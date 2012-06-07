Automated Trading Championship 2010 - страница 27

объясните пожалуйста пункт: "сделки, совершенные по нерыночным ценам, не будут отменяться"

что такое нерыночные цены????

 

 

Что что такое "шпильки" знаете? Так вот они есть одна из разновидностей этих самых цен...

А если быть более конкретным то это цены которых в данный момент не было на рынке.

 
"-Папа, как пишется цифра восемь?

-Как знак бесконечности повернутый на Пи попалам"

:)

Нерыночные цены - ошибочное котирование, обычно из-за технических неполадок.

 
Хорошо, если шпилька в нужную сторону, тогда сработает тэйк-профит, а если наоборот, то стоп-лосс.

Я почему-то считал (может по своей наивности) что прежде всего это цены отличающиеся от цент реального рынка  (другими словами их на РЕАЛЬНОМ рынке не существует). А по каким уж причинам эти цены "попали на график" и были обработаны это вопрос другой...

Стесняюсь спросить - А как выглядят эти цены на графике? И как называются бары сформированные такими ценами?

 

Вопросы к организаторам.

1. Если запостить эксперт "заранее", возможны ли проблемы с его последующим допуском, при условии что на момент загрузки он соответствовал правилам? Ситуация такова, что перед началом чемпионата я буду в отъезде. Например, 20-го числа меняется в очередной раз компилятор, загруженная версия перестает работать. Можно ли в этом случае прислать новую версию 23-го?

2. Доускается ли размещение кодов в подпапках соответственно папок experts, indicators, include и пр.? Мне удобнее все свои разработки держать в отдельных папках - нужно ли все переносить в корень и менять инклудники?

3. Про инклудники в правилах ничего не сказано. Следует ли понимать, что по аналогии с пятью библиотеками в /mql5/libraries, можно иметь и пять инклудников в /mql5/includes? Допускается ли использование самостоятельных инклудников с кодом инлайн, без библиотек? Если нет, предлагается все такие инклудники ручками вставить в текст основного модуля?

4. Есть ли все-таки ограничения на размер файла лога? В статьях было упомянуто, что слишком большой лог - повод для снятия с чемпионата. Но например 80 мегов за 4 месяца - это имхо нормально. Но хотелось бы точной формулировки от организаторов.

 
Какие цены на рынке реальны, а какие нет? На десяти базарах в городе картошка  по 10р, а на одном по 1р.(или по 100р) - это рыночная цена?, конечно, раз мы видим цену на ценнике.

Так же и с котировками рыночных инструментов. То, что мы видим на графиках и есть рыночная цена.

Совсем другое дело, что ценник может быть вывешен по ошибке или по независящим от поставщика услуги(товара) обстоятельствам. Это и есть случай с нерыночными ценами.

Это мы С Вами видели что такое "шпильки", и то не факт, что каждая из шпилек окажется нерыночной ценой. А если человек никогда не видел этих "шпилек"?

---

"-Что такое нерыночные цены?" -" - Что такое "шпильки" знаете? Так вот они есть одна из разновидностей этих самых цен..."(с)

 
20 числа компилятор не поменяется. За 10 дней мы введем полный мораторий на изменение версии EX5 файлов.

К сожалению, вчера в 315 билде пришлось поднять версию EX5 файлов из-за существуенных изменений в компиляторе (прошлый раз изменение EX5 формата было в 306 билде).

Приносим свои извинения за неудобства.

2. Доускается ли размещение кодов в подпапках соответственно папок experts, indicators, include и пр.? Мне удобнее все свои разработки держать в отдельных папках - нужно ли все переносить в корень и менять инклудники?

3. Про инклудники в правилах ничего не сказано. Следует ли понимать, что по аналогии с пятью библиотеками в /mql5/libraries, можно иметь и пять инклудников в /mql5/includes? Допускается ли использование самостоятельных инклудников с кодом инлайн, без библиотек? Если нет, предлагается все такие инклудники ручками вставить в текст основного модуля?

Да, файлы можно разложить по папкам.

Зарегистрируйтесь на Чемпионате (просто нажмите кнопку согласия на главной странице) и посмотрите на форум загрузки файлов - количество и местоположение файлов детально описано:

4. Есть ли все-таки ограничения на размер файла лога? В статьях было упомянуто, что слишком большой лог - повод для снятия с чемпионата. Но например 80 мегов за 4 месяца - это имхо нормально. Но хотелось бы точной формулировки от организаторов.

Лог файл за 8 месяцев предварительного тестирования не должен быть более 64 мегабайт. После тестирования во внутренней переписке будет доступны результаты тестов и четко указана причина проблем.
 
За 10 дней до 22 сентября или до 4 октября? Собственно, будет ли 22 числа не только остановлена регистрация, но и прекращен прием апдейтов? 20 число я привел к примеру. 10-ти дней может как раз не хватить, т.к. я буду отсутствовать дольше - можно ли тогда все-таки 23-го прислать апдейт, если потребуется?
 
12 сентября мы перестанем менять версии EX5 файлов, чтобы не создавать проблем участникам.

Прием апдейтов от участников будет прекращен 22 сентября.

