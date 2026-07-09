Как теперь оплачивать сервисы? - страница 11
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Вижу нас становиться больше ))
1. WMZ у меня давно есть .
2. Как тут баланс акка mql5 пополнить с WMZ кошелька ?
На 1 скрине из своего акк mql5 я жму на cистеме WebMoney и перехожу на вебмани 2 скрин , там логинюсь 3 скрин и что дальше то ?
тыц
Не в курсе текущих веяний, но возможно ему надо пройти доп.валидацию на сайте. Чёртов KYC, предоставить фотки/сканы
Я-то проходил KYC как продавец, не в курсе нужно ли сие покупателям (для ввода средств на сервис)
Может потому и кнопки нет, упущение web-мастеров.. Если платёж требует доп.авторизаций, то кнопка всё равно должна быть. Красной/Серой/вести_к_подсказкам
Не надо усложнять.
Он хотел пополнить, потом я понял - что сначала вебмани.
А это кнопка (это его скриншот - я просто цифру замазал):
Вот эта кнопка куда нажать, и далее - см пои посты выше.
Не надо усложнять.
Он хотел пополнить, потом я понял - что сначала вебмани.
Уже разобрались. Он не туда жал при выборе системы оплаты.
Вижу нас становиться больше ))
1. WMZ у меня давно есть .
2. Как тут баланс акка mql5 пополнить с WMZ кошелька ?
На 1 скрине из своего акк mql5 я жму на cистеме WebMoney и перехожу на вебмани 2 скрин , там логинюсь 3 скрин и что дальше то ?
Туда и жми.
Не понимаю почему так сложно ...
На этом скрине нет кнопки "Пополнить", относящейся к сайту MQL5. Есть окно кипера. В обсуждаемой теме оно не нужно. Для пополнения счета кипер вообще не нужен, в него заходить не требуется.
100 баллов , надо жать на значок вебмани , а не на ссылку .
Теперь точно ни кто не промахнется ))
Спасибо всем !!!
100 баллов , надо жать на значок вебмани , а не на ссылку .
Теперь точно ни кто не промахнется ))
Спасибо всем !!!
Хорошо что получилось !
отвлечённо, скриншотами навеяно: а на что можно потрать 23 usd, если мин.платёж повсюду 30 ? :-)
И там всё это - за меньше минуты.
Хорошо что получилось !
отвлечённо, скриншотами навеяно: а на что можно потрать 23 usd, если мин.платёж повсюду 30 ? :-)
И теперь (так как я уже сделал депозит рублей с карты Сбербанка на WMZ с телефона), - то я посылаю сюда на mql5 -
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Еще раз - меньше минуты (мне это надо для MQL5 VPS, и я не с EU - так что я не плачу VAT).
Всем, привет! Почитав эту ветку я сделал вывод, что сейчас завести деньги на mql можно только через webMoney? Это верно?
И еще вопрос: когда зачисляешь через WebMoney , wmz засчитываются как доллары на твой счет один в один? То есть, перечислил я, например, 30 Wmz,
у меня на счету зачислилось $30 и я могу на эти $30 купить, например, индикатор стоимостью $30? Все верно? Спасибо за ответы...