Хорошая новость! В таком случае надо попробовать поюзать конкурсный демо-счёт. Спасибо за идею!
Чего ж хорошего? Все плохо как раз.
Ответит ли кто-нибудь из официальных лиц? Откуда такие расхождения? Как получить лог эксперта за время автоматического тестирования? Получается, что без него невозможо отлаживаться, глядя только на отчет.
По поводу отчета о тестировании ответ был дан на предыдущей странице, в самом низу.
Вы меня удивляете, Interesting и Renat. Читайте внимательно вопрос.
Я получили отчет о тестировании. В нем заметные разночтения с точно таким же отчетом полученным в тестере терминала. Для выяснения проблем нужен лог тестирования!
Зачем Вам нужен лог именно с автоматического тестирования? Есть же возможность тестирования на конкурсном счете. Это же одно и тоже. Если это не одно и тоже, то это уже не Ваша проблема.
Что значит тестирование на конкурсном счете? В онлайне советник крутится, но речь о том, что на исторических данных должно быть соответствие тестов. На конкурсном демо счете я и запускал тестирование. Если считать, что автоматический тест МетаКвоты проводят на тех же котировках, которые сейчас на конкурсном демо-счете, то объясните мне, откуда разночтения в 2 раза в худшую сторону?
Это именно наша проблема, потому что пока я не наблюдаю понимания со стороны МетаКвотов и желания оказать поддержку. В пролете-то будут наши советники.
Не тратьте время, пожалуйста.
Опубликуйте прямо тут в ZIP архиве свой собственный отчет, сравним его с отчетом автоматического тестера и сразу все станет ясно.