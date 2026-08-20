Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 70

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еще есть такой нюанс, к слово, что каждый второй китаец использует крипту - Зачем каждому второму использовать крипту?

там она не приветствуется, и стучать там на соседа или тем более приезжего, вообще в порядке вещей, попробуй открыть ферму)

 
Anton Zverev #:

Разница 2 рубля.

Почувствуй разницу:


 
lynxntech #:

кто вам такое это сказал? в китае по большом счету использовали крипту для вывода средств за границу, согласны даже в минус майнить, это все равно было выгоднее и безопасней контрабанды

есть такое правило - майнеры не играют, слишком высокий жор электричества, а сейчас еще и как раз многолетний застой, уже чуть ли не пол kW карты потребляют, понятно каким способом достигается скоростные характеристики, и у CPU и GPU,

а там играют и днем и вечером, много раз в китае был, там куда не зайди почтовая служба или кафе, там сидят играют, независимо от возраста, кучи игровых клубов, у нас вообще забыл что такое игровой клуб, их вроде нет, отсюда складывается вопрос, кто там вообще майнит

Эмм, причем тут Майнинг и тем более игровые салоны, как это связано с MQL не ясно. Крипту можно купить и без Майнинга.

Я говорю про покупателей на MQL , многие готовы оплатить криптой, без WM, PayPal, Skrill etc.

Yury Kulikov - согласен с Вами
Yury Kulikov
Yury Kulikov
  • 2014.12.01
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Anton Kondratev #:

Эмм, причем тут Майнинг и тем более игровые салоны, как это связано с MQL не ясно. Крипту можно купить и без Майнинга.

Я говорю про покупателей на MQL , многие готовы оплатить криптой, без WM, PayPal, Skrill etc.

Yury Kulikov - согласен с Вами

Многие могли бы ... но крипта гуляет на 80% в течении года. А на MQL привязаны цены к доллару, они сами должны эту разницу компенсировать ?

 
Volodymyr Zubov #:

Многие могли бы ... но крипта гуляет на 80% в течении года. А на MQL привязаны цены к доллару, они сами должны эту разницу компенсировать ?

Вы путаете биток , эфир и USDT

USDT не гуляет никуда. 1 USDT = 1 USD 


 
Риски есть, натуральный доллар он и есть натуральный, а тут виртуалка.
 
был ранье e-gold все хвалились что он привзян к золоту и где он ?
 

Никогда не слышал про egold, это совершенно разные вещи, зачем сравнивать шаражмонтаж с мировым рынком криптовалюты, волков бояться - в лес не ходить.

Тем более отказаться всегда можно, как это было раньше с другими платежными системами, ePayments например.

Многие брокеры уже перешли на оплату и вывод средств через USDT, я лично сам производил такой денежный оборот, все работает как часы, а для брокера это дополнительный оборот.

Также на моем личном опыте, для многих покупателей (не СНГ, я не могу называть имена) будет удобно производить оплату через Крипто USDT, т.к. это выгоднее для них (меньше налогов и комиссий).

Также для большинства толковых пользователей будет удобно и выгодно (плюсовая комиссия) производить вывод/конвертацию в RUB.

Это не догадки, это факты. Если у Вас мало опыта с криптой, если Вы этого боитесь, пожалуйста, изучите вопрос (не хочу никого обижать)

 
Anton Kondratev #:

Никогда не слышал про egold, это совершенно разные вещи, зачем сравнивать шаражмонтаж с мировым рынком криптовалюты, волков бояться - в лес не ходить.

Тем более отказаться всегда можно, как это было раньше с другими платежными системами, ePayments например.

Многие брокеры уже перешли на оплату и вывод средств через USDT, я лично сам производил такой денежный оборот, все работает как часы, а для брокера это дополнительный оборот.

Также на моем личном опыте, для многих покупателей (не СНГ, я не могу называть имена) будет удобно производить оплату через Крипто USDT, т.к. это выгоднее для них (меньше налогов и комиссий).

Также для большинства толковых пользователей будет удобно и выгодно (плюсовая комиссия) производить вывод/конвертацию в RUB.

Это не догадки, это факты. Если у Вас мало опыта с криптой, если Вы этого боитесь, пожалуйста, изучите вопрос (не хочу никого обижать)

Её эту крипту нужно где то взять или я ошибаюсь или она с неба падает ?

 
Смотрите что бы MQL вам оплатил в USDT они должны их где то взять, тратить реальный USD на виртуалку врядли кто то будет.
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