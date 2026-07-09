Как теперь оплачивать сервисы? - страница 18
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Не открывается оплата через карту! Когда починят?
Российские карты для оплаты в ЕС не работают.
Я знаю. Оплата из Германии возможна? Там как раз и не работает !
Карта Visa/Mastercard банка Германии?
Попробуйте - я не знаю ...
Тут все равно - откуда, главное - чем оплачивать ...
Есть автопереводная ветка (как дискуссия к статье), где все (включая кто из Германии) обсуждают - у кого получается пополнять, а у кого нет.
Ветка вот: Обсуждение статьи "Платежи и методы оплаты"
Там про немецкие банки - ничего (то есть, наверное - жалоб нет).
---------------------
PS.
Я не знаю, что вы подразумеваете под словом "оплата", но при любой ситуации рекомендуется сначала сделать депозит на свой форумный MQL5 профайл, и уже потом с него (со своего MQL5 аккаунта/профайла) делать оплату.
Карта Visa/Mastercard банка Германии?
Попробуйте - я не знаю ...
Тут все равно - откуда, главное - чем оплачивать ...
Есть автопереводная ветка (как дискуссия к статье), где все (включая кто из Германии) обсуждают - у кого получается пополнять, а у кого нет.
Ветка вот: Обсуждение статьи "Платежи и методы оплаты"
Там про немецкие банки - ничего (то есть, наверное - жалоб нет).
---------------------
PS.
Я не знаю, что вы подразумеваете под словом "оплата", но при любой ситуации рекомендуется сначала сделать депозит на свой форумный MQL5 профайл, и уже потом с него (со своего MQL5 аккаунта/профайла) делать оплату.
https://disk.yandex.ru/i/2uhZbOTZywGTkg
В смысле - не нажимается на плюшку "Пополнить счет"?
Я сейчас на компьютере попробовал - у меня нажимается (и там можно ввести данные карты).
Вы попробуйте на компьютере (потому что, я думаю, что вы с телефона нажимаете).
И я обычно это делаю в англоязычной версии, то есть - для вас это тут:
https://www.mql5.com/en/users/mihail_anato/accounting/topup
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Например - вот у меня на компьютере (рус и англ):
А это скриншот с вашего видео ... какой-то странный банер ... с телефона?
Попробуйте на компьютере.
Потому что у меня (на компьютере) - все нажимается.
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PS.
Сейчас попробовал с телефона (Андроид 13) - всё нажимается - выходит окошко, где надо ввести данные карты.