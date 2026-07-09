Как теперь оплачивать сервисы? - страница 8
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А в обратную сторону?
в обе стороны, потому что WMZ - это не доллар, а титульный знак. Но тут на сайте он считается долларом. Вот так вот.
Хочу приобрести продукт в маркете и через карту Сбера МАСТЕРКАРД не получается. пишет ошибка.
Оплачивайте через WebMoney, сэкономите 20-30%. Картой невыгодно, даже если бы она и работала.
Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока MQ не заменят потерявший привязку к доллару титульный знак WMZ на WMT, который такую привязку на данный момент по факту имеет.
чет я не нашёл оплату сигнала WebMoney в МТ5
Сюда, на свой аккаунт, заводите деньги через ВебМани, а уже с денег аккаунта оплачиваете здешние сервисы
Подскажите как завести деньги на свой акк через вебмани ?
Стандартная процедура WebMoney
Подскажите как завести деньги на свой акк через вебмани ?
Стандартный ответ (просто скопировал из черновиков - так как много спрашивают):
Для обсуждения есть ветка, где пробуют/обсуждают разные варианты: Как теперь оплачивать сервисы?
Если завести, то надо завести на WMZ, и потом на ваш форумный аккаунт/профайл.
Обычно всё получается (с выводом тоже).
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Если какие-то нюансы - спросите другим постом, и, я думаю - ответят (я просто давно не пополнял свои WMZ сам лично).
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Я захожу в свой форумный профайл, и там написано -
Я думаю, что у вас там также.
Пошагово или со скринами поясните , прикрепите ссылки, а не общими фразами .
Я тут 5 часофф уже не могу понять и ветки форума перечитал естественно .
Пошагово или со скринами поясните , прикрепите ссылки, а не общими фразами .
Я тут 5 часофф уже не могу понять и ветки форума перечитал естественно .
Тут кто-то другой поможет - я давно не заводил на WMZ (хотя я там валидирован).
Пошагово или со скринами поясните , прикрепите ссылки, а не общими фразами .
Сейчас зашел на приложение Вебмани на телефоне, там - WMZ на пол экрана, я кликнул "Пополнить", выбрал "С банковской карты" или "Через СПБ" ... и пополнил.
Потом пошел в свой форумный профайл (вам - сюда - https://www.mql5.com/ru/users/harli555/accounting/choosein), и далее - как написано.
Это всё - без проблем.