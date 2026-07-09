Как теперь оплачивать сервисы? - страница 8

Новый комментарий
 
Sergey Kutsko #:

А в обратную сторону?

в обе стороны, потому что WMZ - это не доллар, а титульный знак. Но тут на сайте он считается долларом. Вот так вот. 

 
Ирина ГВОЗДЕВА #:
Хочу приобрести  продукт в маркете и через карту Сбера МАСТЕРКАРД не получается. пишет ошибка.

Оплачивайте через WebMoney, сэкономите 20-30%. Картой невыгодно, даже если бы она и работала.

Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока MQ не заменят потерявший привязку к доллару титульный знак WMZ на WMT, который такую привязку на данный момент по факту имеет.

 
чет я не нашёл оплату сигнала  WebMoney в МТ5
 
Андрей «Даф» #:
чет я не нашёл оплату сигнала  WebMoney в МТ5

Сюда, на свой аккаунт, заводите деньги через ВебМани, а уже с денег аккаунта оплачиваете здешние сервисы

 
Подскажите как завести деньги на свой акк через вебмани ?
 
Andrei Kharauzov #:
Подскажите как завести деньги на свой акк через вебмани ?

Стандартная процедура WebMoney

 
Andrei Kharauzov #:
Подскажите как завести деньги на свой акк через вебмани ?

Стандартный ответ (просто скопировал из черновиков - так как много спрашивают):

Для обсуждения есть ветка, где пробуют/обсуждают разные варианты: Как теперь оплачивать сервисы?

Если завести, то надо завести на WMZ, и потом на ваш форумный аккаунт/профайл.
Обычно всё получается (с выводом тоже).

----------------------

Если какие-то нюансы - спросите другим постом, и, я думаю - ответят (я просто давно не пополнял свои WMZ сам лично).
----------------------

Я захожу в свой форумный профайл, и там написано -

Я думаю, что у вас там также.

Как теперь оплачивать сервисы? - Проверьте возможность подписки прямо с Метатрейдера.
Как теперь оплачивать сервисы? - Проверьте возможность подписки прямо с Метатрейдера.
  • 2022.04.10
  • assm
  • www.mql5.com
или это приватный сигнал, который не предполагает подписку. или вы подписываетесь реальным торговым счетом реальным счетом можно только на платный подписаться. подписка не разрешена Подписываются прямо с Метатрейдера
 

Пошагово или со скринами поясните , прикрепите ссылки,  а не общими фразами .

Я тут 5 часофф уже не могу понять и ветки форума перечитал естественно .

 
Andrei Kharauzov #:

Пошагово или со скринами поясните , прикрепите ссылки,  а не общими фразами .

Я тут 5 часофф уже не могу понять и ветки форума перечитал естественно .

Как завести деньги на WMZ, пошагово? Потому что если у вас есть WMZ (и вы знаете что это такое) - то тут просто пополнить с вашего форумного профайла (см мой скриншот).

Тут кто-то другой поможет - я давно не заводил на WMZ (хотя я там валидирован).
 
Andrei Kharauzov #:
Пошагово или со скринами поясните , прикрепите ссылки,  а не общими фразами .

Сейчас зашел на приложение Вебмани на телефоне, там - WMZ на пол экрана, я кликнул "Пополнить", выбрал "С банковской карты" или "Через СПБ" ... и пополнил.

Потом пошел в свой форумный профайл (вам - сюда - https://www.mql5.com/ru/users/harli555/accounting/choosein), и далее - как написано.

Это всё - без проблем.

123456789101112131415...18
Новый комментарий