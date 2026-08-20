Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 132
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Уважаемые коллеги!
Пожалуйста, для обсуждения вопросов налогообложения в отдельно взятой стране создайте отдельную тему, не засоряйте эту!
Модератор же уже просил вас остановиться.
Уважаемые коллеги!
Пожалуйста, для обсуждения вопросов налогообложения в отдельно взятой стране создайте отдельную тему, не засоряйте эту!
Модератор же уже просил вас остановиться.
Поддерживаю) Вот только что был в ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/441165/
Частично там этот вопрос разбирают, для РФ в частности. Вопрос для других стран будет похожим, разве что разница в цифрах другая.
Добрый день!
Пробовал вывод на вебмоней.
Но средства заморожены. Что это такое?
раншье все было нормально.
Или это нормально? Проверка или чтоВ Сервисдеск чат бот толком ничего не объясняет.
Добрый день!
Пробовал вывод на вебмоней.
Но средства заморожены. Что это такое?
раншье все было нормально.
Или это нормально? Проверка или чтоВ Сервисдеск чат бот толком ничего не объясняет.
Это уже лет 10 как. заморозка на 7 суток. Для запрета на отмывание...
Это уже лет 10 как. заморозка на 7 суток. Для запрета на отмывание...
Привет!
да, 7 суток на проверку было. Потом средства поступили.
Потом сделал вывод на вебмоней - и заморожено. И опять сем суток?
Уважаемые модераторы!
можете обьяснить это? Раньше такого не было.
В Сервисдеск чат-бот пишет, что можете снять на вебмоней. И всё.
Выводил три дня назад. О заморозке было сообщение, но средства пришли на кошелёк достаточно быстро - в течение минуты.
Выводил три дня назад. О заморозке было сообщение, но средства пришли на кошелёк достаточно быстро - в течение минуты.
а у меня стоит час, "замороженном" на вебмани. Значит проверяют.
Будем ждать.
Спасибо!
а у меня стоит час, "замороженном" на вебмани. Значит проверяют.
Будем ждать.
Спасибо!
Может дату рождения не ввёл?.