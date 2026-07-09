Как теперь оплачивать сервисы? - страница 3
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вот
в сообщении есть приписка - Платежи посредством карт UnionPay в USD осуществляются (в том числе и на MetaQuotes Ltd). может это шанс??
Не работает карта МИР на пополнение, как не крути, всегда эта ошибка вылазит...
в сообщении есть приписка - Платежи посредством карт UnionPay в USD осуществляются (в том числе и на MetaQuotes Ltd). может это шанс??
На данный момент единственный возможный вариант оплаты сервисов MQL из России это посредством UnionPay. Если у кого получится оплатить сервисы MQL иначе, опишитесь. Только не нужно писать что то вроде: я слышал, что кто-то, когда-то оплатил по-другому. Интересно то, как Вы оплачиваете сейчас
карты UnionPay в USD выпущенные российским банком принимаются?
Да, получилось оплатить виртуальной картой UnionPay выпущенной российским банком, счет карты в RUB
Вчера пробовал пополнить счет MQL картой union pay в долларах выпущенной российским банком - УВЫ - карта более не принимается к оплате сервисов? Подскажите, какие варианты еще возможны?
попробуйте WebMoney
Всем спасибо.
Буду пробовать через ВебМани....
Приветствую!
Ну как? Получилось пополнить счет mql5 через ВебМани?
Долго "мучался " с внесением ,как, чем?!, оказалось вообще пустяк, не смог вспомнить старые данные WM, на смарте скачал приложение, зарегался за пару минут, через пару минут баланс пополнился!)))
деньги залетели моментально! Не реклама))