Как теперь оплачивать сервисы? - страница 6
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Узнал только что в Газпромбанке, что карты Union Pay открывают только в рублях или в юанях.
Кто знает, можно ли потом будет с рублёвой карты Union Pay пополнить баланс на MQL5 ?
Просто комиссия 5000 за открытие, не хочется пробовать на авось.
Может всё-таки лучше через WebMoney? Правда не вижу в способах пополнения MQL5 через WMZ, этот способ ещё работает? Может обменяемся с кем-нибудь на 15000 рублей? )
Кто знает, можно ли потом будет с рублёвой карты Union Pay пополнить баланс на MQL5 ?
Да..только сейчас пополнл счет здесь через виртуальная карта в рублях..UnionPay почта банк
Азербайджанской картой никто не пробовал?
Сегодня пытался через Mastercard Kapital Bank, у меня не проходит
Узнал только что в Газпромбанке, что карты Union Pay открывают только в рублях или в юанях.
Кто знает, можно ли потом будет с рублёвой карты Union Pay пополнить баланс на MQL5 ?
Просто комиссия 5000 за открытие, не хочется пробовать на авось.
Может всё-таки лучше через WebMoney? Правда не вижу в способах пополнения MQL5 через WMZ, этот способ ещё работает? Может обменяемся с кем-нибудь на 15000 рублей? )
А как вы Вебмани пополняете у меня уже нет возможности его пополнить картой?
Установи WM Keeper, там есть способы всякие....увидишь
А как вы Вебмани пополняете у меня уже нет возможности его пополнить картой?
yoomoney -> webmoney -> mql5
rub -> wmz -> usd
на сегодня вся конвертация с первого раза
И как сейчас можно оплатить сервисы MQL?
робот в чате сообщает что это можно сделать через union pay
однако это не так,от виртуальной карты почта банка платеж не проходит,см:
подскажите что делать? в каком направлении можно исправить ситуацию?
И как сейчас можно оплатить сервисы MQL?
робот в чате сообщает что это можно сделать через union pay
однако это не так,от виртуальной карты почта банка платеж не проходит,см:
подскажите что делать? в каком направлении можно исправить ситуацию?
Ранее (в конце прошлого года) пробовали пополнять и получилось с виртуальной бесплатной карты UnionPay ПочтаБанка,
но, судя по вашему скриншоту - уже нельзя, хотя я сам не могу проверить сейчас - можно с виртуальной UnionPay ПочтаБанка или нет.
Наверное осталось только WMZ.
Webmoney судя по отзывам - шлак,у него конская комиссия
Подскажите, может есть какой- то лайф-хак ( или как это называется)
Чтобы можно было оплатить через сайт mql
Неужели это такая великая проблема?
Мне надо оплатить 42usd за vps
Или напишите в личку