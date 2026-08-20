Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 70
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еще есть такой нюанс, к слово, что каждый второй китаец использует крипту - Зачем каждому второму использовать крипту?
там она не приветствуется, и стучать там на соседа или тем более приезжего, вообще в порядке вещей, попробуй открыть ферму)
Разница 2 рубля.
Почувствуй разницу:
кто вам такое это сказал? в китае по большом счету использовали крипту для вывода средств за границу, согласны даже в минус майнить, это все равно было выгоднее и безопасней контрабанды
есть такое правило - майнеры не играют, слишком высокий жор электричества, а сейчас еще и как раз многолетний застой, уже чуть ли не пол kW карты потребляют, понятно каким способом достигается скоростные характеристики, и у CPU и GPU,
а там играют и днем и вечером, много раз в китае был, там куда не зайди почтовая служба или кафе, там сидят играют, независимо от возраста, кучи игровых клубов, у нас вообще забыл что такое игровой клуб, их вроде нет, отсюда складывается вопрос, кто там вообще майнит
Эмм, причем тут Майнинг и тем более игровые салоны, как это связано с MQL не ясно. Крипту можно купить и без Майнинга.
Я говорю про покупателей на MQL , многие готовы оплатить криптой, без WM, PayPal, Skrill etc.Yury Kulikov - согласен с Вами
Эмм, причем тут Майнинг и тем более игровые салоны, как это связано с MQL не ясно. Крипту можно купить и без Майнинга.
Я говорю про покупателей на MQL , многие готовы оплатить криптой, без WM, PayPal, Skrill etc.Yury Kulikov - согласен с Вами
Многие могли бы ... но крипта гуляет на 80% в течении года. А на MQL привязаны цены к доллару, они сами должны эту разницу компенсировать ?
Многие могли бы ... но крипта гуляет на 80% в течении года. А на MQL привязаны цены к доллару, они сами должны эту разницу компенсировать ?
Вы путаете биток , эфир и USDT
USDT не гуляет никуда. 1 USDT = 1 USD
Никогда не слышал про egold, это совершенно разные вещи, зачем сравнивать шаражмонтаж с мировым рынком криптовалюты, волков бояться - в лес не ходить.
Тем более отказаться всегда можно, как это было раньше с другими платежными системами, ePayments например.
Многие брокеры уже перешли на оплату и вывод средств через USDT, я лично сам производил такой денежный оборот, все работает как часы, а для брокера это дополнительный оборот.
Также на моем личном опыте, для многих покупателей (не СНГ, я не могу называть имена) будет удобно производить оплату через Крипто USDT, т.к. это выгоднее для них (меньше налогов и комиссий).
Также для большинства толковых пользователей будет удобно и выгодно (плюсовая комиссия) производить вывод/конвертацию в RUB.
Это не догадки, это факты. Если у Вас мало опыта с криптой, если Вы этого боитесь, пожалуйста, изучите вопрос (не хочу никого обижать)
Никогда не слышал про egold, это совершенно разные вещи, зачем сравнивать шаражмонтаж с мировым рынком криптовалюты, волков бояться - в лес не ходить.
Тем более отказаться всегда можно, как это было раньше с другими платежными системами, ePayments например.
Многие брокеры уже перешли на оплату и вывод средств через USDT, я лично сам производил такой денежный оборот, все работает как часы, а для брокера это дополнительный оборот.
Также на моем личном опыте, для многих покупателей (не СНГ, я не могу называть имена) будет удобно производить оплату через Крипто USDT, т.к. это выгоднее для них (меньше налогов и комиссий).
Также для большинства толковых пользователей будет удобно и выгодно (плюсовая комиссия) производить вывод/конвертацию в RUB.
Это не догадки, это факты. Если у Вас мало опыта с криптой, если Вы этого боитесь, пожалуйста, изучите вопрос (не хочу никого обижать)
Её эту крипту нужно где то взять или я ошибаюсь или она с неба падает ?