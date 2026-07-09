Как теперь оплачивать сервисы? - страница 2

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Marsel #:

Используйте https://www.mql5.com/ru/contact

Спасибо!
 
Всем  спасибо.   
Буду пробовать через ВебМани....
 
Stanislav Obrezan #:

Вы не можете оплатить картой VISA заграничные сервисы (к которым принадлежит и MetaQuotes Ltd), потому что вы из России и ваша карта скорее всего эмитирована российским банком. Оплатить картой Мир тоже не получится, трансграничные платежи в USD запрещены. Платежи посредством карт UnionPay в USD осуществляются (в том числе и на  MetaQuotes Ltd)

Как раз картой МИР и нужно оплачивать сервисы.

 
Andrey Kaunov #:

Как раз картой МИР и нужно оплачивать сервисы.

Вы уверены, что ввод через карту МИР работает?

Один из моих заказчиков из России так и не смог оплатить работу по карте МИР.

 
Denis Nikolaev #:

Вы уверены, что ввод через карту МИР работает?

Один из моих заказчиков из России так и не смог оплатить работу по карте МИР.

Мой оплатил. Может от банка зависит...

 
У меня не проходит оплата сервисом картой Мир от Альфа Банка. У кого нибудь работает? Какой банк и какая система?
 
кто то пробовал оплачивать сервисы картой Union Pay открытой в российских банках?
 
Зафар Рахимов #:
кто то пробовал оплачивать сервисы картой Union Pay открытой в российских банках?

вот

 
Stanislav Obrezan #:

Вы не можете оплатить картой VISA заграничные сервисы (к которым принадлежит и MetaQuotes Ltd), потому что вы из России и ваша карта скорее всего эмитирована российским банком. Оплатить картой Мир тоже не получится, трансграничные платежи в USD запрещены. Платежи посредством карт UnionPay в USD осуществляются (в том числе и на  MetaQuotes Ltd)

карты UnionPay в USD выпущенные российским банком принимаются?

 
Denis Nikolaev #:

вот

в сообщении есть приписка -  Платежи посредством карт UnionPay в USD осуществляются (в том числе и на  MetaQuotes Ltd). может это шанс??
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