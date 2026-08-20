Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 132

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Уважаемые коллеги!

Пожалуйста, для обсуждения вопросов налогообложения в отдельно взятой стране создайте отдельную тему, не засоряйте эту!

Модератор же уже просил вас остановиться.

 
Janis Ozols #:

Уважаемые коллеги!

Пожалуйста, для обсуждения вопросов налогообложения в отдельно взятой стране создайте отдельную тему, не засоряйте эту!

Модератор же уже просил вас остановиться.

Поддерживаю) Вот только что был в ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/441165/

Частично там этот вопрос разбирают, для РФ в частности. Вопрос для других стран будет похожим, разве что разница в цифрах другая.

 

Добрый день!

Пробовал вывод на вебмоней.

Но средства заморожены. Что это такое?

раншье все было нормально.

Или это нормально? Проверка или что

В Сервисдеск чат бот толком ничего не объясняет. 
 
Alexander Ivanov #:

Добрый день!

Пробовал вывод на вебмоней.

Но средства заморожены. Что это такое?

раншье все было нормально.

Или это нормально? Проверка или что

В Сервисдеск чат бот толком ничего не объясняет. 

Это уже лет 10 как. заморозка на 7 суток. Для запрета на отмывание...

 
Vladimir Pastushak #:

Это уже лет 10 как. заморозка на 7 суток. Для запрета на отмывание...

Привет!

да, 7 суток на проверку было. Потом средства поступили.

Потом сделал вывод на вебмоней - и заморожено. И опять сем суток?

 

Уважаемые модераторы!

можете обьяснить это? Раньше такого не было.


 
В Сервисдеск чат-бот пишет, что можете снять на вебмоней. И всё.

 
Alexander Ivanov #:
В Сервисдеск чат-бот пишет, что можете снять на вебмоней. И всё.

Выводил три дня назад. О заморозке было сообщение, но средства пришли на кошелёк достаточно быстро - в течение минуты.

 
Artyom Trishkin #:

Выводил три дня назад. О заморозке было сообщение, но средства пришли на кошелёк достаточно быстро - в течение минуты.

а у меня стоит час, "замороженном" на вебмани. Значит проверяют.

Будем ждать.

Спасибо!

 
Alexander Ivanov #:

а у меня стоит час, "замороженном" на вебмани. Значит проверяют.

Будем ждать.

Спасибо!

Может дату рождения не ввёл?.

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