Как теперь оплачивать сервисы? - страница 3

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Denis Nikolaev #:

вот

А что можно оплачивать в Европе, если товары всё равно не доставляются из Европы? Электронные товары какие-нибудь?
 
Зафар Рахимов #:
в сообщении есть приписка -  Платежи посредством карт UnionPay в USD осуществляются (в том числе и на  MetaQuotes Ltd). может это шанс??
Да ,через union pay платежи проходят ,я уже 3 раза оплачивал,оплата проходила нормально!!!
 

Не работает карта МИР на пополнение, как не крути, всегда эта ошибка вылазит...


 
Зафар Рахимов #:
в сообщении есть приписка -  Платежи посредством карт UnionPay в USD осуществляются (в том числе и на  MetaQuotes Ltd). может это шанс??

На данный момент единственный возможный вариант оплаты сервисов MQL из России это посредством UnionPay. Если у кого получится оплатить сервисы MQL иначе, опишитесь. Только не нужно писать что то вроде: я слышал, что кто-то, когда-то оплатил по-другому. Интересно то, как Вы оплачиваете сейчас

 
Зафар Рахимов #:

карты UnionPay в USD выпущенные российским банком принимаются?

Да, получилось оплатить виртуальной картой UnionPay выпущенной российским банком, счет карты в RUB

 
Вчера пробовал пополнить счет MQL картой union pay в долларах выпущенной российским банком - УВЫ - карта более не принимается к оплате сервисов? Подскажите, какие варианты еще возможны?
Платежи и методы оплаты
Платежи и методы оплаты
  • www.mql5.com
MQL5.community предлагают широкие возможности заработка трейдерам и разработчикам торговых приложений для терминала MetaTrader. В этой статье мы расскажем, как происходит оплата сервисов MQL5 и вывод заработанных денег, а также как обеспечивается безопасность операций.
 
Зафар Рахимов #:
Вчера пробовал пополнить счет MQL картой union pay в долларах выпущенной российским банком - УВЫ - карта более не принимается к оплате сервисов? Подскажите, какие варианты еще возможны?

попробуйте  WebMoney

 
assm #:
Всем  спасибо.   
Буду пробовать через ВебМани....

Приветствую!

Ну как? Получилось пополнить счет mql5 через ВебМани? 

 
Из РФ принимают платежи с карт на сегодняшний день?Вроде как в терминале есть и карта МИР. 
 

Долго "мучался " с внесением ,как, чем?!, оказалось вообще пустяк, не смог вспомнить старые данные WM, на смарте скачал приложение, зарегался за пару минут, через пару минут баланс пополнился!)))

деньги залетели моментально! Не реклама))

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