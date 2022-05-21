Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3260: Массовые операции, функции матриц и векторов и улучшения в чате - страница 5

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Ilyas #:

У меня вопрос, точно есть необходимость писать over 4GB данных в файл одним вызовом ?

Бывает.

 
Georgiy Merts #:

Присоединяюсь к просьбе.  На отладке невозможно просмотреть все переменные, которые должны быть видны программе (как правило, члены класса).  

Спасибо за сообщение.

Ошибка исправлена в билде 3260

[Удален]  

Ошибка:

class NotBase
{
   int Value;
   
public:
   NotBase(){}
   NotBase( int val ) : Value( val ){}
   NotBase( const NotBase& ){}
};

class Base
{
   int Value;
   
public:
   Base(){}
   Base( int val ) : Value( val ){}
   Base( const Base& ){}
};

class A : public Base
{
public:
   A(){}
   
   const NotBase Create1() const
   {
      return NotBase();
   }
   
   const Base Create2() const
   {
      return Base();
   }
};

void OnStart()
{
   A a;
   NotBase v1 = a.Create1();  // Ok
   Base v2 = a.Create2();     // Error!!!
}


 

Уважаемые разработчики.

Исправьте уже наконец работу с профилями графиков.

Нет никакой логики в том, что профиль можно только удалить или сохранить, а не загрузить(применить).

Поясняю: если в текущем профиле внести любое изменение (закрыть к примеру любое окно графика, что часто происходить ошибочно), то невозможно вернуть профиль к исходному состоянию (любое изменение профиля как будто автосохраняется), невозможно загрузить исходное рабочее пространство(профиль).

Есть пункт: удалить профиль. Есть пункт: сохранить и сохранить как ... профиль. А где пункт: загрузить ???

 
Koldun Zloy #:

Ошибка:

Спасибо за сообщение, исправим

Пока используйте явное указание глобального скопа

   const Base Create2() const
   {
      return ::Base();
   }
 
Vladimir Gulakov #:
Нельзя ли в какой-либо следующей версии убрать или ввести возможность отключения всяких загрузок? А то терминал при запуске, иногда долго думает, пока загрузится.  К примеру, календарь, новости.... Может даже имеет смысл ввести кнопку подгрузки графиков, примерно такую же, как включение выключение автоторговли. Или кнопку включения выключения автономного режима. Ну как то так.

Это давно есть в настройках:


 
MetaQuotes #:

Это давно есть в настройках:


Ещё бы версию облегчённую, вообще без вкомпилированного кода Community.

Терминал - отдельно, соцсеть/мессенджер - отдельно.

 
MetaQuotes:
  1. MQL5: Добавлены новые свойства в перечисление ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE:

    • SYMBOL_SWAP_SUNDAY
    • SYMBOL_SWAP_MONDAY
    • SYMBOL_SWAP_TUESDAY
    • SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY
    • SYMBOL_SWAP_THURSDAY
    • SYMBOL_SWAP_FRIDAY
    • SYMBOL_SWAP_SATURDAY

    Они позволяют получить коэффициент начисления свопов для каждого дня недели. 1 — одиночное начисление свопов, 3 — тройное, 0 — начисление отсутствует.

Этих перечислений до сих пор нет в документации (ни онлайн, ни оффлайн). Забыли добавить?

И должен ли продолжать работать SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS? Или теперь это зависит от криворукости брокера?

 

Да, забыли, добавляем. Спасибо.

Andrey Khatimlianskii #:

И должен ли продолжать работать SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS? Или теперь это зависит от криворукости брокера?

Как настроено на торговом сервере, так и будет работать. 

 
Rashid Umarov #:

Как настроено на торговом сервере, так и будет работать. 

То есть, настройки независимые, и SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS может не соответствовать SYMBOL_SWAP_ХХХ?

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