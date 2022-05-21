Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3260: Массовые операции, функции матриц и векторов и улучшения в чате - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня вопрос, точно есть необходимость писать over 4GB данных в файл одним вызовом ?
Бывает.
Присоединяюсь к просьбе. На отладке невозможно просмотреть все переменные, которые должны быть видны программе (как правило, члены класса).
Спасибо за сообщение.
Ошибка исправлена в билде 3260
Ошибка:
Уважаемые разработчики.
Исправьте уже наконец работу с профилями графиков.
Нет никакой логики в том, что профиль можно только удалить или сохранить, а не загрузить(применить).
Поясняю: если в текущем профиле внести любое изменение (закрыть к примеру любое окно графика, что часто происходить ошибочно), то невозможно вернуть профиль к исходному состоянию (любое изменение профиля как будто автосохраняется), невозможно загрузить исходное рабочее пространство(профиль).
Есть пункт: удалить профиль. Есть пункт: сохранить и сохранить как ... профиль. А где пункт: загрузить ???
Ошибка:
Спасибо за сообщение, исправим
Пока используйте явное указание глобального скопа
Нельзя ли в какой-либо следующей версии убрать или ввести возможность отключения всяких загрузок? А то терминал при запуске, иногда долго думает, пока загрузится. К примеру, календарь, новости.... Может даже имеет смысл ввести кнопку подгрузки графиков, примерно такую же, как включение выключение автоторговли. Или кнопку включения выключения автономного режима. Ну как то так.
Это давно есть в настройках:
Это давно есть в настройках:
Ещё бы версию облегчённую, вообще без вкомпилированного кода Community.
Терминал - отдельно, соцсеть/мессенджер - отдельно.
Они позволяют получить коэффициент начисления свопов для каждого дня недели. 1 — одиночное начисление свопов, 3 — тройное, 0 — начисление отсутствует.
Этих перечислений до сих пор нет в документации (ни онлайн, ни оффлайн). Забыли добавить?
И должен ли продолжать работать SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS? Или теперь это зависит от криворукости брокера?
Да, забыли, добавляем. Спасибо.
И должен ли продолжать работать SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS? Или теперь это зависит от криворукости брокера?
Как настроено на торговом сервере, так и будет работать.
Как настроено на торговом сервере, так и будет работать.
То есть, настройки независимые, и SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS может не соответствовать SYMBOL_SWAP_ХХХ?