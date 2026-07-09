Как теперь оплачивать сервисы? - страница 4

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Сколько можно обсасывать эту тему. Есть один способ Webmoney. Всё 
 
Nikolai Kisenkov #:

Долго "мучался " с внесением ,как, чем?!, оказалось вообще пустяк, не смог вспомнить старые данные WM, на смарте скачал приложение, зарегался за пару минут, через пару минут баланс пополнился!)))

деньги залетели моментально! Не реклама))

аналогично недавно пополнил, проблем нет

 
вопрос в том, что когда я хочу оплатить за VPS на MT4 через терминал из вариантов оплаты только   оплата картой.Когда хочу оплатить через сайт то дает оплачивать толькоза VPS на MT5.КААААК оплатить за VPS на MT4???Подскажите пожалуйста
 
Ekaterina Prosha #:
вопрос в том, что когда я хочу оплатить за VPS на MT4 через терминал из вариантов оплаты только   оплата картой.Когда хочу оплатить через сайт то дает оплачивать толькоза VPS на MT5.КААААК оплатить за VPS на MT4???Подскажите пожалуйста

Обычно делают депозит на форумный профиль (пополнить), и уже с него платят за сервисы.
Сейчас есть один способ оплаты (пополнения) для граждан РФ - через вебмани, то есть через WMZ:
с WMZ сюда в ваш профиль как пополнение, и с профиля уже можно платить за сервисы.

В Metatrader 4 - правой кнопкой мыши кликнуть на счет, на котором будет VPS, и выбрать - зарегистрировать:

 


Никогда такого не было и вот опять не купить MQL хостинг, имея достаточно финансовых средств (

 
Ivan Andrianov #:


Никогда такого не было и вот опять не купить MQL хостинг, имея достаточно финансовых средств (

положа руку на сердце - 15 usd/mo это очень сильно дофига. На уровне полноценной VDS.  

буквально 15 это на 1 терминал (тут почти фифти-фифти, не вполне в пользу MQ, обычный VDS удобнее и проще) , а 50 это уже хорошая VDS на несколько терминалов и рабочее окружение (базы, web, скрипты, python и прочие)

 
Грех жаловаться на недостаток альтернативных возможностей, их полно. И видимо да, настало для меня время альтернатив MQ VPS. Хотя было вполне комфортно ))
 
Здравствуйте, есть ли сейчас возможность пополнения из России.
 
Aleksandr Chentsov #:
Здравствуйте, есть ли сейчас возможность пополнения из России.

мне тоже интересно как пополнить из России.

 
ходят слухи, что виза-Тиньков проходит.. кто знает правда это лили нет? 
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