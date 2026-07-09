Как теперь оплачивать сервисы? - страница 15
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Наверно очень удобно жить в мире, в котором ничего не происходит и единственная проблема - "необъяснимые" осложнения при денежных переводах.
Почему-то у меня так не получается. С некоторым ужасом жду момента, когда российским трейдерам будет отключен доступ к зарубежным ДЦ, а российским ДЦ будет отключен доступ к поставщикам котировок/ликвидности.
((( вот жеж, получается сейчас разработку советника через сервис не заказать, может другие способы есть? напрямую к кому обратиться?
Добрый день! Прошел месяц, у кого-нибудь появились новые идеи как пополнить счет в MQL5 россиянам? Через $ карту UnionPay открытую в Российском банке не выходит пополнить.
ГазпромБанк оформляет карту Visa Таджикистана
При внятном ТЗ, содержащим описание и примеры, и при наличии свободного времени почему бы не помочь людям. Не торгуюсь, прайс не устанавливаю. Принимаю от заказчика задание и стоимость.
Потому, что спасибо могут не сказать, а нервы попортить могут... И зачем за 30$ пахать условно часов 5-10.. Лучше отдохнуть это время.
Вопрос Администраторам.
Вы планируете решить вопрос с оплатой из России?
Вопрос Администраторам.
Вы планируете решить вопрос с оплатой из России?
Как вы себе представляете это решение?
Кроме П2П среди проверенных участников - других вариантов не осталось (легальных). Или вы знаете?
ГазпромБанк оформляет карту Visa Таджикистана
Добрый день! у Вас получилось воспользоваться этой картой для пополнения? Сколько стоит?