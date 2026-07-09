Как теперь оплачивать сервисы? - страница 11

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Andrei Kharauzov #:

Вижу нас становиться больше ))

1. WMZ у меня давно есть .

2. Как тут баланс акка mql5 пополнить с WMZ кошелька ?

На 1 скрине из своего акк mql5 я жму на cистеме WebMoney и перехожу на вебмани 2 скрин , там логинюсь 3 скрин и что дальше то ?

тыц

 
Maxim Kuznetsov #:

Не в курсе текущих веяний, но возможно ему надо пройти доп.валидацию на сайте. Чёртов KYC, предоставить фотки/сканы

Я-то проходил KYC как продавец, не в курсе нужно ли сие покупателям (для ввода средств на сервис)

Может потому и кнопки нет, упущение web-мастеров.. Если платёж требует доп.авторизаций, то кнопка всё равно должна быть. Красной/Серой/вести_к_подсказкам

Не надо усложнять.
Он хотел пополнить, потом я понял - что сначала вебмани.

А это кнопка (это его скриншот - я просто цифру замазал):

Вот эта кнопка куда нажать, и далее - см пои посты выше.

 
Sergey Golubev #:

Не надо усложнять.
Он хотел пополнить, потом я понял - что сначала вебмани.

Уже разобрались. Он не туда жал при выборе системы оплаты.

 
Andrei Kharauzov #:

Вижу нас становиться больше ))

1. WMZ у меня давно есть .

2. Как тут баланс акка mql5 пополнить с WMZ кошелька ?

На 1 скрине из своего акк mql5 я жму на cистеме WebMoney и перехожу на вебмани 2 скрин , там логинюсь 3 скрин и что дальше то ?

На вашем скриншоте (на WMZ) - есть кнопка - Пополнить.
Туда и жми.

Не понимаю почему так сложно ...
 
Ihor Herasko #:

На этом скрине нет кнопки "Пополнить", относящейся к сайту MQL5. Есть окно кипера. В обсуждаемой теме оно не нужно. Для пополнения счета кипер вообще не нужен, в него заходить не требуется.

100 баллов , надо жать на значок вебмани , а не на ссылку .

Теперь точно ни кто не промахнется ))

Спасибо всем !!!

Файлы:
ef9b48nbvs.png1.png  75 kb
njze2x5l6a.png  24 kb
 
Andrei Kharauzov #:

100 баллов , надо жать на значок вебмани , а не на ссылку .

Теперь точно ни кто не промахнется ))

Спасибо всем !!!

Хорошо что получилось !

отвлечённо, скриншотами навеяно: а на что можно потрать 23 usd, если мин.платёж повсюду 30 ? :-)

 
Cоветую тем, кто на Андроиде телефоне - загрузить приложение вебмани.
И там всё это - за меньше минуты.
 
Maxim Kuznetsov #:

Хорошо что получилось !

отвлечённо, скриншотами навеяно: а на что можно потрать 23 usd, если мин.платёж повсюду 30 ? :-)

30 и стало , а 7 было из MQL5 Cloud Network.
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Заработать деньги, продавая мощности своего компьютера для сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
 

И теперь (так как я уже сделал депозит рублей с карты Сбербанка на WMZ с телефона), - то я посылаю сюда на mql5 -

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Еще раз - меньше минуты (мне это надо для MQL5 VPS, и я не с EU - так что я не плачу VAT).

 

Всем, привет! Почитав эту ветку я сделал вывод, что сейчас завести деньги на mql можно только через webMoney? Это верно? 

И еще вопрос: когда зачисляешь через WebMoney , wmz засчитываются как доллары на твой счет один в один? То есть, перечислил я, например, 30 Wmz,

у меня на счету зачислилось $30 и я могу на эти $30  купить, например, индикатор стоимостью $30? Все верно? Спасибо за ответы...

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