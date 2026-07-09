Как теперь оплачивать сервисы? - страница 12
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И еще вопрос: когда зачисляешь через WebMoney , wmz засчитываются как доллары на твой счет один в один?
Да, WMZ зачисляются как доллары, 1:1. Этим надо пользоваться, пока не прикрыли такую возможность!
То есть, перечислил я, например, 30 Wmz, у меня на счету зачислилось $30 и я могу на эти $30 купить, например, индикатор стоимостью $30? Все верно?
В общем случае да, но с меня содрали ещё налог 21% под тем предлогом, что я живу в стране, входящей в ЕС. В итоге вся выгода оплаты через WebMoney в моём случае была нивелирована этим грабительским налогом.
Так что рекомендую перед пополнением баланса попробовать инициировать оплату нужного продукта, чтобы увидеть итоговую сумму к оплате. А потом уже пополнять.
Не нужно заходить в приложение (или кабинет). Кнопку оплаты следует нажать на этом сайте в своем профиле (Платежи - Оплатить сервисы MQL5 - WebMoney).
После ее нажатия происходит автоматическое перенаправление на сайт WebMoney. Вот на том сайте уже потребуется ввести данные аккаунта WM и подтвердить оплату. Все также, как при оплате через сайт при помощи любой другой системы (в том числе и картами). Это ведь общий стандарт.
да , так и делал но теперь этой кнопки там нет , я и браузер другой пробовал , увы её там нет :(
да , так и делал но теперь этой кнопки там нет , я и браузер другой пробовал , увы её там нет :(
Скорее всего, вы не там ищете. Надо навести мышь на свою аватарку вверху справа и выбрать из меню "Оплатить сервисы MQL5":
После этого откроется вот такая страница:
И тут надо нажать на логитип WebMoney (самый нижний на скриншоте). И дальше уже всё будет понятно.
Вопрос:
Сколько времени идет вывод заработанных средств с MQL5 сайта на карту VISA (карта в гривне) MONOBANK Ukraine ?
Сделал вывод час назад на карту, деньги до сих пор не зачислены на карту. На Приватбанк приходило в течении минуты.
В поддержку MONOBANK обращался, сказали в банк платеж до сих пор не поступил, обрабатывается платежными посредниками. Сколько теперь времени это занимает ?
Вопрос:
Сколько времени идет вывод заработанных средств с MQL5 сайта на карту VISA (карта в гривне) MONOBANK Ukraine ?
Сделал вывод час назад на карту, деньги до сих пор не зачислены на карту. На Приватбанк приходило в течении минуты.
В поддержку MONOBANK обращался, сказали в банк платеж до сих пор не поступил, обрабатывается платежными посредниками. Сколько теперь времени это занимает ?
На Моно не выводил. В других банках обычно мгновенно получал. А точно с баланса средства списались? Может ошибка какая-то при списании?
С баланса списались и в истории платежей на сайте что платеж выполнен.
Вот такие ответы от чат бота MQL5
Вывод был на карту банка, никаких других карт на счете банка нет. Что то изменилось со сроками вывода ?
МоnoBank Ukraine, в банке заверили что все международные платежи принимаются на карту.
Но при выводе была переадресация на какуюто платежную систему, где было написано что платеж успешно обработан, раньше таких переадресаций небыло. Скрин не сохранил, так как за многие годы небыло проблем с выводом на карту.
MQL5 и ваш банковый посредник, вы заявку на вывод обрарабатываете ?
mono
<личная информация/карта удалена модератором>
08/28
10 часов уже прошло после вывода, а денег нет.
113.03$<скриншот удален модератором>