Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3260: Массовые операции, функции матриц и векторов и улучшения в чате - страница 2
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Неплохо бы:
MetaTrader 5 build 3245. Отладка. Не работает трассировка переменных (много версий подряд).
Локально объявленные переменные внутри метода класса видны, а сами члены класса - нет.
Маркет не принимает новые эксперты скомпилированные в билде 3245...
Пишет скомпилируйте в более новой версии...
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BillionerClub, 2022.04.06 15:13
Почему МТ5 работает код а на МТ4 нет? build 1З5З
Сохраняет шаблон но не применяет шаблон
никто не отвечает здесь задам вопрос
добрый день, раньше при отсутствии цвета было так
сейчас так...
верните, пожалуйста, как было
Если в имени контракта есть точка, то сохраняется шаблон обрезанным именем. Было USOIL.MAY2 стало USOIL ((
Исправили, будет в бете.
Если в имени контракта есть точка, то сохраняется шаблон обрезанным именем. Было USOIL.MAY2 стало USOIL ((
А что мешает поставить в имя шаблона .tpl
Вот две строки
имя взято из примера в документации, поставлено две точки и вот результат
Исправили, будет в бете.
И теперь будет, если в имени шаблона name.tpl, то будет сохранено name.tpl.tpl
Надо было это делать?