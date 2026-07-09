Как теперь оплачивать сервисы? - страница 10

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Andrei Kharauzov #:
Вот вот отсюда поподробней , как тут пополнить акк далее ?

Вот так -

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Как теперь оплачивать сервисы?

Sergey Golubev, 2024.03.08 20:07

Смотрю на ваш скриншот - нажать "С банковской карты", потом вводите карту, и так далее (у меня Сбербанк).
Потом высвечивается окошко (типа их биржа), там пишете - на сколько долларов (например 20).
И нажимаете на первое поле там, которое согласно на эти 20 долларов, смотрите сколько спишется с карты (для меня - дорого, но ... что делать), - и - всё!

Меньше минуты.
Я в телефоне делал.

 
Sergey Golubev #:

Вот так -


Из окна вебмани , что дальше нажать  ?

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j5haoh7lpn.png  301 kb
 
Sergey Golubev #:
Он как раз про пополнение и спрашивает.

как с VISA/MIR/MasterCard/криптой/налом/помощью_друга пополнять WMZ - выходит за компетенцию сайта и явно вопрос не про то.

можем совместно пояснять как пополнить баланс сайта с WMZ или c баланса сайта вывеcти на WMZ. В случае реальных проблем можно будет даже админов спросить, это как-бы их

начать с того, что для операций со балансом - нужно пройти некоторые шаги и боюсь что они не сделаны :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

как с VISA/MIR/MasterCard/криптой/налом/помощью_друга пополнять WMZ - выходит за компетенцию сайта и явно вопрос не про то.

можем совместно пояснять как пополнить баланс сайта с WMZ или c баланса сайта вывеcти на WMZ. В случае реальных проблем можно будет даже админов спросить, это как-бы их

начать с того, что для операций со балансом - нужно пройти некоторые шаги и боюсь что они не сделаны :-)

Согласен.
Некоторые вопросы пользователи должны решать сами.

PS. Если он слово "Пополнить" не видит ... то что делать? ничего ..

 
Andrei Kharauzov #:

Из окна вебмани , что дальше нажать  ?

Не нужно заходить в приложение (или кабинет). Кнопку оплаты следует нажать на этом сайте в своем профиле (Платежи - Оплатить сервисы MQL5 - WebMoney).



После ее нажатия происходит автоматическое перенаправление на сайт WebMoney. Вот на том сайте уже потребуется ввести данные аккаунта WM и подтвердить оплату. Все также, как при оплате через сайт при помощи любой другой системы (в том числе и картами). Это ведь общий стандарт.

 
Sergey Golubev #:


PS. Если он слово "Пополнить" не видит ... то что делать? ничего ..

Не в курсе текущих веяний, но возможно ему надо пройти доп.валидацию на сайте. Чёртов KYC, предоставить фотки/сканы

Я-то проходил KYC как продавец, не в курсе нужно ли сие покупателям (для ввода средств на сервис)

Может потому и кнопки нет, упущение web-мастеров.. Если платёж требует доп.авторизаций, то кнопка всё равно должна быть. Красной/Серой/вести_к_подсказкам

 
Andrei Kharauzov #:

На 1 скрине из своего акк mql5 я жму на cистеме WebMoney 

На этом скрине нет кнопки "Пополнить", относящейся к сайту MQL5. Есть окно кипера. В обсуждаемой теме оно не нужно. Для пополнения счета кипер вообще не нужен, в него заходить не требуется.

 
Andrei Kharauzov #:

Вижу нас становиться больше ))

1. WMZ у меня давно есть .

2. Как тут баланс акка mql5 пополнить с WMZ кошелька ?

На 1 скрине из своего акк mql5 я жму на cистеме WebMoney и перехожу на вебмани 2 скрин , там логинюсь 3 скрин и что дальше то ?

на сайте в "Личный профиль/Платежи" :

красненьким - с WMZ (и других) на сайт - то самое "баланс акка mql5 пополнить с WMZ кошелька "

зелёненьким - обратно, но не всегда :-) то что вводится обратно вывести нельзя...только заработанное через сервисы

 

Вижу нас становиться больше ))

1. WMZ у меня давно есть .

2. Как тут баланс акка mql5 пополнить с WMZ кошелька ?

На 1 скрине из своего акк mql5 я жму на cистеме WebMoney и перехожу на вебмани 2 скрин , там логинюсь 3 скрин и что дальше то ?

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  • WebMoney Transfer
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Andrei Kharauzov #:

На 1 скрине из своего акк mql5 я жму на cистеме WebMoney и перехожу на вебмани 2 скрин , там логинюсь 3 скрин и что дальше то ?

Не туда жмете. Жать нужно на иконку WebMoney.

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