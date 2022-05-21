Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3260: Массовые операции, функции матриц и векторов и улучшения в чате - страница 3
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И теперь будет, если в имени шаблона name.tpl, то будет сохранено name.tpl.tpl
Надо было это делать?
Расширением в имени шаблона теперь считается только ".tpl", будет добавлено только если не задано пользоваетелем.
Например:
Теперь поведение соответствтет справке https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartsavetemplate
filename
[in] Имя файла для сохранения шаблона. Расширение ".tpl" будет добавлено к имени файла автоматически, указывать его не требуется. Шаблон сохраняется в папку каталог_данных\Profiles\Templates\ и может быть использован также и для ручного применения в терминале. Если шаблон с данным именем уже существует, то его содержимое будет переписано заново.
И теперь будет, если в имени шаблона name.tpl, то будет сохранено name.tpl.tpl
Надо было это делать?
программа должна делать то что ей велено но не свое
Расширением в имени шаблона теперь считается только ".tpl", будет добавлено только если не задано пользоваетелем.
Например:
Теперь поведение соответствтет справке https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartsavetemplate
Я только хотел уточнить как это будет выглядеть. Ведь « указывать его не требуется » не означает что указывать запрещено. Главное что сделали как надо и больше вопросов не возникнет. Спасибо.
Ошибка работы Тестера с кастомными символами, когда в Терминале TERMINAL_TRADE_ALLOWED == false.
Советник для демонстрации.
Запускаем в Терминале на кастомном символе.
Видим, что по символу разрешено торговать (на счете - нет) - правильно.
Теперь запуск в Тестере (режим по пипсам) на том же символе.
Нельзя торговать - ошибка!
Если зайти на счет, где в Терминале TERMINAL_TRADE_ALLOWED == true, то Тестер отрабатывает без проблем на том же символе.
Получается, что в некоторых ситуациях Тестер никак не заставить торговать на кастомных символах. Просьба исправить.
Строка для поиска: Oshibka 038.
b3260, NTFS. Ошибка FileWriteArray.
Строка для поиска: Oshibka 039.
b3260, NTFS. Ошибка FileWriteArray.
Строка для поиска: Oshibka 039.
а сколько реально объективно записалось ?
в строчке могут быть ошибки Print, и приведения типов (ulong делим на int и приводим к строке).
PS/ возможно Print глючит с большими значениями
Строка для поиска: Oshibka 039.
формат 22e7
используется для записи чисел double
а ArrayResize() - принимает в качестве параметров int
формат 22e7
используется для записи чисел double
а ArrayResize() - принимает в качестве параметров int
Смело использую лаконичную запись при работе с целыми. Проблем не возникает.
Перестали работать сетевые агенты оптимизации.
Это только у меня? кто-то может проверить?