Как теперь оплачивать сервисы? - страница 2
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Буду пробовать через ВебМани....
Вы не можете оплатить картой VISA заграничные сервисы (к которым принадлежит и MetaQuotes Ltd), потому что вы из России и ваша карта скорее всего эмитирована российским банком. Оплатить картой Мир тоже не получится, трансграничные платежи в USD запрещены. Платежи посредством карт UnionPay в USD осуществляются (в том числе и на MetaQuotes Ltd)
Как раз картой МИР и нужно оплачивать сервисы.
Как раз картой МИР и нужно оплачивать сервисы.
Вы уверены, что ввод через карту МИР работает?
Один из моих заказчиков из России так и не смог оплатить работу по карте МИР.
Вы уверены, что ввод через карту МИР работает?
Один из моих заказчиков из России так и не смог оплатить работу по карте МИР.
Мой оплатил. Может от банка зависит...
кто то пробовал оплачивать сервисы картой Union Pay открытой в российских банках?
вот
Вы не можете оплатить картой VISA заграничные сервисы (к которым принадлежит и MetaQuotes Ltd), потому что вы из России и ваша карта скорее всего эмитирована российским банком. Оплатить картой Мир тоже не получится, трансграничные платежи в USD запрещены. Платежи посредством карт UnionPay в USD осуществляются (в том числе и на MetaQuotes Ltd)
карты UnionPay в USD выпущенные российским банком принимаются?
вот