Как теперь оплачивать сервисы? - страница 6

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Узнал только что в Газпромбанке, что карты Union Pay открывают только в рублях или в юанях.

Кто знает, можно ли потом будет с рублёвой карты Union Pay пополнить баланс на MQL5 ?

Просто комиссия 5000 за открытие, не хочется пробовать на авось.

Может всё-таки лучше через WebMoney? Правда не вижу в способах пополнения MQL5 через WMZ, этот способ ещё работает? Может обменяемся с кем-нибудь на 15000 рублей? )

 
Monolit780 #:


Кто знает, можно ли потом будет с рублёвой карты Union Pay пополнить баланс на MQL5 ?

Да..только сейчас пополнл счет здесь через виртуальная карта в рублях..UnionPay почта банк 

 

Азербайджанской картой никто не пробовал?

Сегодня пытался через Mastercard Kapital Bank, у меня не проходит

 
Роман Саркисян #:

Узнал только что в Газпромбанке, что карты Union Pay открывают только в рублях или в юанях.

Кто знает, можно ли потом будет с рублёвой карты Union Pay пополнить баланс на MQL5 ?

Просто комиссия 5000 за открытие, не хочется пробовать на авось.

Может всё-таки лучше через WebMoney? Правда не вижу в способах пополнения MQL5 через WMZ, этот способ ещё работает? Может обменяемся с кем-нибудь на 15000 рублей? )

А как вы Вебмани пополняете у меня уже нет возможности его пополнить картой?
 
Bongioanni #:
А как вы Вебмани пополняете у меня уже нет возможности его пополнить картой?

Установи WM Keeper, там есть способы всякие....увидишь

 
Bongioanni #:
А как вы Вебмани пополняете у меня уже нет возможности его пополнить картой?
Через обменники пополнял 
 

yoomoney -> webmoney -> mql5

rub -> wmz -> usd

на сегодня вся конвертация с первого раза

 

 И как сейчас можно оплатить сервисы MQL?

робот в чате сообщает что это можно сделать через union pay

однако это не так,от виртуальной карты почта банка платеж не проходит,см:



подскажите что делать? в каком направлении можно исправить ситуацию?

 
blef #:

 И как сейчас можно оплатить сервисы MQL?

робот в чате сообщает что это можно сделать через union pay

однако это не так,от виртуальной карты почта банка платеж не проходит,см:



подскажите что делать? в каком направлении можно исправить ситуацию?

В этой ветке (где мы сейчас) обнаружили, что пополнение работает через WMZ.

Ранее (в конце прошлого года) пробовали пополнять и получилось с виртуальной бесплатной карты UnionPay ПочтаБанка,
но, судя по вашему скриншоту - уже нельзя, хотя я сам не могу проверить сейчас - можно с виртуальной UnionPay ПочтаБанка или нет.

Наверное осталось только WMZ.
 

Webmoney судя по отзывам - шлак,у него конская комиссия

Подскажите, может есть какой- то лайф-хак ( или как это называется)

Чтобы можно было оплатить через сайт mql

Неужели это такая великая проблема?

Мне надо оплатить 42usd за vps

Или напишите в личку

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