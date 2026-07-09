Как теперь оплачивать сервисы? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Долго "мучался " с внесением ,как, чем?!, оказалось вообще пустяк, не смог вспомнить старые данные WM, на смарте скачал приложение, зарегался за пару минут, через пару минут баланс пополнился!)))
деньги залетели моментально! Не реклама))
аналогично недавно пополнил, проблем нет
вопрос в том, что когда я хочу оплатить за VPS на MT4 через терминал из вариантов оплаты только оплата картой.Когда хочу оплатить через сайт то дает оплачивать толькоза VPS на MT5.КААААК оплатить за VPS на MT4???Подскажите пожалуйста
Обычно делают депозит на форумный профиль (пополнить), и уже с него платят за сервисы.
Сейчас есть один способ оплаты (пополнения) для граждан РФ - через вебмани, то есть через WMZ:
с WMZ сюда в ваш профиль как пополнение, и с профиля уже можно платить за сервисы.
В Metatrader 4 - правой кнопкой мыши кликнуть на счет, на котором будет VPS, и выбрать - зарегистрировать:
Никогда такого не было и вот опять не купить MQL хостинг, имея достаточно финансовых средств (
Никогда такого не было и вот опять не купить MQL хостинг, имея достаточно финансовых средств (
положа руку на сердце - 15 usd/mo это очень сильно дофига. На уровне полноценной VDS.
буквально 15 это на 1 терминал (тут почти фифти-фифти, не вполне в пользу MQ, обычный VDS удобнее и проще) , а 50 это уже хорошая VDS на несколько терминалов и рабочее окружение (базы, web, скрипты, python и прочие)
Здравствуйте, есть ли сейчас возможность пополнения из России.
мне тоже интересно как пополнить из России.