Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3260: Массовые операции, функции матриц и векторов и улучшения в чате - страница 2

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Неплохо бы:

  • Смена символа одной кнопкой на графике через MarketWatch
  • Свой Template для каждого символа 
  • При смене символа по умолчанию минимальный лот на кнопках, бывает трейдера заключают сделки по 10 лотов вместо обычных (мин лот не помогает  настройках)
  • Пяти знак убрать очень искажает информацию
  • Возможность создавать  свои таблицы не привязанные к графику
 

MetaTrader 5 build 3245. Отладка. Не работает трассировка переменных (много версий подряд).

Локально объявленные переменные внутри метода класса видны, а сами члены класса - нет.

class clLayerHeaders {
        public:
                static  clLayerHeaders*         NUL;
                clLog*          Log;
                clCond* RootCond;                               // Родовая зависимость clVal (в случае наличия зависимости)
                clLayerHeaders* DepLayerHeader[];// Зависимые слои  (ктого вызваем)
                int             dplhSize;
                int             dplhidx;

                int             RootVal;                // Значение рутового параметра
                clLayer* BestLayer;                     // Слой лучших параметров. //[0] - всегда текущий clLayerHeaders, остальные - под зависимости
                clLayer* Layer[];               // Слой параметров
                int             lidx;
                int             lSize;                                  // size of Layer

                void    clLayerHeaders();
                void    clLayerHeaders( clCond* iCond, clLog* iLog, int iVal );
                void    ~clLayerHeaders();
                void    AddVal( int iVal );     // add value to current level
                void    AddRes( int iRes );     // add result
                int     GetVal();                               // last val
                void    GetExtremums( );                // get MIN, MAX // int& oMax, int& oMin 
                bool    IsValExist( int iVal );
};      // class clLayerHeaders
 
Статические члены класса тоже не видны
 

Маркет не принимает новые эксперты скомпилированные в билде 3245...

Пишет скомпилируйте в более новой версии...

 

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BillionerClub, 2022.04.06 15:13

Почему МТ5 работает код а на МТ4 нет? build 1З5З

Сохраняет шаблон но не применяет шаблон

#property copyright "Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
string SYMBOL;
string ccname;
void OnStart()
  {

   SYMBOL = _Symbol;
   ccname = SYMBOL;
   SaveTemplate();
 
 DownloadTemplate();
     
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void SaveTemplate(void)
  {
   if(ChartSaveTemplate(0, ccname))
      Print("Template successfully saved!  " + SYMBOL);
   else
      Print("Template save Failed!  " + SYMBOL);
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void DownloadTemplate(void)
  {

   if(ChartApplyTemplate(0,ccname))
      return;
   else
      Print("Template download Failed!  " + SYMBOL);
  }

никто не отвечает здесь задам вопрос

  
void SaveTemplate(void)
  {
   if(ChartSaveTemplate(0, ccname))
      Print("Template successfully saved!  " + SYMBOL);
   else
      Print("Template save Failed!  " + SYMBOL);
   return;
  }
Если в имени контракта есть точка, то сохраняется шаблон обрезанным именем. Было USOIL.MAY2 стало USOIL ((
 

добрый день, раньше при отсутствии цвета было так

сейчас так...

верните, пожалуйста, как было

 
BillionerClub #:
Если в имени контракта есть точка, то сохраняется шаблон обрезанным именем. Было USOIL.MAY2 стало USOIL ((

Исправили, будет в бете.

 
BillionerClub #:
Если в имени контракта есть точка, то сохраняется шаблон обрезанным именем. Было USOIL.MAY2 стало USOIL ((

А что мешает поставить в имя шаблона .tpl

Вот две строки

  ChartSaveTemplate(0,"StdDev.ChannelOn.Zigzag.tpl"); 
  ChartSaveTemplate(0,"StdDev.ChannelOn.Zigzag");

имя взято из примера в документации, поставлено две точки и вот результат


 
MetaQuotes #:

Исправили, будет в бете.

И теперь будет, если в имени шаблона name.tpl, то будет сохранено name.tpl.tpl

Надо было это делать?

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