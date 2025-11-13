Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 105

Предлагаю идею статьи по теме кода https://www.mql5.com/ru/code/20578

Примерный вид панели такой

Назначение: помощь в визуальном анализе собственных сделок на графике, а также сделок Провайдера сигналов. Также можно добавить анализ возможных отклонений при копировании сигналов - как сильно стрелки сделок провайдера могут быть за пределами минутных баров Потенциального подписчика.

Самостоятельный расчет торговой статистики в пунктах на основе стрелок входа-выхода.  Для написания достаточно будет изучить две статьи (обязательное треьование - панель на основе классов Стандартной библиотеки Панели и диалоги ):

Выбор даты делаем также на встроенном стандартном классе CDatePicker, можно изучить пример из стандартной поставки


Добрый день, Рашид.
Возьму.

 
Dmitriy Gizlyk:

Добрый день, Рашид.
Возьму.

Отлично, Дмитрий!

 

Здравствуйте, где бы посмотреть список тем статей за который можно было бы получить ганарар ?

И если можно выбрать тему самопроизвольно, то как вариант могу написать про тестирование и торговлю в метатрейдере 5 стратегий написанных на С++, через собственный простой Api С++ и Mql5 (есть небольшая наработка по этому поводу)

Так же хотелось бы поподробнее узнать про правила выплачивания вознаграждений

 
Andrey Azatskiy:

Здравствуйте, где бы посмотреть список тем статей
***

Таблица востребованных тем:  .

 

"Анализ торговли по HTML-отчетам "- готов взяться, у меня есть неплохая наработка впринцепи по анализу отчетов и составления своих, однако там используются эксель варианты отчетов (ну csv выгрузки точнее) Хотя при желании можно и переписать... Как лучше писать, по html или же так как у меня (csv файлы)

Так же интересует срок сдачи статьи (сколько дней нужно)

Так же интересет где почитать как сдается статья и прочие... (или же просто нажать кнопку в разделе "статьи" и опубликовать ?)
 
Andrey Azatskiy:

Так же интересует срок сдачи статьи (сколько дней нужно)

Так же интересет где почитать как сдается статья и прочие... (или же просто нажать кнопку в разделе "статьи" и опубликовать ?)

Сроков нет, почитайте статью Новая система публикации статей на MQL5.community

 
Andrey Azatskiy:

"Анализ торговли по HTML-отчетам "- готов взяться, у меня есть неплохая наработка впринцепи по анализу отчетов и составления своих, однако там используются эксель варианты отчетов (ну csv выгрузки точнее) Хотя при желании можно и переписать... Как лучше писать, по html или же так как у меня (csv файлы)

Создайте черновик, пропишите там План, дайте мне ссылку в личку. Посмотрим и уточним.

Сейчас я думаю, что для начала можно взять все торговые операции со счета средствами MQL5 и создать свои уникальные отчеты. Потом добавить в статью анализ по данным из HTML-отчетов и CSV-файлов.

Поищите статье на тему отчетов и создания графиков, например:

 
Rashid Umarov:

Создайте черновик, пропишите там План, дайте мне ссылку в личку. Посмотрим и уточним.

Сейчас я думаю, что для начала можно взять все торговые операции со счета средствами MQL5 и создать свои уникальные отчеты. Потом добавить в статью анализ по данным из HTML-отчетов и CSV-файлов.

Поищите статье на тему отчетов и создания графиков, например:

Вас понял, сегодня займусь, ближе к концу выходных скину Вам черновик.

 

Нужна статья о создании двух новых типов графиков. За основу берем класс CGraphic,  в нем нас интересуют два типа отрисовки из статьи Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 - делаем на нем классы-потомки от CGraphic


1. Гистограмма

2. График рассеяния (scatter)

Требования к графикам:

  1. они должны быть квадратными по размеру - это позволит их вписывать в матрицу графиков
  2. график рассеяния должен уметь принимать либо два временных ряда (например, таймсерии EURUSD и GBPUSD), либо один временной ряд и один ряд признаков, чтобы можно было отмечать  цветами разные ряды.
  3. гистограмма должна рисоваться как вертикально (получим MarketProfile), так и горизонтально (обычный график распределения) - пример в  разделе Нормальное распределение.  Тип задается параметром Type - Vertical или Horizonatal.
  4. для гистограммы можно задавать количество промежутков, но есть и значение по умолчанию, равно 10 (или 30, там видно будет)
  5. для гистограммы можно взять алгоритм из функции  CalculateHistogramArray() на странице https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat/normal

Затем на основе этих двух классов-графиков создаем новый CPairPlot, это будет аналог  pairplot из пакета seaborn https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.pairplot.html .

Цель - передать классу-графику CPairPlot массив таймсерий за опредеоленный интервал и получить готовый интегральный график, наглядно показывающий наличие закономерностей между таймсериями (вообще говоря, между любыми рядами данных)


