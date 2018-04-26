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Индикаторы

DeleteTradeArrows - индикатор для MetaTrader 5

Collector
Collector

Collector

187 кодов 1 тема 15 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1712
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Утилита DeleteTradeArrows предназначена для удаления с графика объектов-стрелок, которыми отмечаются сделки на графике.

Применение: набросьте из торговой истории терминала сделки на графики. Если стрелок слишком много для анализа, то вы можете удалить лишние:

  • отложенные стрелки-ордера;
  • стрелки-ордера до указанной даты;
  • стрелки-ордера после указанной даты.

Подходит также для анализа торговой истории выбранного сигнала. Для этого в терминале зайдите в витрину Сигналов, выберите нужный и отобразите объекты-стрелки с помощью команды Показать на графике.

Пример работы представлен на картинке. Для удобства утилита реализована в виде индикатора - вы всегда можете на запущенном индикаторе уточнить заново внешние параметры для перезапуска. Если бы это был скрипт, вам пришлось бы каждый раз начинать с начала, а именно - выбирать границы интервала для удаления объектов.

Stochastic_Fast Stochastic_Fast

Быстрый стохастик.

Stochastic_Slow Stochastic_Slow

Медленный стохастик.

IT IT

Instantaneous Trendline - "мгновенная" линия тренда Джона Элерса.

CC CC

Индикатор Cyclic Component Джона Элерса.