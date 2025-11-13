Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 105
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаю идею статьи по теме кода https://www.mql5.com/ru/code/20578
Примерный вид панели такой
Назначение: помощь в визуальном анализе собственных сделок на графике, а также сделок Провайдера сигналов. Также можно добавить анализ возможных отклонений при копировании сигналов - как сильно стрелки сделок провайдера могут быть за пределами минутных баров Потенциального подписчика.
Самостоятельный расчет торговой статистики в пунктах на основе стрелок входа-выхода. Для написания достаточно будет изучить две статьи (обязательное треьование - панель на основе классов Стандартной библиотеки Панели и диалоги ):
Как создать графическую панель любой сложности и как это работает
Выбор даты делаем также на встроенном стандартном классе CDatePicker, можно изучить пример из стандартной поставки
Предлагаю идею статьи по теме кода https://www.mql5.com/ru/code/20578
Примерный вид панели такой
Назначение: помощь в визуальном анализе собственных сделок на графике, а также сделок Провайдера сигналов. Также можно добавить анализ возможных отклонений при копировании сигналов - как сильно стрелки сделок провайдера могут быть за пределами минутных баров Потенциального подписчика.
Самостоятельный расчет торговой статистики в пунктах на основе стрелок входа-выхода. Для написания достаточно будет изучить две статьи (обязательное треьование - панель на основе классов Стандартной библиотеки Панели и диалоги ):
Как создать графическую панель любой сложности и как это работает
Выбор даты делаем также на встроенном стандартном классе CDatePicker, можно изучить пример из стандартной поставки
Добрый день, Рашид.
Возьму.
Добрый день, Рашид.
Возьму.
Отлично, Дмитрий!
Здравствуйте, где бы посмотреть список тем статей за который можно было бы получить ганарар ?
И если можно выбрать тему самопроизвольно, то как вариант могу написать про тестирование и торговлю в метатрейдере 5 стратегий написанных на С++, через собственный простой Api С++ и Mql5 (есть небольшая наработка по этому поводу)
Так же хотелось бы поподробнее узнать про правила выплачивания вознаграждений
Здравствуйте, где бы посмотреть список тем статей
***
Таблица востребованных тем: #1041 .
"Анализ торговли по HTML-отчетам "- готов взяться, у меня есть неплохая наработка впринцепи по анализу отчетов и составления своих, однако там используются эксель варианты отчетов (ну csv выгрузки точнее) Хотя при желании можно и переписать... Как лучше писать, по html или же так как у меня (csv файлы)
Так же интересует срок сдачи статьи (сколько дней нужно)Так же интересет где почитать как сдается статья и прочие... (или же просто нажать кнопку в разделе "статьи" и опубликовать ?)
Так же интересует срок сдачи статьи (сколько дней нужно)Так же интересет где почитать как сдается статья и прочие... (или же просто нажать кнопку в разделе "статьи" и опубликовать ?)
Сроков нет, почитайте статью Новая система публикации статей на MQL5.community
"Анализ торговли по HTML-отчетам "- готов взяться, у меня есть неплохая наработка впринцепи по анализу отчетов и составления своих, однако там используются эксель варианты отчетов (ну csv выгрузки точнее) Хотя при желании можно и переписать... Как лучше писать, по html или же так как у меня (csv файлы)
Создайте черновик, пропишите там План, дайте мне ссылку в личку. Посмотрим и уточним.
Сейчас я думаю, что для начала можно взять все торговые операции со счета средствами MQL5 и создать свои уникальные отчеты. Потом добавить в статью анализ по данным из HTML-отчетов и CSV-файлов.
Поищите статье на тему отчетов и создания графиков, например:
Создайте черновик, пропишите там План, дайте мне ссылку в личку. Посмотрим и уточним.
Сейчас я думаю, что для начала можно взять все торговые операции со счета средствами MQL5 и создать свои уникальные отчеты. Потом добавить в статью анализ по данным из HTML-отчетов и CSV-файлов.
Поищите статье на тему отчетов и создания графиков, например:
Вас понял, сегодня займусь, ближе к концу выходных скину Вам черновик.
Нужна статья о создании двух новых типов графиков. За основу берем класс CGraphic, в нем нас интересуют два типа отрисовки из статьи Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 - делаем на нем классы-потомки от CGraphic
1. Гистограмма
2. График рассеяния (scatter)
Требования к графикам:
Затем на основе этих двух классов-графиков создаем новый CPairPlot, это будет аналог pairplot из пакета seaborn https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.pairplot.html .
Цель - передать классу-графику CPairPlot массив таймсерий за опредеоленный интервал и получить готовый интегральный график, наглядно показывающий наличие закономерностей между таймсериями (вообще говоря, между любыми рядами данных)